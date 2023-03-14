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«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  

«Локомотив» не без труда довел матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном» до серии пенальти, и тем самым избежал технического поражения из-за участия Дмитрия Баринова. Капитан не имел права выходить на поле, т.к. получил две желтые в играх со «Спартаком». Остается вопрос: «Локо» специально выпустил Баринова, «сливал» Кубок, или это прокол менеджмента? 
«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  
14 марта 2023 20:18
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

АНШЛАГ И БИЛЕТЫ ПО 200 РУБ

Вначале пару слов о сопернике «Локомотива». «Акрон» - молодой клуб, созданный в 2018 году. Сейчас команда идет на 13-м месте в первой лиге среди 18 команд. Типичный середняк – много играет вничью, поэтому находится в нижней части таблицы.

Домашние матчи команда из Тольятти проводит в Жигулевске, который находится на другом берегу Жигулевского моря. Это фактически город-спутник, от Тольятти до Жигулевска по трассе 20 км. Население – 50 тысяч жителей.

Понятно, что приезд такого соперника - огромное событие для города. Местный стадион «Кристалл» вмещает 3 тысячи и билеты закончились еще в воскресенье.

- Да, у нас аншлаг, - подтвердила «Советскому спорту» сотрудница стадиона. – Как добраться? Из Тольятти маршрутки ходят в Жигулевск, можно на электричке доехать. Но сегодня клуб организовал бесплатные автобусы для болельщиков.

- В какую цены билеты?

- От 200 до 500 рублей. Погода? Отличная, солнышко, три градуса тепла, - сообщила девушка.

ДЗЮБА НЕ ПРИЕХАЛ. УСТАЛ?

Вначале об атмосфере на стадионе «Кристалл». Если на телекартинке вы увидели немало пустых кресел, это не значит, что аншлага не было. Билеты продаются согласно количеству кресел на трибунах. Просто болельщики смотрели матч стоя. Хотя днем и светило солнышко, под вечер температура опускается, сидя смотреть футбол не очень комфортно.

Гостевой сектор на «Кристалле» - на центральной трибуне слева. Там и расположились фанаты «Локо». Они развернули длинный баннер в красно-зеленых цветах с надписью «Железнодорожники». А также почтили память недавно ушедшего из жизни многолетнего переводчика клуба Мурата Сасиева.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Несмотря на юный по футбольным меркам возраст «Акрона», активные фанаты у клуба есть. Их вотчина на трибуне за правыми воротами. Самый большой баннер как раз сообщает, что у клуба есть фанаты. На нем без затей так и написано «Фанаты «Акрона». Баннер поменьше призывает переходить на «черно-красную» сторону. Это основные клубные цвета.

А мы перейдем к футболу. В Жигулевск не приехал Дзюба. Необычное решение Михаила Галактионова. В РПЛ дела налаживаются, игра команды по матчам со «Спартаком» и «Ростовом» оставила приятное впечатление. Кажется, не только вылет, но и стыки «Локо» уже не грозят. Логично в такой ситуации попытаться побороться за почетный трофей, но главная ударная сила команды - Дзюба - остался в Москве. В чем причина, не ясно. Может, ветеран устал, три матча - слишком большая нагрузка для 34-летнего нападающего?

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Акрона». Хозяева играли с бОльшим желанием, чем гости. Видимо, футболисты «Локо» надеялись победить на классе. Но хватает ли этого класса для победы над середняком первой лиги?

Источник фото: ФК «Локомотив»

«Акрон» больше заслуживал гола в первой половине, и он его забил. Забил красиво. После силового навеса. Макаров в высоком прыжке переправил мяч головой в ворота метров с шести.

А тем временем, в перерыве в интернете начала подниматься волна: Баринов не имел право играть в этом матче, так как получил по желтой в каждой встрече на предыдущем этапе Кубка со «Спартаком». Однако каким-то образом до руководства «Локо» эта информация не дошла, и Баринов вышел на поле и после перерыва. В принципе, капитан уже отыграл тайм, и, если техническое поражение неизбежно, то уже не важно, сколько сыграл Баринов. Но протест должен подавать «Акрон». Если выиграет, то и необходимость в протесте отпадет.

То ли Галактионов махнул рукой на результат, но на 60-й минуте он убрал основного форварда Игнатьева и выпустил 17-летнего Ракова.

Источник фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» все больше и чаще атаковал ворота хозяев. Гол явно назревал, и созрел - на 75-й минуте Камано пробил в нижний угол с линии штрафной – 1:1.

Дальше игра пошла на встречных курсах, однако гости атаковали чаще и опаснее. Потрясающий момент был у Пиняева в концовке. Он остался совершенно один на углу вратарской, сходу, после низового прострела, переправлял мяч в ворота, но угодил в штангу.

В серии пенальти игроки «Локо» смазали дважды. Хозяева – один раз, и заслуженно вышли в полуфинал. Протеста не будет.

Кубок России 1/4 финала Пути регионов

«Акрон» - «Локомотив» - 1:1 (1:0) 7:6 по пен.

Голы: Макаров, 14. Камано, 75.

«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро, Макаров, Песегов (Сасин, 77), Чудин, Азаров (Апеков, 64), Понсе (Эльдурашев, 77), Палиенко.

«Локомотив»: Худяков, Смольников (Ненахов, 77), Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Щетинин, 60), Миранчук (Жемалетдинов, 46), Глушенков (Камано, 46), Пиняев, Игнатьев.

Предупреждения: Конти, 33, Карпукас, 48, Кузьмичев, 55, Палиенко, 56, Понсе, 67, Пиняев, 85.

Судья: Артем Чистяков (Азов)

14 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл» 3 000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  
«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  
«Локомотив» не без труда довел матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном» до серии пенальти, и тем самым избежал технического поражения из-за участия Дмитрия Баринова. Капитан не имел права выходить на поле, т.к. получил две желтые в играх со «Спартаком». Остается вопрос: «Локо» специально выпустил Баринова, «сливал» Кубок, или это прокол менеджмента? 
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