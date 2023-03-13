100 побед Артеты, 100 матчей Малкома, 101 гол Промеса. Цифры выходных

2 прямые красные карточки получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в 19 матчах АПЛ. Для сравнения, в 222 матчах за «Реал» его не удаляли за один фол ни разу (правда, были два удаления по сумме желтых карточек). Поскольку для бразильца это уже второе удаление в сезоне, он пропустит аж четыре тура.

3 результативные передачи отдал полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар в первом тайме матча с «Фулхэмом» (3:0). Никому до него не удавался такой трюк в выездном матче АПЛ.

4 минут и 30 секунд хватило нападающему «Ланса» Луа Опенда, чтобы оформить самый быстрый хет-трик в истории лиги 1. Пострадал «Клермон» (4:0). Предыдущий рекорд скорострельности составлял 4 минуты и 43 секунды (Мэтт Муссилу в матче с «Истром» за «Лилль» в 2005 году).

4 гола 5 попаданиями в створ забили футболисты «Оренбурга» в матче с «Сочи» (4:0). В первом круге оренбуржцы выиграли 4:1, так что по сумме двух матчей счет аж 8:1. Кроме того, это повторение крупнейшего поражения в РПЛ для тренера южан Курбана Бердыева.

5 выездных лондонских дерби подряд всухую выиграл «Арсенал». Такое еще не удавалось никому.

Источник фото: IMAGO

6 очков набрал «Локомотив» в двух турах РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Для сравнения, в предыдущих 10 турах было набрано только четыре очка.

9 туров РПЛ не может победить «Торпедо» – 3 ничьи и 6 поражений.

10 туров РПЛ не проигрывает «Спартак» (7 побед и 3 ничьи). Это лучшая серия красно-белых с апреля 2018 года.

10+ голов в нынешнем сезоне имеют на своем счету по три игрока «Арсенала» (Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли) и «ПСЖ» (Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе). Ни у одного другого клуба из топ-5 нет столь результативного трио.

12 пенальти пробили в 19 турах футболисты «Ростова». Рекорд РПЛ принадлежит «Краснодару»-2021/22 и «Крыльям Советов»-2004 – по 13 пенальти.

Источник фото: ФК «Ростов»

20 голов на счету Тимура Сулейманова за «Пари НН». Он – новый лучший бомбардир в истории клуба.

20 мячей забил за «Лион» в текущем сезоне нападающий Александер Ляказетт. Это уже пятый раз, когда ему удается показать столь высокую результативность (22 гола в сезоне-2013/2014, 31 — в 2014/2015, 23 — в 2015/2016, 37 – в 2016/2017 и 20 – в нынешнем сезоне). До него в составе «львов» это не удавалось никому.

В 43 голах из 81, забитого «Наполи» в нынешнем сезоне, поучаствовали Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Таким образом, на них приходится более половины всех результативных атак команды (51%).

53 гола забил за «Лилль» нападающий Джонатан Дэвид. Он – лучший бомбардир клуба в XXI веке. Предыдущим рекордсменом был Эден Азар (52 гола в 2008-2012 годах).

Источник фото: Keystone Press Agency

По 61 очку было бы у «Реала» и «Барселоны» в нынешнем розыгрыше ла лиги, если бы не вмешательство ВАР, подсчитал аналитик Педро Мартин. Каталонцы благодаря видеоассистенту прибавили четыре очка, а мадридцы – потеряли пять. Как следствие, блауграна лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.

100 побед во главе «Арсенала» одержал Микель Артета. На это ему потребовалось 167 матчей (24 ничьи и 43 поражения). Процент побед составляет 59,9.

100 матчей провел за «Зенит» нападающий Малком. В этих играх он забил 35 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

101 гол в 204 матчах за «Спартак» забил Квинси Промес. Он седьмой бомбардир в истории клуба (лидирует Никита Симонян – 159) и второй – в российский период (у Егора Титова 106). Кроме того, с 84 голами голландец – 15-й бомбардир в истории РПЛ и третий среди иностранцев после Вагнера Лава и Сердара Азмуна (по 85).

120 дней, с ноября 2022 года, не выходил на поле за «Арсенал» нападающий Габриэл Жезус, получивший травму во время ЧМ-2022. В матче с «Фулхэмом» он появился на 76-й минуте.

Источник фото: IMAGO

207 зрителей посетили матч РПЛ «Торпедо» - «Урал».

400 матчей за «Реал» провел полузащитник Тони Кроос. Он стал шестым иностранцем, достигшим этой отметки, после Криштиану Роналду (438), Луки Модрича (471), Роберто Карлоса (527), Марсело (546) и Карима Бензема (632).

300 голевых передач раздал на клубном уровне Месси. Юбилейный ассист на 91-й минуте матча с «Брестом» принес «ПСЖ» победу со счетом 2:1.

Источник фото: IMAGO

3 000 голов забили футболисты «ПСЖ» за всю историю чемпионата Франции. На это им понадобилось 1858 матчей. Только «Марсель» (1801) и «Сент-Этьен» (1816) добирались до этой цифры быстрее. Юбилейный мяч на счету Мбаппе.

15 963 зрителя пришли на матч «Зенит» - «Химки», согласно официальным данным на сайте РПЛ. При этом питерцы во время матча озвучили совершенно иную цифру – 20 638.