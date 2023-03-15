Холанд – это похороны! «Ман Сити» за час уничтожил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ПЕП ОПЯТЬ ФАНТАЗИРУЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ

Хосеп Гвардиола в очередном походе за чашкой Лиги чемпионов. Один из самых концептуальных тренеров в истории футбола, один из величайших наставников современности. Но вот с этим турниром после «Барселоны» у него почему-то никогда не складывается. То фортуна отвернется, то сам каталонец обхитрит сам себя. Но рано или поздно ведь эта серия неудач должна завершиться, правда?

И на сей раз Пеп не мог отказать себе в удовольствии попытаться запутать оппонента. При первоначальном выборе стартового состава показалось, что это будут классические 4-3-3 с Джоном Стоунзом на правом фланге, однако Гвардиола не был бы собой, если бы было все так просто. Его схему можно охарактеризовать, как 3-2-4-1, в которой Стоунзу была отведена роль опорного полузащитника.

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Также примечательно, что в запасе остался автор гола в Лейпциге Рияд Марез, а его позицию занял Бернарду Силва.

У Марко Розе схема была классической – 4-2-3-1. По сравнению с первой игрой он поменял фланги обороны – Бенджамин Хендрихс и Давид Раум вместо Лукаса Клостермана и Марцеля Хальстенберга, а также вместо нападающего Андре Силву выпустил опорника Амаду Айдара. Последняя перестановка повлекла серию других, в результате чего Тимо Вернер оказался на острие нападения.

ТАЙМ ИМЕНИ ХОЛАНДА

Естественно, «горожане» с первых минут бросились штурмовать ворота Яниса Бласвиха, чтобы добиться необходимого преимущества после гостевых 1:1. Эрлинг Холанд мог уже на старте встречи реализовать план наставника, но не реализовал выход один на один, чем славился во времена своего грандиозного выступления в бундеслиге. Зато все равно стал главной фигурой первого тайма.

Как знать, может, гостям и удалось бы выстоять, но на 21-й минуте с Хенрихсом случилось несчастье. Родри выиграл у него верховую борьбу и с полуметра попал ему мячом в руку. Причем касание было минимальным, и мяч не изменил траектории, но Славко Винчич после подсказки ВАР был беспощаден – пенальти. Беспощаден был и Холанд – 1:0.

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А спустя всего пару минут норвежец удвоил преимущество, причем сделал этот гол на две трети: сначала пошел в прессинг на Бласвиха, заставив его безадресно выбить мяч, затем головой скинул мяч под удар Кевину де Брейне после ответной вертикальной передачи от своей штрафной и в завершение добил попавший в перекладину мяч в сетку. И «быки» оказались в нокауте, ведь даже одного гола им теперь не хватало.

ЭДЕРСОН ПСИХАНУЛ, ВИНЧИЧ ПРОСТИЛ

«Горожане» и так возвышались над соперником, как Григор Клиган над Тирионом Ланистером, а тут еще и словенская бригада арбитров со Славко Винчичем во главе вдруг оказалась на их стороне. Редкий выпад гостей завершился длинной передачей за спину Натаку Аке на ход Конраду Лаймеру, в которого буквально прыгнул выскочивший из ворот Эдерсон, но все, чего удалось добиться немцам в данном эпизоде, желтая карточка Вернеру за споры…

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Впрочем, «Сити» эта непрошенная помощь была и не нужна. Команда полностью доминировала, превосходила соперника по ударам 13-2 и на перерыв ушла уже при разгромном счете – за считанные секунды до свистка Рубен Диаш после углового попал в штангу, а подоспевший Холанд внес мяч в сетку вместе с Айдара.

ХОЛАНД ВПИСЫВАЕТ СЕБЯ В ИСТОРИЮ

Уставший от неудач в Лиге чемпионов «Сити» как будто боялся остановиться и оступиться, поэтому и во втором тайме катился вперед с неизбежностью асфальтоукладчика. Уже спустя четыре минуты после возобновления игры хозяева разыграли простую, но эффективную комбинацию, которую Илкай Гюндоган завершил столь же простым и эффективным обыгрышем соперника на замахе и метким ударом в дальний угол.

Но и этого «горожанам» казалось недостаточно. Спустя еще четыре минуты все тот же Холанд повторным добиванием после розыгрыша углового пробил мяч сквозь всех защитников и бедолаги Бласвиха – 5:0. Думаете, это все? Как бы ни так! Через пять минут неутомимый норвежец вновь оказался в нужном месте и добил мяч в сетку после удара Мануэля Аканджи.

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Даже по этим скудным описаниям можно заметить, что величайший вечер в карьере Холанда получился несколько… необычным. С одной стороны, он был практически безупречен, а с другой – все мячи забивал… слишком просто, что ли. Первый – с пенальти, остальные – с той или иной формы добивания. Хотя в этом ведь и проявляется мастерство – оказаться в нужное время в нужном месте, опередить защитников. И ради этого боссы «Сити» и приобретали Гвардиоле норвежца – чтобы он завершал в чужой штрафной, а создавать в команде и без него кандидатов достаточно.

Впечатляет и то, что за проведенные на поле 62 минуты Холанд забил столько же, сколько в пяти предыдущих матчах турнира. И с 10 голами вышел на первое место в бомбардирской гонке. С таким форвардом Гвардиола обязан брать Лигу чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Манчестер Сити» - «Лейпциг» - 7:0 (3:0)

Голы: Холанд, 22 – с пенальти – 1:0. Холанд, 24 – 2:0. Холанд, 45+2 – 3:0. Гюндоган, 49 – 4:0. Холанд, 54 – 5:0. Холанд, 57 – 6:0. Де Брейне, 90+2 – 7:0.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Родри (Филлипс, 64), Стоунз (Серхио Гомес, 64), Б. Силва, де Брейне, Гюндоган (Фоден, 55), Грилиш (Марез, 55), Холанд (Альварес, 63).

«Лейпциг»: Бласвих, Хенрихс (Клостерман, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Айдара (Симакан, 63), Кампль, Лаймер, Форсберг (А. Силва, 63), Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63).

Предупреждения: Хенрихс, 21. Вернер, 34. Де Брейне, 67. Аканджи, 77.

Судья: Винчич (Словения).