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Сергей Кирьяков: «Динамо» будет не по силам что-либо противопоставить «Зениту»

Бывший форвард московского «Динамо» – о предстоящей игре с «Зенитом».
Сергей Кирьяков: «Динамо» будет не по силам что-либо противопоставить «Зениту»
15 марта 2023 15:30
автор: Вадим Федотов

– Понятно, что «Зенит» выглядит сильней и в сегодняшнем матче является фаворитом. Динамовцы проиграли «Краснодару», потеряли очень важные очки в чемпионате. Но этот матч – отдельная история. Честно говоря, мало верится в то, что «Динамо» будет по силам что-либо противопоставить «Зениту».

– В игре не будет трех ключевых футболистов, которые были дисквалифицированы по итогам встречи со «Спартаком». Как повлияет данное обстоятельство на ход игры?

– Все три футболиста – игроки основного состава. Тем более, Малком, который сейчас находится в очень хорошей форме. Есть кем заменить, присутствует вариативность. Можно менять как исполнителей, так и игровую схему. Состав позволяет такое. Семак будет делать это от матча к матчу, готовясь то к одному, то к другому сопернику. Думаю, что те, кто сможет их заменить, выглядят не намного хуже троих отсутствующих.

От «Динамо» ожидал большего: думал, что с первых туров весенней части сезона команда будет набирать очки. Тем более что «Краснодар» выглядит сейчас не такой уж сильной командой, каковой она была в недалеком прошлом. Но «бело-голубые», не показав того футбола, которого ждут от команды, проиграли практически без шансов.

– А что скажете про вылет от «Крыльев»?

– С одной стороны – удивил. С другой – это Кубок. Здесь возможны варианты. «Крылья» играют немного бесшабашно, много молодых игроков. Все быстренькие ребята, стараются играть в футбол, переходят от обороны к атаке. Наверное, этим они и взяли динамовцев. Значит, что-то не так делали в подготовительный период, раз играют так неудачно на сегодняшний момент.

– Как оцениваете старт «Зенита» на весеннем отрезке?

– Такой результат ожидался. Хотя те, кто болеет за «Зенит», наверняка с напряжением ожидали этих встреч. Всё-таки подготовительный период чем хорош? Всегда тем, что первые матчи могут принести сюрпризы. Но в отношении «Зенита» этого не случилось. Команда стабильно набирает очки, а конкуренты их теряют. Разница в очках растет, и «Зенит» может чувствовать себя спокойно, идя от матча к матчу. И думаю, что команда не упустит своего шанса стать чемпионом.

источник: «Советский спорт»
Сергей Кирьяков: «Динамо» будет не по силам что-либо противопоставить «Зениту»
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