Решающий момент в карьере Кейна: памятник или трофеи?

ПАМЯТНИК ИЛИ ТРОФЕЙ?

Сезон еще в самом разгаре, а спортивные директора клубов уже задумываются о том, какие действия им предстоит предпринять в ближайшее время для укрепления команд или сохранения лидеров через несколько месяцев. Безусловно, беспокоят эти мысли и спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, ведь в 2024 году истекает контракт главной звезды и лучшего бомбардира в истории «шпор» Гарри Кейна.

Тут логика простая: чтобы не потерять футболиста через год бесплатно, надо переподписать с ним соглашение как можно раньше. Конкретных шагов клуб пока не делал, но тут многое изначально упирается в желание самого Кейна. Летом ему исполнится уже 30 лет, а у него до сих пор нет ни одного командного трофея, что само по себе является оскорблением его невероятного бомбардирского таланта. Такой позиции придерживаются, например, Тьерри Анри и Иан Райт.

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В прошлом Кейн не раз и не два имел возможность сменить команду. Так, Хосеп Гвардиола долгое время очень настойчиво звал форварда в «Манчестер Сити», но «шпорам» раз за разом удавалось уговорить его продлить контракт. Кейн верил, что вот-вот проект наконец выстрелит, но каждый раз оставался с носом. По меньшей мерее, на протяжении шести сезонов он забивает в АПЛ от 20 мячей, но лишь раз был сравнительно близок к выигрышу золотых медалей – как назло, в сезоне-2016/17 вдруг выстрелил «Лестер». Спустя два года лондонцы добрались до финала Лиги чемпионов, но снова неудача – 0:2 от «Ливерпуля».

Кажется, уже пора признать, что на команде лежит злой рок, и покинуть ее, но Кейн и по сей день не выражает четкого желания сменить обстановку. В конце концов, именно здесь, на севере Лондона ему могут поставить памятник у центральных ворот, а не где-то еще.

Источник фото: IMAGO

«Шпорам» также нет смысла искать добра от добра. Да, летом у них будет последний шанс выручить за Кейна сотню миллионов, на которую они смогут приобрести пару-тройку футболистов, но правда заключается в том, что именно Кейн приносит клубу спортивный результат, с которым рука об руку идут и денежные доходы. Если форвард уйдет, потери от призовых за несколько сезонов могут перевесить выгоду от его продажи. Правда, опять же, для спортивного директора клуба Фабио Паратичи многое будет зависеть от того, на каких условиях будет заключена новая сделка с игроком.

ПОЧЕТТИНО ДЛЯ КЕЙНА

А для Кейна ключевую роль может сыграть серьезность поставленных спортивных задач в ближайшие сезоны. И первым шагом к реализации больших амбиций должно стать решение по главному тренеру. В Англии уверены, что дни Антонио Конте в клубе сочтены, однако пока нет понимания, кто придет ему на смену.

Для сохранения Гарри лучшей кандидатуры, чем Маурисио Почеттино, не придумать. Аргентинец, безусловно, самый важный тренер в карьере бомбардира. Под его руководством он провел 242 матча (для сравнения, следующим идет Конте – 74) и забил 169 мячей (57% всех своих голов).

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Почеттино недавно заявлял о желании вернуться, однако британские журналисты считают, что президент «шпор» Даниэл Леви нацелился на проделавшего впечатляющую работу босса «Фулхэма» Марку Силву, пытающегося в этом сезоне затащить «дачников» в еврокубки. Португальцу удается мастерски сочетать низкие расходы с достаточно высокими результатами.

В Португалии же пишут о том, что одной из целей «Тоттенхэма» является наставник «Спортинга» Рубен Аморим, которому в сезоне-2020/21 удалось невозможное – впервые за 19 лет разбить чемпионскую связку «Порту»/«Бенфика». Правда, в еврокубках он выше 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы не забирался (в четверг очередную попытку может прервать «Арсенал») и на прямой вопрос о будущем заявляет, что в ближайшие три года, положенные ему по контракту, хочет выиграть еще одно золото со «Спортингом».

В любом случае, складывается ситуация обоюдной зависимости. Выбор тренера может повлияет на решение Кейна, как и сам Кейн может повлиять на выбор тренера. Но пойдет ли на это Леви, чтобы получить в команде свою версию Килиана Мбаппе – футболиста со слишком большой властью, разрушающей коллектив изнутри?

КЛЯТВА СЭРА АЛЕКСА

И тут вступает в ход еще один фактор – новая команда для Кейна. «Шпоры» отлично понимают, что выбор у футболиста будет невелик. Во-первых, если он никак не может сняться с якоря в «Тоттенхэме», сложно представить, чтобы он рискнуть сменить и чемпионат. Тем более, являясь третьим бомбардиром в истории АПЛ с реальными шансами обойти Алана Ширера (осталось 57 голов) и стать лучшим из лучших.

Во-вторых, его финансовые запросы может потянуть далеко не каждый претендент даже на внутренней арене. В-третьих, «Манчестер Сити» уже утолил бомбардирский голод, заполучив Эрлинга Холанда. То есть уход для Кейна является даже более непростой задачей, чем в прошлые годы.

Источник фото: IMAGO

В этой связи идеальным союзом выглядит только один, с «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг для возвращения «красных дьяволов» на вершину действительно нуждается в стабильном снайпере и хочет заполучить Кейна, однако, по информации ESPN, клубные боссы не решатся на переговоры с Леви. Слишком уж тяжелая репутация у 61-летнего топ-менеджера. Всем известно, что он готов до потери пульса биться за каждый евро. Наверное, потому и является главным долгожителем АПЛ – он занимает пост председателя клуба с 2001 года, дольше, чем кто бы то ни было в премьер-лиге.

В «Юнайтед» относятся к перспективе очередного общения с Леви без малейшего энтузиазма. Кроме того, икона клуба сэр Алекс Фергюсон напомнил боссам о том, как в 2008 году многомесячные переговоры с Леви по Димитару Бербатову привели к тому, что сделка состоялась только за час до закрытия трансферного окна и стоила клубу рекордных 30 млн фунтов. После этого сэр Алекс поклялся никогда не связываться в Леви, а его на «Олд Траффорде» чтут и тоже не хотят рисковать попасть в аналогичное положение.

«МЮ» будет проще (и, не исключено, дешевле) переманить у «Наполи» Виктора Осимхена (но это они так думают, потому что никогда не имели дела с Аурелио де Лаурентисом) или у «Ювентуса» Душана Влаховича. Во всяком случае, именно их считают главными трансферными целями клуба на лето.

Так что все идет к тому, что Кейн в очередной раз останется на севере Лондона и увидит свой памятник, но так никогда ничего значительного и не выиграет, хотя по универсальности и набору умений сильнее, например, Роберта Левандовского, собравшего россыпь всевозможных титулов.