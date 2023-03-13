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«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?

«Ференцварош» продолжает лихорадить, вчера команда Станислава Черчесова проиграла дома матч чемпионата Венгрии «Академии Пушкаша» - 1:2. А ведь в четверг, 16 марта, «Ференцварошу» нужно будет отыгрывать два гола у «Байера» в Лиге Европы.
«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?
13 марта 2023 13:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ференцварош»

ПРОБЛЕМЫ С ИГРОЙ

После возобновления чемпионата Венгрии «Ференцварош» не радует болельщиков результатами и игрой. Вчера вечером чемпион проиграл на домашней «Гроупама Арене» одному из потенциальных конкурентов «Академии Пушкаша» - 1:2. Проиграл без шансов: гости забили два гола еще в первом тайме. На 56-й минуте у них был удален автор второго гола Яков Пулич. Но хозяева никаких выгод из этой ситуации не извлекли. Единственный гол они забили лишь на 96-й минуте.

Пока команда Черчесова сохраняет лидерство, но отрыв сократился до 11 очков.

С игрой у чемпиона Венгрии явные проблемы, для этого достаточно посмотреть на результаты матчей после Нового года.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Три ничьи – с середняком «Мезекевешдом» (1:1), с главными преследователями «Кечкеметом» (1:1) и «Кишвардой» (0:0), победа над «Дебреценом» (2:0). И вот поражение от «Академии Пушкаша». Интересно, что эту команду поддерживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ШАНСЫ ПРОЙТИ «БАЙЕР» МИНИМАЛЬНЫ

Вернемся к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы. Очевидно, что для Черчесова это главная игра сезона. Все-таки первое место в чемпионате «фроди» вряд ли упустят, но к этому болельщики уже привыкли, в Будапеште хотят, чтобы команда навела шороху в Европе.

Но для этого нужно пройти «Байер». В Леверкузене «Ференцварош» проиграл 0:2. Теперь нужно забивать минимум три и при этом не пропустить. Задача для нынешнего «Ференцвароша» трудно выполнимая.

Мы помним, как натужно играла команда Черчесова на родной «Гроупама Арене» в квалификации Лиги чемпионов: поражение от «Слована» - 1:2, разгром от «Карабаха» - 1:3. Повторю, это дома со скромным «Слованом» и крепким «Карабахом».

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Теперь нужно, как по заказу, крупно обыграть команду Бундеслиги. Разница в уровнях чемпионатов Венгрии и Германии очевидна.

«Байер» в предыдущем раунде Лиги Европы победил на выезде «Монако» - 3:2. Ему все равно, где забивать – дома или в гостях.

С нетерпением ждем четверга, вдруг случится чудо? Мы же желаем удачи Станиславу Черчесову.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Положение команд в чемпионате Венгрии после 23-го тура. 1. Ференцварош – 50 очков, 2. Кечкемет - 39. 3. Дебрецен – 34, 4. Академия Пушкаша – 33…

источник: «Советский спорт»
«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?
«Ференцварош» проиграл на своем поле. Как команда Черчесова собирается забивать три «Байеру»?
«Ференцварош» продолжает лихорадить, вчера команда Станислава Черчесова проиграла дома матч чемпионата Венгрии «Академии Пушкаша» - 1:2. А ведь в четверг, 16 марта, «Ференцварошу» нужно будет отыгрывать два гола у «Байера» в Лиге Европы.
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