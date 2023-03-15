Алексей Стрепетов: «Химки» бились до конца и практически заслужили ничью

– Ожидали такой трудной победы?

– Противостояла совершенно новая команда, под которую нужно было подстроиться. Еще первый матч показал всю состоятельность соперника, и ясно было, что подмосковная команда приехала сюда на «Газпром Арену» явно не проигрывать. И в состоянии была преподнести сюрприз лидеру. Тем не менее, я думал, что будет легче и не будет двух пропущенных мячей. Хотя «Зенит» играл не в полную силу. Хозяева поля забили два прекрасных мяча. Да, были промахи в обороне, допущенные ошибки вратарем. Но при счете 2:0 мы должны были поставить точки над «i». Были две реальные возможности, чтобы увеличить счет.

После этого футболисты сбавили обороты и стали доигрывать матч. Мы допускали ошибки в обороне. После того как ушел Барриос, мы отдали середину поля, владение мячом, стали появляться коридоры, куда врывались игроки «Химок». Надо отдать им должное, поскольку их команда билась до конца и практически заслужила ничью. В итоге «Зенит» пропустил необязательный второй мяч. Но стоит отметить такой факт, как наличие у команды характера победителей – это видно было во многих встречах. Следствие тому – блестящий гол, который исполнил Мантуан с передачи вышедшего на замену Адамова. Результат дает такой звоночек команде и руководству о том, что нужно играть до конца. Ведь «Химки» за счет своего старания вполне могли свести поединок к ничьей.

– Как Вы считаете, был ли пенальти?

– Я не собираюсь обсуждать судей. Есть комиссия. Пусть она и разбирает своих судей. А то у нас есть уже и неприкасаемые арбитры. Чтобы они на поле ни делали! Такого быть не должно. Судья за свою ошибку должен нести наказание. Сейчас многие специалисты говорят про один и тот же эпизод, что был одиннадцатиметровый, другие считают, что – нет. Судьи сами не могут разобраться в том, что они творят на поле. Арбитр принял решение, Кержаков нарушил правила. Значит – пенальти. Другое дело, что нельзя было доводить эпизод до такой ситуации, когда игрок соперника вышел один на один. Вот что лучше обсуждать!