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Андрей Кобелев: Fan-ID - это попытка всех причесать «под одну гребенку»

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка России и бронзовый призер в составе питерской команды – о потерях в составе «сине-бело-голубых» перед сегодняшним поединком на «Газпром Арене» и о введении fan-ID.
Андрей Кобелев: Fan-ID - это попытка всех причесать «под одну гребенку»
15 марта 2023 17:15
автор: Вадим Федотов

– У «Зенита» будут значительные потери. Как полагаете, это скажется на игре?

– По Барриосу вопрос неоднозначный, поскольку это основополагающий игрок. Что касается Малкома, то он набрал сумасшедшую форму и является одним из лидеров нашего чемпионата. Так что потери есть. В то же время нужно отдавать отчет в том, какой у команды состав и самая большая скамейка. Причем, доходит до того, что сидят по три-четыре матча, а затем заменяют выбывших и делают результат. Конечно, состав в России лучший, поэтому не стал бы обращать внимание на трех футболистов.

– Как бы Вы оценили старт «Зенита» на весенней стадии?

– На мой взгляд, команда идет по графику и главное – делает это уверенно. В последней игре с «Химками» – тому подтверждение. «Зенит» начал очень мощно, контролировал игру, забил два мяча и, казалось бы, должен довести игру до завершения. Какая-то минутная расслабленность привела к ничейному результату. И что мы видим? Проходит четыре-пять минут, как «Зенит» опять «взорвался». Понятно, есть доля вероятности, что забили ценою фарта, но в то же время стоит отметить такой фактор, что команда может в любой момент прибавить и сделать результат. И самое основное – это запас прочности, который виден невооружённым глазом.

– На этот матч не будет распространяться паспорт болельщика. А как вы относитесь к введению fan-ID?

– Я против этого указа. Понимаю, что хотели всех накрыть «под одну гребенку». Но, к счастью, этого не получается. С моей точки зрения, его надо отменять. Необходимо сделать футбол доступным, потому что если в какой-то момент фанаты пойдут на стадион, это создаст массовость спорту. Так же, как в кино или театре. Посмотрим, сколько народу придет сегодня. Возможно, это будет какой-то определенной точкой при принятии каких-то решений в дальнейшем.

источник: «Советский спорт»
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