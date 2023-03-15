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«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел невероятный вечер в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку уничтожив «Лейпциг» (7:0). Пять голов за матч – футбольный мир захлебывается от восторга!
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
15 марта 2023 12:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

В 25 МАТЧАХ ЛЧ У ХОЛАНДА 33 ГОЛА

Попробуем осознать все рекорды, которые покорились норвежскому гению в этот вечер. Так, в нынешнем сезоне он забил за «Сити» во всех турнирах 39 голов. Ранее лучший результат принадлежал Томми Джонсу (38 голов в сезоне-1928/29) и держался 94 года! А ведь на дворе только март и впереди у «горожан» может быть еще до 19 матчей…

А еще на счету Холанда 33 гола в 25 матчах Лиги чемпионов. Он уже забил на три мяча больше, чем Уэйн Руни, хотя провел на 60 (!) игр меньше. В его активе больше голов, чем у Кака или Самуэля Это’О за всю карьеру.

В 36 матчах с момента перехода в стан «горожан» Холанд 39 раз поражал ворота соперников. В 12 домашних матчах Лиги чемпионов он забил 22 мяча. Только Лионель Месси и Луис Адриано забивали по пять мячей в одном матче Лиги чемпионов. Аргентинец в 2012 году деклассировал «Байер», а бразилец в 2014-м – БАТЭ.

«У ЭРЛИНГА БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА, ЧЕМ У РОНАЛДУ»

«Моя суперсила? Забивать мячи… Во многом это связано с быстрым мышлением и желанием пробить туда, где нет вратаря… Я так устал от празднований голов», – куражился норвежец после финального свистка.

Болельщики в восторге от выступления Холанда не только на поле, но перед камерами. Вот несколько избранных комментариев в соцсетях под постом Джейми Каррагера, опубликовавшего послематчевое интервью с героем вечера. Стоит добавить, что его проводили Каррагер, Тьерри Анри и Мика Ричардс, а последний (экс-защитник «Ман Сити») при встрече поклонился Холанду в ноги.

«Холанд – это качество на поле и за его пределами».

«Он знает, что может стать лучше, хочет забивать еще больше, сделать лучше своих товарищей и себя… Фантастический менталитет! Этот парень уже выдающийся игрок!»

«У Эрлинга более высокие личные качества, чем у Криштиану Роналду. Парень может воспринимать критику, он пришел, ответил на все вопросы, пожал всем руки и ушел».

«Какой же он фантастический человек. Отвечает на вопросы и жмет всем руки после интервью. Кроме того, задумчивый и скромный. Образец для подражания прямо здесь и сейчас».

«Просто невозможно не любить этого парня. Такой забавный и, наверное, лучший игрок в мире сейчас. «Ман Сити» очень повезло», – пишет Дейв, у которого на аватарке эмблема «Челси».

«Так приятно видеть, как бывшие игроки поднимают настроение нынешним и будущим звездам. NBAonTNT, возьмите на заметку, что не обязательно все время ругать молодых и говорить им, что они не так хороши, как парни, против которых вы играли».

«Жаль, что Гари Невилла не было рядом, чтобы отметить выступление «Манчестер Сити». Должно быть, он все еще обсуждает игру с “Ливерпулем”».

Впрочем, кое-то припоминает Каррагеру февральское высказывание о том, что с Холандом в составе «Сити» слабее.

«Разве не ты говорил о том, что «Сити» неподходящая команда для Холанда?» – вопрошает один из подписчиков.

Сегодня нам тем высказыванием Каррагера можно только посмеяться, ведь кажется, что Холанд – именно тот бриллиант, которого так не хватало Гвардиоле, чтобы наконец выиграть Лигу чемпионов после ухода из «Барселоны». Для этого осталось сделать всего три шага.

источник: «Советский спорт»
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел невероятный вечер в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку уничтожив «Лейпциг» (7:0). Пять голов за матч – футбольный мир захлебывается от восторга!
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