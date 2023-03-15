ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат», хозяев надломило удаление Тимофеева в первом тайме

«Краснодар» неожиданно крупно выиграл в Грозном у «Ахмата» в Пути регионов 1/4 финала Кубка России. Видимо, на игру хозяев повлияло совершенно необязательное удаление Артема Тимофеева в первом тайме.
«Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат», хозяев надломило удаление Тимофеева в первом тайме
15 марта 2023 17:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Краснодар»

КАК У ИВИЧА СЛОЖИТСЯ В РОССИИ?

Команды подошли к матчу с такими результатами: «Ахмат» обыграл на выезде «Уфу» (2:1) в Кубке России, затем уверенно дома - «Оренбург» (3:1) в чемпионате, но в последнем туре РПЛ в Грозном проиграл «Локомотиву» (0:1). Но, судя по всему, после того, как команду возглавил уроженец Грозного Сергей Ташуев, обстановка в коллективе улучшилась.

Что касается «Краснодара», домашняя победа в последнем туре РПЛ над «Динамо» (3:1) придала уверенности команде. Этот матч был важен для главного тренера «быков» Владимира Ивича: ведь ему противостоял еще один серб – Славиша Йоканович. Первый раунд остался за Ивичем.

Ивич пришел в «Краснодар» в начале января. Из достижений 45-летнего специалиста – два чемпионских титула с «Маккаби» (Тель-Авив), а также выигрыш Кубка Греции с ПАОК в 2017 году. Был у Ивича и короткий период в чемпионшипе с «Уотфордом» - всего четыре месяца. Команда шла на 5-м месте, но серба уволили. Почему? Причины: не нашел общего языка с футболистами, вывел из состава главного бомбардира и легенду клуба. С игроками разговаривал высокомерно, ничего им не объяснял по поводу своих решений. Атмосфера в раздевалке оставляла желать, поэтому хозяева «Уотфорда» решили с Ивичем расстаться досрочно.

В «Краснодар» он перебрался из «Маккаби», это было второе пришествие в Тель-Авив после неудачной командировки в Британию.

Интересно, что и в Израиле расстались с Ивичем без сожаления, как в клубе, так и болельщики клуба. Характеристика та же, которую дали Ивичу в Англии – нелюдим, плохо контактирует с футболистами. Интересно, как у серба сложится в России, изменит ли он своим принципам общения с игроками?

ВЕСНА, СОЛНЦЕ… ТРИ ГОЛА

В Грозный пришла полноценная весна – солнце, 13 градусов тепла, отличный газон. Все мы помним, что творилось с погодой в Москве в последнем туре - и тут такой контраст.

Матч доверили судить Сергею Иванову, который не разобрался в нескольких моментах в недавней игре «Спартака» и «Локомотива». Но ничего, в РФС решили следовать поговорке, что не ошибается тот, кто ничего не делает.

Мерный ход матча нарушили гости, разыгравшие отличную многоходовку на подступах к штрафной. Ее завершил Мозес – нигериец с линии штрафной по дуге подрезал мяч четко дальний угол – такие удары безнадежны для вратарей. Так «Краснодар» повел в счете.

А через несколько минут в совершенно безобидной ситуации Тимофеев пошел открытой подошвой на Сперцяна и попал ему точно в колено. Иванов тут же достал красную карточку. Тимофеев и не спорил, смиренно покинул поле.

Так «Краснодар» к 40-й минуте получил двойную фору – в счете и в лишнем игроке.

Во втором тайме «Краснодар» еще больше активизировался, хотя вроде бы отыгрываться нужно хозяевам. Уже в начале тайма краснодарцы должны были забивать второй. Мозес с Ахметовым затеяли перепасовку в штрафной, Шелия уже был отыгран. Ахметов бил в пустые ворота, но на ленточке оказался Нижич - он спас «Ахмат» от гола.

И почти тут же случился еще один интересный момент. Агаларов убежал в контратаку, в борьбе с Алонсо ворвался в штрафную и упал. Форвард в возмущении разводил руками, зрители на трибунах возбудились. После паузы работающий на ВАРе Владимир Москалев пригласил главного арбитра к монитору. Вначале нам показали падение Агаларова. Честно, из этой записи очень понятно, было ли нарушение. Но затем пленку немного отмотали назад, и выяснилось, что перед тем, как овладеть мячом, тот попал в руку Агаларова. Так Иванову не пришлось назначать пенальти, который, видимо, вызвал бы споры.

