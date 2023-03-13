Промес становится легендой, Малком выходит на проектные мощности. Семь впечатлений 19-го тура РПЛ

ПРОМЕС – ЛЕГЕНДА «СПАРТАКА»
Теперь официально. У голландца перед матчем с «Факелом» было 99 голов, и в субботу он оформил еще дубль. Квинси – второй бомбардир в российской истории красно-белых (больше только у Егора Титова) и второй бомбардир РПЛ среди иностранцев (84 гола – у Вагнера Лава и Сердара Азмуна по 85).
Особенно ценно, что, в отличие от упомянутых выше игроков, Промес попал в куда менее успешную команду, но годами тащил ее наверх и в 2017 году даже притащил к чемпионству. Казалось, что после приключений в Амстердаме и на фоне уголовного преследования возвращение Антохи смажет впечатление от его первого приезда в Москву, но голландец отплатил «Спартаку» за доверие. Он не просто не отбывает номер, а является лучшим игроком команды. Главной команды его жизни.
За это стоит похвалить и клуб, не бросивший своего футболиста, несмотря на советы «доброжелателей». Этим красно-белые показали, что не боятся «замарать репутацию» связями с футболистом, подозреваемым в сбыте наркотиков, потому что репутация клуба, который подставит своему игроку плечо в трудной ситуации, ценнее. Теперь это знают все, кто приезжает на «Открытие Арену».
НАСТОЯЩИЙ МАЛКОМ
«Получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали», – после дубля в ворота «Химок» лидер «Зенита» светился от счастья.
В нынешнем сезоне он действительно наконец вышел на проектные мощности. Сергей Семак даже выписал ему свободную роль, чего ранее в «Зените» не делал никогда. Бразилец сам определяет наилучшую позицию на поле в той или иной атаке и почти всегда угадывает. Достаточно вспомнить, что второй мяч «Химкам» он забил головой, что по степени редкости сопоставимо с солнечным затмением. А главное, у него все получается – отдает, забивает, обыгрывает. Наряду с Промесом сегодня он – главное украшение чемпионата России.
19 ЛЕГИОНЕРОВ «ЗЕНИТА» И «КРАСНОДАРА»
Все мы бились за отмену лимита на легионеров, поэтому критиковать отечественные клубы, когда в их составах появляется слишком много иностранцев, глупо. Я и не буду. Удручает другое.
«Зенит» копит силы в Латинской Америке (против «Химок» в основе вышли пять бразильцев и два колумбийца, а на замену – еще два соотечественника Неймара) из футболистов третьего-пятого эшелона. И разносит всех в РПЛ в одну калитку. Просто потому, что вот эти не самые крутые латиноамериканцы на порядок мощнее всех россиян РПЛ, вместе взятых. Это не про «Зенит», а про неконкурентный российский футбол. Грустно.
А вот девять легионеров в основе «Краснодара» (даже больше, чем у питерцев) удручают именно в контексте данного клуба. Да, Эдуард Сперцян – воспитанник «быков» и даже мог бы играть в сборной России, так что при желании его можно вычеркнуть, но сути дела это не меняет. Вложив столько денег в академию, построив нереальную филиальную империю, выпуская каждый год десятки доморощенных игроков, выигрывая по юношам кучу турниров, на уровне первой команды «горожане» сливают все эти усилия в трубу.
Смену «вектора развития» заметил даже Леонид Слуцкий, которого Сергей Галицкий приглашал в клуб. Вот только в чем теперь клубная философия? Успеть выиграть для своего отца-основателя трофей? Предыдущая идея пусть и не давала возможности бороться за медали, была как-то привлекательнее. И для чего набирать по всему региону сотни мальчишек, если в основу все равно приобретут, прости господи, Кевина Ленини?
РЕНЕССАНС ЗАБОЛОТНОГО
Никогда не являлся поклонником таланта Антона Заболотного – очень ограниченного форварда, главными качествами которого являются трудолюбие и дисциплинированность. Но как же здорово он вышел против «Крыльев Советов»! А ведь для него это было первое появление в стартовом составе РПЛ нынешнего сезона.
То ли так Владимир Федотов отреагировал на тухлую игру команды в атаке в предыдущих матчах, то ли так подстроился под мерзлый газон, на котором сложно комбинировать. Так или иначе, угадал тренер на все сто. Заболотный был лучшим у ЦСКА в первом тайме и забил самый красивый гол тура – в падении головой уложил мяч в угол, словно какой-нибудь Робин ван Перси. Вот ради таких моментов, пусть редких, он и выкладывается на каждой тренировке.
Если бы Заболотный научился быть эффективнее в верховой игре, мог бы стать новым Дзюбой. Хотя бы на пару-тройку сезонов. Впрочем, ему 31 год, так что время оставить след в РПЛ у него еще есть.
МЕГАХАРАКТЕР «ЛОКО»
Матч в Грозном железнодорожники завершали вдевятером. Виновником такого стечения обстоятельств можно с уверенностью назвать Бернарда Беришу. На этом технаре Станислав Магкеев заработал первую желтую карточку (у них, кстати, еще с февраля конфликт после того, как защитник назвал косовара «самым мерзким» игроком РПЛ), а Максим Ненахов – оба предупреждения. Просто Бериша был слишком хорош, чтобы его можно было остановить по правилам.
Тем не менее, «Локомотив» выстоял, за что должен благодарить и нападающих соперника (хозяева нанесли 14 ударов из пределов штрафной!), и проведшего выдающуюся игру Илью Лантратова. Например, на 72-й минуте он чудом из угла вытащил мяч после зрячего удара головой Гамида Агаларова, а спустя мгновение парировал добивание Владимира Ильина.
Залогом успеха железнодорожников стало желание выправить положение во что бы то ни стало. Небезразличием я бы объяснил и конфликт Игоря Смольникова с Антоном Миранчуком после финального свистка. Защитник пошел что-то выговаривать партнеру, а когда тот не отреагировал и повернулся к нему спиной, пошел за ним с выражением крайнего недовольства и желанием высказаться. Кто-то увидит в этом разлад в раздевалке, а Юрий Семин такое поощрял и умел этим управлять. Бойцовские качества Смольникова красно-зеленым еще понадобятся. В следующем туре им принимать «Краснодар», а 9 апреля – «Зенит».
И факт остается фактом – за два весенних тура «Локо» набрал больше, чем в 10 предыдущих (6 очков против четырех).
«УРАЛ» – САМЫЙ ЗЛОЙ ПРОВИНЦИАЛ
С приходом Виктора Гончаренко команда из Екатеринбурга поражает своей эффективностью и игрой в атаке. Достаточно сказать, что матч с «Торпедо» (1:0) стал первым в РПЛ с сентября, в котором уральцы ограничились всего одним голом, а трио Каштанов – Ранджелович – Бикфалви вообще претендует на звание одного из самых грозных в чемпионате.
В таблице «Урал» пока только десятый, но «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург» и «Сочи» располагаются от него всего в трех-четырех очках. При том, что демонстрируют куда менее стабильные результаты.
КРУПНЕЙШИЙ РАЗГРОМ БЕРДЫЕВА – СЛУЧАЙНОСТЬ
Собственно, если бы не «Оренбург», я бы назвал «Урал» самым зрелищным провинциалом, но команда Марцела Лички – это что-то. Он как будто тренерская реинкарнация соотечественника Зденека Земана – одного из самых ярких тренеров серии А, запомнившегося гиператакующим футболом всех его команд. Больших результатов они не добивались, зато доводили до инфаркта болельщиков всех соперников.
На сей раз «Оренбург» разнес «Сочи» адепта оборонительного футбола Курбана Бердыева. И многие усмотрели в этом урок для маститого специалиста, что лига изменилась, и автобус больше не в чести. Однако стоит признать, что этот результат (0:4) для «Сочи» дело случая. И даже не потому, что в следующий раз команда будет внимательнее. Просто все 90 минут фортуна была явно против них. Первый гол – потрясающий удар Кирилла Капленко, забившего в РПЛ впервые в карьере. Второй – дурацкий рикошет от головы Кристиана Нобоа. Третий – ошибка Сослана Джанаева, оказавшегося не готовым к удару в ближний угол с линии штрафной. При этом один только Нобоа дважды попадал в штанги.
Показательно, что по xG (в версии Understat) хозяева были даже лучше: 1,16-1,13. Так что ждем следующих матчей «Сочи», чтобы делать какие-то выводы. И, конечно, продолжаем наслаждаться феноменальным «Оренбургом».