Промес становится легендой, Малком выходит на проектные мощности. Семь впечатлений 19-го тура РПЛ

ПРОМЕС – ЛЕГЕНДА «СПАРТАКА»

Теперь официально. У голландца перед матчем с «Факелом» было 99 голов, и в субботу он оформил еще дубль. Квинси – второй бомбардир в российской истории красно-белых (больше только у Егора Титова) и второй бомбардир РПЛ среди иностранцев (84 гола – у Вагнера Лава и Сердара Азмуна по 85).

Особенно ценно, что, в отличие от упомянутых выше игроков, Промес попал в куда менее успешную команду, но годами тащил ее наверх и в 2017 году даже притащил к чемпионству. Казалось, что после приключений в Амстердаме и на фоне уголовного преследования возвращение Антохи смажет впечатление от его первого приезда в Москву, но голландец отплатил «Спартаку» за доверие. Он не просто не отбывает номер, а является лучшим игроком команды. Главной команды его жизни.

Источник фото: ФК «Спартак»

За это стоит похвалить и клуб, не бросивший своего футболиста, несмотря на советы «доброжелателей». Этим красно-белые показали, что не боятся «замарать репутацию» связями с футболистом, подозреваемым в сбыте наркотиков, потому что репутация клуба, который подставит своему игроку плечо в трудной ситуации, ценнее. Теперь это знают все, кто приезжает на «Открытие Арену».

НАСТОЯЩИЙ МАЛКОМ

«Получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали», – после дубля в ворота «Химок» лидер «Зенита» светился от счастья.

В нынешнем сезоне он действительно наконец вышел на проектные мощности. Сергей Семак даже выписал ему свободную роль, чего ранее в «Зените» не делал никогда. Бразилец сам определяет наилучшую позицию на поле в той или иной атаке и почти всегда угадывает. Достаточно вспомнить, что второй мяч «Химкам» он забил головой, что по степени редкости сопоставимо с солнечным затмением. А главное, у него все получается – отдает, забивает, обыгрывает. Наряду с Промесом сегодня он – главное украшение чемпионата России.

Источник фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

19 ЛЕГИОНЕРОВ «ЗЕНИТА» И «КРАСНОДАРА»

Все мы бились за отмену лимита на легионеров, поэтому критиковать отечественные клубы, когда в их составах появляется слишком много иностранцев, глупо. Я и не буду. Удручает другое.

«Зенит» копит силы в Латинской Америке (против «Химок» в основе вышли пять бразильцев и два колумбийца, а на замену – еще два соотечественника Неймара) из футболистов третьего-пятого эшелона. И разносит всех в РПЛ в одну калитку. Просто потому, что вот эти не самые крутые латиноамериканцы на порядок мощнее всех россиян РПЛ, вместе взятых. Это не про «Зенит», а про неконкурентный российский футбол. Грустно.

Источник фото: ФК «Краснодар»

А вот девять легионеров в основе «Краснодара» (даже больше, чем у питерцев) удручают именно в контексте данного клуба. Да, Эдуард Сперцян – воспитанник «быков» и даже мог бы играть в сборной России, так что при желании его можно вычеркнуть, но сути дела это не меняет. Вложив столько денег в академию, построив нереальную филиальную империю, выпуская каждый год десятки доморощенных игроков, выигрывая по юношам кучу турниров, на уровне первой команды «горожане» сливают все эти усилия в трубу.

Смену «вектора развития» заметил даже Леонид Слуцкий, которого Сергей Галицкий приглашал в клуб. Вот только в чем теперь клубная философия? Успеть выиграть для своего отца-основателя трофей? Предыдущая идея пусть и не давала возможности бороться за медали, была как-то привлекательнее. И для чего набирать по всему региону сотни мальчишек, если в основу все равно приобретут, прости господи, Кевина Ленини?

РЕНЕССАНС ЗАБОЛОТНОГО

Никогда не являлся поклонником таланта Антона Заболотного – очень ограниченного форварда, главными качествами которого являются трудолюбие и дисциплинированность. Но как же здорово он вышел против «Крыльев Советов»! А ведь для него это было первое появление в стартовом составе РПЛ нынешнего сезона.

Источник фото: ПФК ЦСКА

То ли так Владимир Федотов отреагировал на тухлую игру команды в атаке в предыдущих матчах, то ли так подстроился под мерзлый газон, на котором сложно комбинировать. Так или иначе, угадал тренер на все сто. Заболотный был лучшим у ЦСКА в первом тайме и забил самый красивый гол тура – в падении головой уложил мяч в угол, словно какой-нибудь Робин ван Перси. Вот ради таких моментов, пусть редких, он и выкладывается на каждой тренировке.

Если бы Заболотный научился быть эффективнее в верховой игре, мог бы стать новым Дзюбой. Хотя бы на пару-тройку сезонов. Впрочем, ему 31 год, так что время оставить след в РПЛ у него еще есть.

МЕГАХАРАКТЕР «ЛОКО»

Матч в Грозном железнодорожники завершали вдевятером. Виновником такого стечения обстоятельств можно с уверенностью назвать Бернарда Беришу. На этом технаре Станислав Магкеев заработал первую желтую карточку (у них, кстати, еще с февраля конфликт после того, как защитник назвал косовара «самым мерзким» игроком РПЛ), а Максим Ненахов – оба предупреждения. Просто Бериша был слишком хорош, чтобы его можно было остановить по правилам.

Тем не менее, «Локомотив» выстоял, за что должен благодарить и нападающих соперника (хозяева нанесли 14 ударов из пределов штрафной!), и проведшего выдающуюся игру Илью Лантратова. Например, на 72-й минуте он чудом из угла вытащил мяч после зрячего удара головой Гамида Агаларова, а спустя мгновение парировал добивание Владимира Ильина.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Залогом успеха железнодорожников стало желание выправить положение во что бы то ни стало. Небезразличием я бы объяснил и конфликт Игоря Смольникова с Антоном Миранчуком после финального свистка. Защитник пошел что-то выговаривать партнеру, а когда тот не отреагировал и повернулся к нему спиной, пошел за ним с выражением крайнего недовольства и желанием высказаться. Кто-то увидит в этом разлад в раздевалке, а Юрий Семин такое поощрял и умел этим управлять. Бойцовские качества Смольникова красно-зеленым еще понадобятся. В следующем туре им принимать «Краснодар», а 9 апреля – «Зенит».

И факт остается фактом – за два весенних тура «Локо» набрал больше, чем в 10 предыдущих (6 очков против четырех).

«УРАЛ» – САМЫЙ ЗЛОЙ ПРОВИНЦИАЛ

С приходом Виктора Гончаренко команда из Екатеринбурга поражает своей эффективностью и игрой в атаке. Достаточно сказать, что матч с «Торпедо» (1:0) стал первым в РПЛ с сентября, в котором уральцы ограничились всего одним голом, а трио Каштанов – Ранджелович – Бикфалви вообще претендует на звание одного из самых грозных в чемпионате.

Источник фото: ФК «Урал»

В таблице «Урал» пока только десятый, но «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург» и «Сочи» располагаются от него всего в трех-четырех очках. При том, что демонстрируют куда менее стабильные результаты.

КРУПНЕЙШИЙ РАЗГРОМ БЕРДЫЕВА – СЛУЧАЙНОСТЬ

Собственно, если бы не «Оренбург», я бы назвал «Урал» самым зрелищным провинциалом, но команда Марцела Лички – это что-то. Он как будто тренерская реинкарнация соотечественника Зденека Земана – одного из самых ярких тренеров серии А, запомнившегося гиператакующим футболом всех его команд. Больших результатов они не добивались, зато доводили до инфаркта болельщиков всех соперников.

Источник фото: ФК «Оренбург»

На сей раз «Оренбург» разнес «Сочи» адепта оборонительного футбола Курбана Бердыева. И многие усмотрели в этом урок для маститого специалиста, что лига изменилась, и автобус больше не в чести. Однако стоит признать, что этот результат (0:4) для «Сочи» дело случая. И даже не потому, что в следующий раз команда будет внимательнее. Просто все 90 минут фортуна была явно против них. Первый гол – потрясающий удар Кирилла Капленко, забившего в РПЛ впервые в карьере. Второй – дурацкий рикошет от головы Кристиана Нобоа. Третий – ошибка Сослана Джанаева, оказавшегося не готовым к удару в ближний угол с линии штрафной. При этом один только Нобоа дважды попадал в штанги.

Показательно, что по xG (в версии Understat) хозяева были даже лучше: 1,16-1,13. Так что ждем следующих матчей «Сочи», чтобы делать какие-то выводы. И, конечно, продолжаем наслаждаться феноменальным «Оренбургом».