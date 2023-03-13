Сборная России идет в Азию? Летом команда Карпина может принять участие в первом турнире

РОССИЮ ПОЗВАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

В понедельник «Матч ТВ» разразился мощнейшим инсайдом. С 9 по 21 июня пройдет первый чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), в котором примет участие и сборная России. Участниками турнира станут сборные Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Всего получается семь команд (включая нас), поэтому в качестве приглашенного гостя позовут еще одну азиатскую команду.

Информацию подтвердил пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев.

«Сборная России примет участие в турнире. Это чемпионат под эгидой Ассоциации футбола Центральной Азии. Как нам сообщили из CAFA, Российский футбольный союз дал согласие и подтвердил свое участие в данном турнире. В ноябре прошлого года, как известно, проводился товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. В преддверии этого матча между РФС и ФФТ был подписан меморандум о сотрудничестве. В этой встрече принял участие также генеральный секретарь Ассоциации футбола Центральной Азии. Был обговорено, что турниры будут под эгидой CAFA», – приводит слова Салиева «СЭ».

Источник фото: РФС

РФС МОЛЧИТ

Формат прост и понятен: две группы по четыре команды, победители сыграют в финале, а вторые команды – в матче за третье место.

Примечательно, что РФС пока официально не только ни о чем не сообщал, но даже на запросы коллег отвечал уклончиво. Мол, «в данный момент возможность и условия участия обсуждаются». Так что говорить об этом, как о свершившемся факте, не стоит.

Коллеги обращают внимание на тот факт, что на 11 июня запланирован финал Кубка России, но здесь вряд ли возникнут какие-то проблемы. Ради сборной России при необходимости его подвинут без малейших проблем.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

ПЕРВЫЙ ШАГ В АЗИЮ?

Стоит ли нашей федерации вообще суетиться ради участия в этом турнире? Если она всерьез задумывается о переходе в Азию, оно могло бы стать первым шагом, ведь CAFA – региональное подразделение Азиатской конфедерации футбола (АФК). Для самой организации участие России тоже кстати, поскольку до сей поры CAFA проводила только молодежные и женские турниры, а этот – будет первым взрослым мужским. И сборная России наряду с Ираном пока самый престижный участник.

Впрочем, что уже проведенные турниры, что запланированный не носят официального статуса. Именно потому россияне и могут принять в нем участие, ведь пока не состоят ни в CAFA, ни в АФК.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

При этом сама концепция перехода в азиатскую конфедерацию вызывает большие сомнения по десятку причин – от низкого уровня организации, финансового обеспечения и соревновательного уровня до того факта, что этот переход никак не повлияет на решение ФИФА об отстранении россиян. Окончательное решение должно быть озвучено специально созданной рабочей группой. Не исключено, что это произойдет 31 марта на заседании исполкома РФС.