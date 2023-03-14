Первый учитель Семака, борец за независимость ФФУ и сибирский Электроник. Иностранные тренеры РПЛ

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ, Италия – 124 матча: 74-37-13 (2,09 очка за матч)

Клуб: «Зенит»

Достижения: чемпион России-2010 и 2012, обладатель Кубка России-2010, обладатель Суперкубка России-2011

Годы в России: 2010-2014

Вот мы и добрались до итальянского мэтра, чьи нынешние успехи с «Наполи» и подтолкнули нас к созданию этой рубрики. Спаллетти – одна из ключевых фигур «Зенита» в новейшей истории. Он провел в Петербурге четыре сезона на пике финансового могущества и лигочемпионских амбиций сине-бело-голубых.

Среди всех тренеров РПЛ по среднему количеству очков алленаторе уступает только преемнику Андре Виллаш-Боашу (2,09 против 2,14, у Олега Романцева – 2,06, а у Сергея Семака – 2,05), а по сумме набранных замыкает топ-20 (259). При этом в российскую эпоху дольше Спаллетти с питерцами работал только Семак (1550 дней против 1750), а за всю историю «Зенита» (это пятый показатель (подряд без увольнений) после Юрия Морозова (1906), Семака, Германа Зонина (1744) и Павла Садырина (1641).

В эпоху Спаллетти зенитовцы всерьез были настроены выиграть Лигу чемпионов. Именно тогда за 80 млн евро (а говорят про 100 млн) были приобретены Халк и Аксель Витсель, ставшие олицетворением наполеоновских планов. А ведь помимо них привозили Бруну Алвеша (22 млн евро), Саломона Рондона (18 млн) и Доменико Кришито (15 млн), собирали сливки с РПЛ в лице Кристиана Ансальди, Олега Шатова, Игоря Смольникова, Александра Бухарова и его тезки Рязанцева, возвращали легенд прошлого Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Анатолия Тимощука. А еще именно на период Спаллетти приходятся три сезона полузащитника… Семака, сразу после завершения карьеры вошедшего в тренерский штаб итальянца. Считается, что именно из-за Спаллетти Семак и стал тренером.

Правда, со спортивной точки зрения с учетом затрат все было не столь однозначно. В первые два сезона, один из которых был тем легендарным переходным в 44 тура, зенитовцы выиграли достаточно уверенно: +6 очков от ЦСКА и +13 от «Спартака». Наверняка взяли бы и третье золото подряд, но невовремя приключился конфликт имени Игоря Денисова, возмущенного мегазарплатами Халка и Витселя, плюс невероятно хорош был ЦСКА Леонида Слуцкого, состав которого оценивался лишь немногим меньше – в 187 млн (для сравнения, нынче всего в 70 млн).

Заключительный сезон Спаллетти в России не был трагичным для «Зенита». После 20 туров он отставал от «Локомотива» всего на два очка, а в среднем набирал те же 2,05, но пропала какая-то искра. «Прекрасно понимаю, что когда нет игры, когда команда не демонстрирует того футбола, которого от нее ожидают, возникают вопросы к тренеру. И это справедливо», – сказал итальянец после заключительного для него матча с «Томью» (0:0). Как будто обе стороны устали от этого союза, и то же касалось игроков. Например, не очень красиво отправленного в аренду в «Краснодар» Романа Широкова. В шести турах питерцы одержали только одну победу при трех ничьих, упустили инициативу в чемпионской гонке и в целом выглядели демотивированными.

Все это могли простить тренеру, если бы ему удавалось поддерживать уровень, установленный Диком Адвокатом в триумфальном сезоне в Кубке УЕФА. Однако разочарований было больше, чем успехов. Вообще-то «Зенит» тогда дважды за три попытки вышел из группы Лиги чемпионов, что Семаку не снилось даже в самом сладком сне, однако по тем временам вылет в 1/8 финала считался неудачей, особенно от «Бенфики», состав которой питерцы годами и разворовывали. 1:2 от АПОЭЛа, 0:3 в Малаге, 0:1 от «Андерлехта», 0:0 и 1:4 с «Аустрией» – неудач было слишком много, и в Лиге Европы их компенсировать никак не удавалось: здесь «Зенит» вылетал в 1/8 финала от куда более скромных по затратам «Твенте» (0:3, 2:0) и «Базеля» (0:2, 1:0) и вообще был слишком домашней командой. А единственный по-настоящему впечатляющий результат – победа по сумме двух матчей над «Ливерпулем» (2:0, 1:3).

В общем, под конец российского этапа карьеры аура футбольного магистра дважды лучшего тренера Италии рассеялась. Спаллетти жаловался на судейство и в целом был несчастен на чужбине. Показательно, что после Петербурга он никогда не выезжал из Италии, продолжая тренировать грандов серии А: «Рому», «Интер» и, наконец, «Наполи». За эти шесть сезонов (после «Интера» он два года отдыхал) Лучано ни разу не финишировал вне лигочемпионской зоны, а с римлянами в сезоне-2016/17 и вовсе отстал от чемпионского «Ювентуса» всего на четыре очка, показав лучший результат в карьере (87 очков).

Лучший до нынешнего сезона. Его «Наполи» и в прошлом сезоне был хорош (третье место, 79 очков), но с приходом Хвичи Кварацхелия стал ошеломительно силен – 22 победы при всего двух ничьих и двух поражениях и аж 18 (!) очках преимущества над ближайшим преследователем. Так что даже старик Хоттабыч не сможет помешать Спаллетти взять долгожданное первое скудетто в карьере и в третий раз получить титул лучшего тренера серии А. С чем мы его с удовольствием и поздравляем!

ОЛЕГ ПРОТАСОВ, Украина – 38 матчей: 12-6-20 (1,11 очка за матч)

Клубы: «Кубань» и «Ростов»

Достижения: нет

Годы в России: 2008, 2010-2011

В качестве нападающего Протасов был звездой советского (второй бомбардир в истории сборной СССР) и даже европейского футбола – в 1985 году он занял седьмое место в опросе France Football на «Золотой мяч». Правда, столь же яркого тренера из него не получилось. Протасов начинал тренировать в Греции, где завершал карьеру игрока, и даже выиграл с «Олимпиакосом» золото и Кубок страны, но эти трофеи так и остались для него последними на тренерском мостике.

В первый раз в Россию Протасов попал после двух сезонов в «Днепре», с которым дважды финишировал на четвертом месте. Правда, в «Кубани» он пробыл менее двух месяцев, хотя и показал отличный результат: 6 побед в 7 оставшихся матчах сезона Первой лиги и выход в премьер-лигу. Правда, по ходу дела у краснодарцев закончились деньги, и тренер не стал рисковать репутацией. До него в тот сезон аналогичное решение приняли Александр Тарханов, Сергей Павлов и Погос Галстян.

«Со мной связалось руководство клуба. Мне объяснили, что, вопреки нашим договоренностям, клуб не сможет финансироваться на том уровне, о котором шла речь, когда я приходил в команду. Поэтому мы приняли решение расстаться», – говорил Протасов в интервью «Советскому спорту».

Через год украинский специалист получил назначение в «Ростов», для которого в те годы было нормально болтаться во второй половине турнирной таблицы. В условиях высокой текучки кадров, когда каждые полгода тренер получал в распоряжение практически новую команду, он финишировал на 10-м месте. Правда, следующий сезон начался тяжелее (всего две победы в восьми турах), и после поражения от «Алании» в серии пенальти в полуфинале Кубка Протасов ушел.

Причины увольнения он сформулировал так: «У каждого тренера есть свои принципы. Если ты от них отступаешь, то можешь потерять лицо как профессионал. Думаю, руководство клуба меня поняло». Все восприняли это, как намек на участие футболистов в договорняках, а на прямые вопросы он отвечать отказался, не сказав ни да, ни, что самое главное, нет.

Впоследствии Протасов заглядывал в «Астану» (на шесть матчей), возглавлял минское «Динамо» (бронза-2012) и румынскую «Астру», а с 2017 года работает на федерацию футбола Украины, где сначала занимал должность технического директора, а с 2018-го – первого вице-президента, в зоне ответственности которого детский, пляжный и женский футбол. В декабре 2022 года именно Протасов после ареста президента ФФУ Андрея Павелко начал бить в колокола, привлекая внимание ФИФА и УЕФА к попыткам «третьих лиц» захватить власть в федерации через «незаконные выборы».

ИГОРЬ КРИУШЕНКО, Белоруссия – 30 матчей: 4-8-18 (0,67 очка за матч)

Клуб: «Сибирь»

Достижения: -

Годы в России: 1995, 2009-2011

Белорусский специалист яркой кометой пролетел по чемпионату России и был незаслуженно быстро забыт. Он получил отличную школу в БАТЭ, где прошел путь от тренера фарм-клуба до главного тренера первой команды, с которой за три года выиграл два чемпионских титула и Кубок страны. Попал на радары российских функционеров и транзитом через минское «Динамо» оказался в Новосибирске.

За год до прихода белоруса «Сибирь» болталась в середине таблицы Первой лиги, а с ним сходу ворвалась на вторую строчку и добилась повышения в классе, обойдя «Аланию» и «Волгу НН». Примечательно, что в том сезоне сибиряки добивались результата прежде всего за счет надежной игры в обороне, а в РПЛ предстали сверхатакующей командой. Мастерства игрокам не хватало, но тренер не отходил от своей игры. В этом они напоминают нынешний «Оренбург» Марцела Лички, с той только принципиальной разницей, что «Сибири» совсем не удавалось добиться результата в чемпионате: 38 голов в 30 турах – небанальная статистика для последней команды лиги, выигравшей всего четыре матча при 18 поражениях.

Тем не менее, показательно, что тренер доработал сезон до конца и даже начал следующий, то есть команда не была безнадежна. Скорее, слишком романтична. Сохранению тренера послужил и тот факт, что он показал Новосибирску победу аж над самим ПСВ (1:0). Это стало возможно благодаря выходу в финал Кубка России, где сибиряки минимально уступили «Зениту» из-за реализованного Романом Широковым пенальти. Точный удар Александра Дегтярева на 92-й минуте матча с голландцами принес домашнюю победу в квалификации Лиги Европы, но в гостях россияне не устояли – 0:5. Примечательно, что к трем голам (1+2) приложил руку будущий нападающий «Краснодара» Маркус Берг, а Балаж Джуджак («Анжи», «Динамо») своим дублем довершил разгром.

На старте следующего сезона в Первой лиге «Сибирь» выиграла только три матча из восьми, и нацеленное на мгновенное возвращение в элиту руководство рассталось с тренером. Стоит ли напоминать, что выше седьмого места в ФНЛ команда с тех пор так и не поднималась, а в 2019 году заняла 18-е место в зоне вылета и была расформирована?

Электроник же (прозвище, которое дал Криушенко партнер по минскому «Динамо») почти пять лет возглавлял «Торпедо» Жодино, с которым стабильно держался в районе пятого-седьмого места, в 2017-2019 годах без особых успехов руководил сборной Белоруссии, еще два сезона провел в Индонезии, а в декабре 2022 года принял «Динамо-Брест».