А вскоре «Краснодар» удвоил счет. Кривцов вошел с мячом в штрафную и пробил низом в дальний угол – 0:2.

В оставшееся время «Ахмат» только отбивался, «Краснодар» опасно атаковал, могли забить Ахметов и Кордоба. А забил свой второй Никита Кривцов на 3-й добавленной минуте.

«Краснодар» заслужил победу, а «Ахмат», похоже, надломило удаление Тимофеева на ровном месте.

1/4 финала Кубок России. Путь регионов

«Ахмат» - «Краснодар» - 0:3 (0:1)

Голы: Мозес, 27, Кривцов, 60, 90+3.

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин (Быстров, 83), Швец (Камилов, 46), Тимофеев, Диванович, Олейников (Карапузов, 70), Бериша (Черняк, 70), Ильин (Агаларов, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 83), Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян (Кади, 65), Баньяц (Черников, 66), Кривцов, Мозес (Кордоба, 66), Олусегун (Батчи, 79), Ахметов.

Предупреждения: Швец, 36, Черников, 86.

Удаление: Тимофеев, 39.

Судья: Сергей Иванов (Ростов).

15 марта. Грозный. «Ахмат Арена».

источник: «Советский спорт»
«Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат», хозяев надломило удаление Тимофеева в первом тайме
«Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат», хозяев надломило удаление Тимофеева в первом тайме
«Краснодар» неожиданно крупно выиграл в Грозном у «Ахмата» в Пути регионов 1/4 финала Кубка России. Видимо, на игру хозяев повлияло совершенно необязательное удаление Артема Тимофеева в первом тайме.
15.03.2023 17:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Кобелев: Fan-ID - это попытка всех причесать «под одну гребенку»
Андрей Кобелев: Fan-ID - это попытка всех причесать «под одну гребенку»
Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка России и бронзовый призер в составе питерской команды – о потерях в составе «сине-бело-голубых» перед сегодняшним поединком на «Газпром Арене» и о введении fan-ID.
15.03.2023 17:15
Футбол
автор: Вадим Федотов
Алексей Стрепетов: «Химки» бились до конца и практически заслужили ничью
Алексей Стрепетов: «Химки» бились до конца и практически заслужили ничью
Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал «Советскому» спорту выигрыш своей бывшей команды над «Химками».
15.03.2023 16:45
Футбол
автор: Вадим Федотов
Сергей Кирьяков: «Динамо» будет не по силам что-либо противопоставить «Зениту»
Сергей Кирьяков: «Динамо» будет не по силам что-либо противопоставить «Зениту»
Бывший форвард московского «Динамо» – о предстоящей игре с «Зенитом».
15.03.2023 15:30
Футбол
автор: Вадим Федотов
Андрей Кобелев: У меня много вопросов относительно розыгрыша этого Кубка
Андрей Кобелев: У меня много вопросов относительно розыгрыша этого Кубка
Бывший полузащитник «бело-голубых» – о предстоящем поединке против «Зенита», о новой формуле розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России и о нынешнем «Динамо».
15.03.2023 15:26
Футбол
автор: Вадим Федотов
Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье
Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье
Бывший наставник «Зенита» в беседе с «Советским спортом» поделился своими ожиданиями от сегодняшнего кубкового поединка.
15.03.2023 14:58
Футбол
автор: Вадим Федотов
«Барселона» платила миллионы за малосодержательные отчеты на судей с орфографическими ошибками
«Барселона» платила миллионы за малосодержательные отчеты на судей с орфографическими ошибками
Новые подробности громкого «дела Негрейры».
15.03.2023 13:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел невероятный вечер в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку уничтожив «Лейпциг» (7:0). Пять голов за матч – футбольный мир захлебывается от восторга!
15.03.2023 12:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
После первой встречи команды пережили калейдоскоп эмоций, но так и не убедили, что находятся на пути к выздоровлению.
15.03.2023 12:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Холанд – это похороны! «Ман Сити» за час уничтожил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Холанд – это похороны! «Ман Сити» за час уничтожил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Норвежский гений с разницей в 35 минут уложил в ворота «энергетиков» пять (!) мячей – один с пенальти и четыре на добиваниях.
15.03.2023 00:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика