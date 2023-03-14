Опять «Урал», опять скандал! «Спартак» и в Кубке не удержал победу над командой Гончаренко

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ГОНЧАРЕНКО И АБАСКАЛЯ

«Спартаку» удивительно повезло с весенним календарем. Матч с «Уралом» стал аж четвертым домашним подряд, а единственная выездная игра прошла в Черкизове. Тем не менее, старт получился сколь успешным, столь и зрелищным – только в первой игре с «Локо» было забито менее четырех мячей. И что показательно, три игры подряд красно-белые пропускали по два мяча, в том числе от «Урала» в чемпионате (2:2). Тот матч получился скандальным из-за преступно незасчитанного гола Александра Соболева и единственным неудачным по результату.

На сей раз у Соболева не было ни шанса, поскольку он дисквалифицирован за драку с зенитовцами в Кубке России. При этом примечательно, что вместо него в центре нападения вышел Павел Мелешин, а не куда более статусный Кейта Бальде.

Вообще значимые изменения были в каждой линии. Так, в воротах сыграл Александр Максименко, Томаш Тавареш занял позицию правого защитника, а Антона Зиньковского и Романа Зобнина заменили автор победного гола в игре с «Факелом» Кристофер Мартинс и Михаил Игнатов. Оба имеют опыт игры в центре полузащиты, а Гильермо Абаскаль предпочитает ставить их на правый фланг нападения, поэтому на сей раз они чередовали роли в средней линии и финальной трети поля.

Состав «Урала» тоже был очень непривычен. Так, если Алексей Каштанов вышел с первых минут, то Лазар Ранджелович и Эрик Бикфалви остались в запасе. Юрий Газинский по-прежнему травмирован, так что это сочетание игроков трудно назвать оптимальным.

ПЕРВЫЙ ПАС ТАВАРЕША

Четвертый матч подряд явно негативно сказался на качестве газона «Открытие Банк Арены». Весной и так непросто готовить поле, а уж чтобы он выдерживал такую интенсивность… И вдруг выяснилось, что это на пользу «Урала», потому что комбинировать на не особо ровном поле довольно бесперспективно. Из-за этого и прессинга гостей спартаковцы сразу свалились на длинные передачи, за которые Мелешину цепляться куда сложнее, чем Соболеву или Шамару Николсону.

Так что старт для хозяев получился довольно сумбурным. Однако стоило им в излюбленном стиле быстро через пас выйти из обороны, как последовал результат. В финальной стадии атаки Данил Пруцев здорово развернул атаку в направлении открывшегося в одиночестве на краю штрафной Тавареша, а тот мягко навесил на дальнюю штангу, где не успевшие перестроиться защитники упустили Квинси Промеса. И тот свой шанс не упустил.

Ну, а для дебютировавшего в основе Тавареша это результативное действие стало первым в «Спартаке». Поздравим парня, пропустившего из-за тяжелой травмы чуть ли не целый год.

ЧТО ПОЛОЖЕНО «ФАКЕЛУ», НЕ ПОЛОЖЕНО «СПАРТАКУ»

Спустя пару минут хозяева должны были получить шанс удвоить преимущество, поскольку Сильвие Бегич в штрафной отмахнулся от находившегося у него за спиной Мартинса. Эпизод практически идентичен тому, что был в штрафной «Спартака» в матче с «Факелом», и ЭСК РФС уже подтвердил правомерность назначения того 11-метрового. Так что непонятно, чем руководствовались Сергей Карасев и ВАР, когда приняли прямо противоположное решение.

Помимо всего прочего оно еще и спровоцировало москвичей на нервную реакцию. Абаскаль, посмотрев эпизод на планшете, бесновался на бровке, а Промес спустя несколько минут в рядовом эпизоде оттолкнул Дениса Кулакова. Справедливая реакция на фоне решений арбитров в предыдущих играх с «Уралом» и «Факелом».

ДВА СПАСЕНИЯ МАКСИМЕНКО

Вместе с тем нельзя не сказать и про гостей. Даже в этом, как я уже говорил, не оптимальном составе они выглядели очень цельной и управляемой командой – синхронно атаковали и оборонялись, включали и выключали прессинг, которым периодически доставляли сопернику немало проблем. И даже могли сравнять счет, когда Даниэль Мишкич головой опасно бил в угол из центра штрафной, но выручил Максименко.

Показательно, что в перерыве Абаскаль сделал сразу двойную замену: вместо моторного, но не очень тонкого Даниила Хлусевича и Пруцева вышли более умелый в отборе Даниил Денисов и мобильный Зобнин. Видимо, каталонец хотел от команды больше движения и надежности тылов. Не получилось. На исходе часа игры очень активный на левом фланге Лео Гогличидзе здорово промчался по краю и зряче покатил в центр Александру Юшину, чей удар в упор чудом вытащил Максименко. Супермомент!

ГОНЧАРЕНКО – ГЕНИЙ ЗАМЕН

Не сказать, что гол «Урала» прямо напрашивался, но с учетом сказанного выше сюрпризом не стал. Хотя вышел относительно случайным. Промес пришел к своей штрафной, но потерял мяч, а вышедший на замену всего парой минут ранее Юрий Железнов из-за пределов штрафной рикошетом от бросившегося под удар Павла Маслова попал точно в дальний угол.

Как тут не вспомнить, что в недавней игре в чемпионате здесь же «Урал» вышел вперед на 64-й минуте (Железнов забил на 67-й), и тогда гол сделал вышедший всего минутой ранее Александр Юшин, промчавшийся по флангу и выложивший мяч на ногу Бикфалви? И да, Железнов не провел в 2023 году ни минуты. У Гончаренко феноменальный уровень замен.

ПОДВИГ ПОМАЗУНА

В концовке «Спартак» без устали штурмовал штрафную Ильи Помазуна, чему в немалой степени способствовал появившийся (кажется, поздновато) Зиньковский. Абаскаль вообще в этот вечер на заменах уступил оппоненту. Денисов и Зобнин игру не усилили, а с остальными заменами тренер затянул. Если первый выход после травмы по такой игре на таком газоне Виктора Мозеса не виделся лучшим решением, то сидение на скамейке Бальде Кейта озадачивало. Тем более, что Мелешин провел явно неудачный матч.

Тем не менее, красно-белые, конечно, могли вырвать победу. Так, незадолго до финального свистка Помазун совершил сумасшедший сейв, вытащив из-под перекладины удар Промеса головой в упор. И ведь голландца не за что критиковать! А результата нет. Впрочем, у москвичей еще есть ответная встреча, а даже если и там что-то пойдет не так, то возможность сыграть в Пути регионов.

Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

«Спартак» – «Урал» – 1:1 (1:0)

Голы: Промес, 21 – 1:0. Железнов, 67 – 1:1.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич (Денисов, 46), Литвинов, Игнатов (Зиньковский, 70), Пруцев (Зобнин, 46), Перейра, Промес, Мелешин.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Влут (Подберезкин, 75), Мишкич, Егорычев (Железнов, 65), Сунгатуллин (Мамин, 86), Каштанов (Татаринов, 65), Юшин (Бакфалви, 65).

Предупреждения: Егорычев, 51. Помазун, 83.

Судья: Карасев (Москва).