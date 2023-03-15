Андрей Кобелев: У меня много вопросов относительно розыгрыша этого Кубка

– Игры на Кубок всегда стоят особняком, независимо от позиций команд в чемпионате, проходят напряженно. Можно сказать, что для «Динамо», которое потеряло шансы на чемпионство, путь в Кубке – это то, что сейчас нужно.

– Так получилось, что «Зенит» и «Динамо» встречаются – в пути слабейших…

– Много вопросов, в том числе – у меня, относительно розыгрыша этого Кубка. «Локомотив» после того как проиграл «Спартаку», имел шанс продолжить борьбу в Кубке и даже выиграть его. Но проиграл команде ФНЛ. На сегодняшний день для меня это непонятный розыгрыш. Единственный плюс можно найти в том, что команды проводят больше игр. Матчи «Локомотива» со «Спартаком» и «Динамо» с «Крыльями» дают ажиотаж, а также импульс футболу. С другой стороны, спортивная составляющая – разная. «Зенит» с «Динамо» проведет один матч, а те, кто наверху, по две игры…

– Как полагаете, почему «Динамо» так неудачно сыграло с «Крыльями»?

– Дело в том, что команды сыграли сразу три матча подряд. Один из них – в чемпионате. Поэтому сложно о чем-то говорить.

– Не удивила ли неудача команды в Краснодаре?

– Скорее удивила. «Краснодар» в атаке играет неплохо и более конструктивно, то в обороне, конечно, присутствует полный хаос. И «Динамо» это неразберихой могло воспользоваться, но, к сожалению, не показало агрессии. В стартовых матчах сезона хотелось бы, чтобы «Динамо» после продолжительных сборов набирало ход. Но пока этого не видно. На мой взгляд, нужно посмотреть еще одну-две игры, а потом делать какой-либо вывод.

– Можно уже нынешнее «Динамо» назвать командой нового тренера?

– Однозначно, что да. Команда поменялась и в первую очередь – сменилось много футболистов. Второй момент – тактика. При Шварце команда играла агрессивней: более мощно играло в атаку, было много прессинга. Сейчас «Динамо» уповает на позиционную оборону, с выходом в атаку. Ну и хочется отметить, что, с моей точки зрения, тот же Захарян и Макаров, которые в прошлом сезоне выглядели более мощно, сегодня являются блеклой тенью самим себе. Должны быть люди, которые мощно играют с фланга, чтобы делать передачи на того же Тюкавина.