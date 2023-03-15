«Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат», хозяев надломило удаление Тимофеева в первом тайме

КАК У ИВИЧА СЛОЖИТСЯ В РОССИИ?

Команды подошли к матчу с такими результатами: «Ахмат» обыграл на выезде «Уфу» (2:1) в Кубке России, затем уверенно дома - «Оренбург» (3:1) в чемпионате, но в последнем туре РПЛ в Грозном проиграл «Локомотиву» (0:1). Но, судя по всему, после того, как команду возглавил уроженец Грозного Сергей Ташуев, обстановка в коллективе улучшилась.

Что касается «Краснодара», домашняя победа в последнем туре РПЛ над «Динамо» (3:1) придала уверенности команде. Этот матч был важен для главного тренера «быков» Владимира Ивича: ведь ему противостоял еще один серб – Славиша Йоканович. Первый раунд остался за Ивичем.

Ивич пришел в «Краснодар» в начале января. Из достижений 45-летнего специалиста – два чемпионских титула с «Маккаби» (Тель-Авив), а также выигрыш Кубка Греции с ПАОК в 2017 году. Был у Ивича и короткий период в чемпионшипе с «Уотфордом» - всего четыре месяца. Команда шла на 5-м месте, но серба уволили. Почему? Причины: не нашел общего языка с футболистами, вывел из состава главного бомбардира и легенду клуба. С игроками разговаривал высокомерно, ничего им не объяснял по поводу своих решений. Атмосфера в раздевалке оставляла желать, поэтому хозяева «Уотфорда» решили с Ивичем расстаться досрочно.

В «Краснодар» он перебрался из «Маккаби», это было второе пришествие в Тель-Авив после неудачной командировки в Британию.

Интересно, что и в Израиле расстались с Ивичем без сожаления, как в клубе, так и болельщики клуба. Характеристика та же, которую дали Ивичу в Англии – нелюдим, плохо контактирует с футболистами. Интересно, как у серба сложится в России, изменит ли он своим принципам общения с игроками?

ВЕСНА, СОЛНЦЕ… ТРИ ГОЛА

В Грозный пришла полноценная весна – солнце, 13 градусов тепла, отличный газон. Все мы помним, что творилось с погодой в Москве в последнем туре - и тут такой контраст.

Матч доверили судить Сергею Иванову, который не разобрался в нескольких моментах в недавней игре «Спартака» и «Локомотива». Но ничего, в РФС решили следовать поговорке, что не ошибается тот, кто ничего не делает.

Мерный ход матча нарушили гости, разыгравшие отличную многоходовку на подступах к штрафной. Ее завершил Мозес – нигериец с линии штрафной по дуге подрезал мяч четко дальний угол – такие удары безнадежны для вратарей. Так «Краснодар» повел в счете.

А через несколько минут в совершенно безобидной ситуации Тимофеев пошел открытой подошвой на Сперцяна и попал ему точно в колено. Иванов тут же достал красную карточку. Тимофеев и не спорил, смиренно покинул поле.

Так «Краснодар» к 40-й минуте получил двойную фору – в счете и в лишнем игроке.

Во втором тайме «Краснодар» еще больше активизировался, хотя вроде бы отыгрываться нужно хозяевам. Уже в начале тайма краснодарцы должны были забивать второй. Мозес с Ахметовым затеяли перепасовку в штрафной, Шелия уже был отыгран. Ахметов бил в пустые ворота, но на ленточке оказался Нижич - он спас «Ахмат» от гола.

И почти тут же случился еще один интересный момент. Агаларов убежал в контратаку, в борьбе с Алонсо ворвался в штрафную и упал. Форвард в возмущении разводил руками, зрители на трибунах возбудились. После паузы работающий на ВАРе Владимир Москалев пригласил главного арбитра к монитору. Вначале нам показали падение Агаларова. Честно, из этой записи очень понятно, было ли нарушение. Но затем пленку немного отмотали назад, и выяснилось, что перед тем, как овладеть мячом, тот попал в руку Агаларова. Так Иванову не пришлось назначать пенальти, который, видимо, вызвал бы споры.

А вскоре «Краснодар» удвоил счет. Кривцов вошел с мячом в штрафную и пробил низом в дальний угол – 0:2.

В оставшееся время «Ахмат» только отбивался, «Краснодар» опасно атаковал, могли забить Ахметов и Кордоба. А забил свой второй Никита Кривцов на 3-й добавленной минуте.

«Краснодар» заслужил победу, а «Ахмат», похоже, надломило удаление Тимофеева на ровном месте.

1/4 финала Кубок России. Путь регионов

«Ахмат» - «Краснодар» - 0:3 (0:1)

Голы: Мозес, 27, Кривцов, 60, 90+3.

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин (Быстров, 83), Швец (Камилов, 46), Тимофеев, Диванович, Олейников (Карапузов, 70), Бериша (Черняк, 70), Ильин (Агаларов, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 83), Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян (Кади, 65), Баньяц (Черников, 66), Кривцов, Мозес (Кордоба, 66), Олусегун (Батчи, 79), Ахметов.

Предупреждения: Швец, 36, Черников, 86.

Удаление: Тимофеев, 39.

Судья: Сергей Иванов (Ростов).

15 марта. Грозный. «Ахмат Арена».