ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

100 побед Артеты, 100 матчей Малкома, 101 гол Промеса. Цифры выходных

Футбольный уик-энд в цифрах и фактах.
100 побед Артеты, 100 матчей Малкома, 101 гол Промеса. Цифры выходных
13 марта 2023 13:10
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

2 прямые красные карточки получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в 19 матчах АПЛ. Для сравнения, в 222 матчах за «Реал» его не удаляли за один фол ни разу (правда, были два удаления по сумме желтых карточек). Поскольку для бразильца это уже второе удаление в сезоне, он пропустит аж четыре тура.

3 результативные передачи отдал полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар в первом тайме матча с «Фулхэмом» (3:0). Никому до него не удавался такой трюк в выездном матче АПЛ.

4 минут и 30 секунд хватило нападающему «Ланса» Луа Опенда, чтобы оформить самый быстрый хет-трик в истории лиги 1. Пострадал «Клермон» (4:0). Предыдущий рекорд скорострельности составлял 4 минуты и 43 секунды (Мэтт Муссилу в матче с «Истром» за «Лилль» в 2005 году).

4 гола 5 попаданиями в створ забили футболисты «Оренбурга» в матче с «Сочи» (4:0). В первом круге оренбуржцы выиграли 4:1, так что по сумме двух матчей счет аж 8:1. Кроме того, это повторение крупнейшего поражения в РПЛ для тренера южан Курбана Бердыева.

5 выездных лондонских дерби подряд всухую выиграл «Арсенал». Такое еще не удавалось никому.

Источник фото: IMAGO

6 очков набрал «Локомотив» в двух турах РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Для сравнения, в предыдущих 10 турах было набрано только четыре очка.

9 туров РПЛ не может победить «Торпедо» – 3 ничьи и 6 поражений.

10 туров РПЛ не проигрывает «Спартак» (7 побед и 3 ничьи). Это лучшая серия красно-белых с апреля 2018 года.

10+ голов в нынешнем сезоне имеют на своем счету по три игрока «Арсенала» (Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли) и «ПСЖ» (Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе). Ни у одного другого клуба из топ-5 нет столь результативного трио.

12 пенальти пробили в 19 турах футболисты «Ростова». Рекорд РПЛ принадлежит «Краснодару»-2021/22 и «Крыльям Советов»-2004 – по 13 пенальти.

Источник фото: ФК «Ростов»

20 голов на счету Тимура Сулейманова за «Пари НН». Он – новый лучший бомбардир в истории клуба.

20 мячей забил за «Лион» в текущем сезоне нападающий Александер Ляказетт. Это уже пятый раз, когда ему удается показать столь высокую результативность (22 гола в сезоне-2013/2014, 31 — в 2014/2015, 23 — в 2015/2016, 37 – в 2016/2017 и 20 – в нынешнем сезоне). До него в составе «львов» это не удавалось никому.

В 43 голах из 81, забитого «Наполи» в нынешнем сезоне, поучаствовали Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Таким образом, на них приходится более половины всех результативных атак команды (51%).

53 гола забил за «Лилль» нападающий Джонатан Дэвид. Он – лучший бомбардир клуба в XXI веке. Предыдущим рекордсменом был Эден Азар (52 гола в 2008-2012 годах).

Источник фото: Keystone Press Agency

По 61 очку было бы у «Реала» и «Барселоны» в нынешнем розыгрыше ла лиги, если бы не вмешательство ВАР, подсчитал аналитик Педро Мартин. Каталонцы благодаря видеоассистенту прибавили четыре очка, а мадридцы – потеряли пять. Как следствие, блауграна лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.

100 побед во главе «Арсенала» одержал Микель Артета. На это ему потребовалось 167 матчей (24 ничьи и 43 поражения). Процент побед составляет 59,9.

100 матчей провел за «Зенит» нападающий Малком. В этих играх он забил 35 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

101 гол в 204 матчах за «Спартак» забил Квинси Промес. Он седьмой бомбардир в истории клуба (лидирует Никита Симонян – 159) и второй – в российский период (у Егора Титова 106). Кроме того, с 84 голами голландец – 15-й бомбардир в истории РПЛ и третий среди иностранцев после Вагнера Лава и Сердара Азмуна (по 85).

120 дней, с ноября 2022 года, не выходил на поле за «Арсенал» нападающий Габриэл Жезус, получивший травму во время ЧМ-2022. В матче с «Фулхэмом» он появился на 76-й минуте.

Источник фото: IMAGO

207 зрителей посетили матч РПЛ «Торпедо» - «Урал».

400 матчей за «Реал» провел полузащитник Тони Кроос. Он стал шестым иностранцем, достигшим этой отметки, после Криштиану Роналду (438), Луки Модрича (471), Роберто Карлоса (527), Марсело (546) и Карима Бензема (632).

300 голевых передач раздал на клубном уровне Месси. Юбилейный ассист на 91-й минуте матча с «Брестом» принес «ПСЖ» победу со счетом 2:1.

Источник фото: IMAGO

3 000 голов забили футболисты «ПСЖ» за всю историю чемпионата Франции. На это им понадобилось 1858 матчей. Только «Марсель» (1801) и «Сент-Этьен» (1816) добирались до этой цифры быстрее. Юбилейный мяч на счету Мбаппе.

15 963 зрителя пришли на матч «Зенит» - «Химки», согласно официальным данным на сайте РПЛ. При этом питерцы во время матча озвучили совершенно иную цифру – 20 638.

источник: «Советский спорт»
«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?
«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?
«Ференцварош» продолжает лихорадить, вчера команда Станислава Черчесова проиграла дома матч чемпионата Венгрии «Академии Пушкаша» - 1:2. А ведь в четверг, 16 марта, «Ференцварошу» нужно будет отыгрывать два гола у «Байера» в Лиге Европы.
13.03.2023 13:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
100 побед Артеты, 100 матчей Малкома, 101 гол Промеса. Цифры выходных
100 побед Артеты, 100 матчей Малкома, 101 гол Промеса. Цифры выходных
Футбольный уик-энд в цифрах и фактах.
13.03.2023 13:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дуэт Заболотный – Чалов разрывает! ЦСКА разгромил «Крылья Советов»
Дуэт Заболотный – Чалов разрывает! ЦСКА разгромил «Крылья Советов»
Антон Заболотный вышел в основе впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ и сходу сделал два гола.
12.03.2023 18:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Феерический стыд в Питере вокруг очередного матча «Зенита»
Феерический стыд в Питере вокруг очередного матча «Зенита»
Зрителей на игру опять собирали по всему городу.
12.03.2023 18:03
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Новая серия: теперь Зарема Салихова vs. Ольга Смородская
Новая серия: теперь Зарема Салихова vs. Ольга Смородская
К перебранкам между Александром Мостовым и Леонидом Слуцким мы уже привыкли. Теперь – женская версия.
12.03.2023 16:50
Футбол
автор: Сергей Терехов
Шикарный сценарий в Петербурге! Малком догнал Промеса, «Зенит» дожал «Химки»
Шикарный сценарий в Петербурге! Малком догнал Промеса, «Зенит» дожал «Химки»
Команда Гогниева отыгралась на «Газпром-Арене» с 0:2 – на дубль Малкома дублем ответил Бутта Магомедов – но не смогла удержать ничью.
12.03.2023 16:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Седьмой бомбардир «Спартака», главный клиент – «Динамо», любимые тренеры – Каррера и Абаскаль
Седьмой бомбардир «Спартака», главный клиент – «Динамо», любимые тренеры – Каррера и Абаскаль
Разбираем 101 гол Квинси Промеса за красно-белых.
12.03.2023 10:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти
Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти
«Спартак» обыграл на своем поле в матче 19-го тура РПЛ воронежский «Факел» – 3:2. Но некоторые решения судьи Владислава Безбородова вызвали бурную реакцию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
11.03.2023 21:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»
Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»
Ивич впервые выиграл в РПЛ, прервав 8-матчевую серию «быков» без побед над бело-голубыми.
11.03.2023 21:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кабан вместо Гладиатора, голеадор Промес – «Спартак» вырвал победу на полупустом стадионе у «Факела»
Кабан вместо Гладиатора, голеадор Промес – «Спартак» вырвал победу на полупустом стадионе у «Факела»
«Спартак» выиграл непростой домашний матч у «Факела», хотя имел огромное преимущество по игре. А Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак».
11.03.2023 19:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика