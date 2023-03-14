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РПЛ: летят судейские головы

Вот и полетели первые судейские головы после весеннего рестарта РПЛ. По итогам 19-го тура российского чемпионата работы в элитном дивизионе лишился арбитр Антон Фролов.
РПЛ: летят судейские головы
14 марта 2023 19:23
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Ростов»

Матч «Ростов» - «Пари НН» стал для 30-летнего судьи из Москвы роковым. Инспектор встречи поставил Фролову за профессионализм крайне низкую оценку, которая до конца сезона лишит рефери работы как в премьер-лиге, так и в Кубке России. Московский арбитр совершил в Ростове-на-Дону много лишних телодвижений и ошибок. В первом тайме не показал стопроцентную «желтую», а во втором и вовсе потерял управление над матчем - дважды ошибочно засчитал гол, снова проигнорировал «желтую», не назначил штрафной, не заметил фол и ошибся с назначением 11-метрового. Стоит отметить, что это была 4-я игра арбитра Фролова в премьер-лиге этого сезона. Последнюю свою встречу в рамках РПЛ и на позиции главного судьи московский специалист также провел неровно. После матча 15-го тура премьер-лиги «Сочи» - «Урал», который состоялся 30 октября 2022 года, Фролов долго не получал новых назначений. В той игре вместе с видеоассистентами Яном Бобровским и Николаем Богачем Фролов придумал аж два лишних пенальти.

Источник фото: ФК «Ростов»

Надо сказать, что, согласно статистке, в сезоне-2022/23 многие российские судьи грешат выдуманными 11-метровыми. В 152 уже сыгранных матчах российского чемпионата было назначено 79 пенальти - это самый высокий показатель с 2009 года, где за 240 игр их случилось только 69. Для сравнения: в Ла Лиге в нынешнем сезоне в 249 матчах на точку указали всего 83 раза.

Что же касается профессионального будущего Антона Фролова, то судейский комитет РФС пока окончательно не разочаровался в московском рефери. Молодой судья в ближайшее время будет занят тем, что продолжит набираться опыта, скорее всего, на матчах первой лиги. Все-таки арбитру на данном этапе его карьеры не хватает должного опыта и выдержки для премьер-лиги.

Источник фото: ФК «Ростов»

Начинал карьеру московский рефери в 2013 году с игр молодежного первенства и второй лиги. А дебютировал в РПЛ в 2021-м. Но к 2023 году Фролов набрал только 7 матчей в элитном дивизионе. Кстати, первая игра молодого судьи в рамках РПЛ получилась действительно запоминающейся: Фролов сразу попал с корабля на бал - в мае 2021 года ему доверили судить встречу еще существовавшего тогда «Тамбова» и, как всегда, всесильного «Зенита». Матч закончился красивым счетом 1:5, а лучшим игроком встречи назвали Артема Дзюбу, оформившего в той игре покер.

источник: «Советский спорт»
РПЛ: летят судейские головы
РПЛ: летят судейские головы
Вот и полетели первые судейские головы после весеннего рестарта РПЛ. По итогам 19-го тура российского чемпионата работы в элитном дивизионе лишился арбитр Антон Фролов.
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