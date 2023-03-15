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«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?

После первой встречи команды пережили калейдоскоп эмоций, но так и не убедили, что находятся на пути к выздоровлению.
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
15 марта 2023 12:02
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

АНОМАЛИЯ НА «ЭНФИЛДЕ»

Команда Юргена Клоппа отправляется в Мадрид после сокрушительного домашнего поражения со счетом 2:5. И это на «Энфилде», где через полторы недели свершилось другое историческое событие – крупнейший разгром вроде бы вставшего на рельсы исправления «Манчестер Юнайтед» (7:0).

При этом не стоит переоценивать победу «королевского клуба» в первом матче. По всем основным метрикам он играл с красными примерно на равных: 48% на 52% по владению мячом, 10-10 по ударам, 3-4 по угловым, 9-8 по фолам, а по ожидаемым голам (xG) даже уступил 1,36-1,53. Просто Карим Бензема и Винисиус Жуниор выдали невероятно вдохновленную игру, вновь напомнив всем, что Лига чемпионов – турнир сливочных. Они забирали «ушастого» пять раз за последние девять розыгрышей.

ГОЛЫ ДАЮТСЯ СО СКРИПОМ

УЕФА

В то же время нынешний «Реал» уступает самому себе предыдущих сезонов и находится далеко не в оптимальной форме. Так, после выигрыша в Англии он одержал только одну победу в четырех последующих матчах: 1:1 с «Атлетико», 0:1 от «Барселоны», 0:0 с «Бетисом» и 3:1 с «Эспаньолом». Четыре гола в четырех матчах, из которых три пришлись на игру с аутсайдером – это уже не случайность, а тенденция.

Красные тоже не могут похвастать результативностью. Звучит странно, но если вывести за скобки откровенно аномальный матч с «МЮ», то в остальных трех матчах в рассматриваемый период подопечные Клоппа отличились всего дважды: 0:0 с «Кристал Пэлас», 2:0 с «Вулверхэмптоном» и 0:1 от «Борнмута».

СВЯЗКА ВИНИСИУС – БЕНЗЕМА НА МЕСТЕ

УЕФА

Потери в обеих командах носят хронический характер и не являются новостью для тренеров. Так, Карло Анчелотти вынужден обойтись без Ферлана Менди (выздоровел, но не набрал форму) и Давида Алабы (травмирован). Здесь сложность в том, что оба они призваны закрывать левый фланг обороны. Так что приходится искать альтернативу. Итальянский специалист нашел их две: ограниченный, но универсальный Начо Фернандес или непрофильный, но мощный Эдуарду Камавинга.

Какой из вариантов выберет итальянский специалист, зависит от его стратегии на матч. Француз лучше с мячом, испанец надежнее без него. Со стороны кажется, что, имея преимущество в три мяча, так уж сильно осторожничать совсем не обязательно, тем более, на легендарном «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, именно вышедший по ходу первого матча Начо «съел» Мохамеда Салаха и перевернул ход встречи.

Игру с «Эспаньолом» пропускал Бензема, но он уже успел вернуться в общую группу, так что в среду сыграет с 99-процентной вероятностью.

У «Ливерпуля» выбывших больше: Луис Диас, Тьяго Алькантара, Джо Гомес и Наби Кейта. Но из них только отсутствие Алькантары можно назвать головной болью для Клоппа. В его отсутствие немец доверяет Харви Эллиотту или Стефану Байчетичу, но, например, в проигранном на днях матче с «Борнмутом» оба сыграли крайне слабо. Есть еще Джордан Хендерсон, однако он отвечает за мобильность и силовую составляющую, а не интеллект. Еще можно вспомнить о ветеране Джеймсе Милнере, Фабиу Карвалью и Артуре, но у них в нынешнем сезоне на троих всего 10 матчей в основе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо – Тчуамени, Кроос, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Ливерпуль»: Алисон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт – Салах, Гакпо, Нуньес.

ПРОДЛЯТ ЛИ СВОИ СЕРИИ «РЕАЛ» И САЛАХ?

«Реал» победил «Ливерпуль» в шести из семи последних матчей и еще раз привез с «Энфилда» очко. Таким образом, красные не могут победить сливочных с 2009 года, когда в родных стенах разгромили соперника 4:0. С тех пор разница мячей круто в пользу испанцев: 16-4. Так что со статистической точки зрения англичанам тут ничего не светит.

Из дополнительных интриг матча отметим противостояние Мохамед Салах – Тибо Куртуа. Египтянин с восемью голами в семи играх является лучшим бомбардиром турнира (забивает каждые 67 минут), и как бы ни сложилась судьба команды, ему наверняка хочется продлить удовольствие от нахождения на вершине. А для этого надо забивать хотя бы парочку мячей. Если учесть, что в нынешней Лиге чемпионов он не уходит с поля без гола вот уже шесть матчей подряд, ничего неожиданного в этом не будет.

Матч состоится 15 марта в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
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После первой встречи команды пережили калейдоскоп эмоций, но так и не убедили, что находятся на пути к выздоровлению.
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