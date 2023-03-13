«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?

ПРОБЛЕМЫ С ИГРОЙ

После возобновления чемпионата Венгрии «Ференцварош» не радует болельщиков результатами и игрой. Вчера вечером чемпион проиграл на домашней «Гроупама Арене» одному из потенциальных конкурентов «Академии Пушкаша» - 1:2. Проиграл без шансов: гости забили два гола еще в первом тайме. На 56-й минуте у них был удален автор второго гола Яков Пулич. Но хозяева никаких выгод из этой ситуации не извлекли. Единственный гол они забили лишь на 96-й минуте.

Пока команда Черчесова сохраняет лидерство, но отрыв сократился до 11 очков.

С игрой у чемпиона Венгрии явные проблемы, для этого достаточно посмотреть на результаты матчей после Нового года.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Три ничьи – с середняком «Мезекевешдом» (1:1), с главными преследователями «Кечкеметом» (1:1) и «Кишвардой» (0:0), победа над «Дебреценом» (2:0). И вот поражение от «Академии Пушкаша». Интересно, что эту команду поддерживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ШАНСЫ ПРОЙТИ «БАЙЕР» МИНИМАЛЬНЫ

Вернемся к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы. Очевидно, что для Черчесова это главная игра сезона. Все-таки первое место в чемпионате «фроди» вряд ли упустят, но к этому болельщики уже привыкли, в Будапеште хотят, чтобы команда навела шороху в Европе.

Но для этого нужно пройти «Байер». В Леверкузене «Ференцварош» проиграл 0:2. Теперь нужно забивать минимум три и при этом не пропустить. Задача для нынешнего «Ференцвароша» трудно выполнимая.

Мы помним, как натужно играла команда Черчесова на родной «Гроупама Арене» в квалификации Лиги чемпионов: поражение от «Слована» - 1:2, разгром от «Карабаха» - 1:3. Повторю, это дома со скромным «Слованом» и крепким «Карабахом».

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Теперь нужно, как по заказу, крупно обыграть команду Бундеслиги. Разница в уровнях чемпионатов Венгрии и Германии очевидна.

«Байер» в предыдущем раунде Лиги Европы победил на выезде «Монако» - 3:2. Ему все равно, где забивать – дома или в гостях.

С нетерпением ждем четверга, вдруг случится чудо? Мы же желаем удачи Станиславу Черчесову.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Положение команд в чемпионате Венгрии после 23-го тура. 1. Ференцварош – 50 очков, 2. Кечкемет - 39. 3. Дебрецен – 34, 4. Академия Пушкаша – 33…