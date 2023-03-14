Азия-Евразия, что за безобразие? Анонсированный турнир - путь в никуда

Не очень понятно, отчего так много ликующих криков от участия в каком-то азиатском турнире. И ладно бы еще полноценно азиатском – нет, это какой-то осколочек, состоящий из преимущественно остатков бывшей империи, или, как из еще называли, национальных окраин.

Ты развиваешься, когда играет с равными себе, а лучше – с теми, кто сильнее тебя. Футболист развивается, когда выходит поиграть во двор с мальчишками? Нет. А со студентами? Тоже нет. Мальчишки все равно проиграют, а вот играющему в четверть ноги «профи» студенты полную панамку накидать могут.

Мы уже дважды сыграли вничью на таких выездах. И вопрос остается прежним: а зачем ездили? Зачем, если потом нам рассказывали футболисты, что в таких матчах сложно настроиться? Может, тогда если у нас пока нет международных турниров, то и псевдосборную собирать нет смысла? Только Дзюбу, понимаешь, расстраивать.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Сколько раз мне приходилось слышать абсолютно пустой лозунг «Лучше хоть что-то делать, чем вообще ничего». Лозунг абсолютно пустой, и ничего за ним не стоит. Оттого, что его произнесут в разном контексте сто пятьдесят раз, смыслом он не наполнится. Прочитал вчера у кого-то из коллег очень правильную параллель: ребенок если раз за разом приносит из школы двойки – его разве простят родители, если он им будет втолковывать, будто двойка - это все-таки лучше, чем ничего. Нет уж, двойка – это двойка. И Узбекистан и Таджикистаном – это не Париж с Берлином. Как ни убеждай, что это тоже турпутевка и за нее тоже деньги «уплочены».

И еще. Символично, что рассказали нам об этом не на Таганке. Ведь новости о футбольной сборной России приходят теперь из Таджикистана. Раньше из Швейцарии приходили, где сидят ФИФА и УЕФА. Чувствуете разницу?

Польза от поездки на такой кубок может быть, если задуматься, только одна: чтобы увидеть уровень в Азии и больше никогда туда не рваться.