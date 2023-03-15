Дивеев вышел и спас матч. «Крылья Советов» и ЦСКА закончили матч вничью

В воскресенье ЦСКА разгромил волжан 4:0 на «ВЭБ Арене». Исход матча, прошедшего на морозе с вьюгой, был предрешен в первом тайме. Когда в ворота Ивана Ломаева влетели три мяча. Счет отрыл Антон Заболотный, впервые за долгое время вышедший в стартовом составе. В итоге именно его компетентное жюри назвало лучшим игроком.

Сегодня главный тренер москвичей Владимир Федотов опять решил сыграть в два нападающих. Фёдор Чалов действовал из глубины, в основном в подыгрыше, при этом не забывая о воротах.

И все-таки рулевые соперников изменения в составы внесли. У гостей ворота доверили дублеру Владиславу Торопу, Виллиан Роша остался на скамейке запасных, в центре обороны бразильца заменил Саша Зделар, с первых минут на поле вышел Константин Кучаев, порой проседавший в опорной зоне.

У хозяев появились четыре свежих игрока, включая капитана команды Солдатенкова, который пропустил матч в Москве из-за микротравмы.

Спаренным матчам с интервалом в три дня зачастую присуща резкая смена декораций. Приведу лишь один пример из кубовой истории ЦСКА. В мае 1994-го плетущиеся в хвосте таблицы армейцы в Лужниках были раздавлены 0:3 «Спартаком» в чемпионате, но через несколько дней на том же поле дали бой красно-белым в финале Кубка. Подопечные Бориса Копейкина отыграли два быстрых гола спартаковцев и довели встречу до серии пенальти, в которой все же уступили.

Сейчас на кону выход в финал Пути РПЛ, до главного матча за трофей далековато. А в этом противостоянии многое решится в ответной игре на «ВЭБ Арене» в начале апреля.

В первом тайме мы не увидели желания самарцев взять реванш. Армейцы благодаря высокому прессингу не давали хозяевам быстро выбегать из обороны в контратаку – а это главное оружие «Крылышек».

Москвичи симпатично контролировали мяч до штрафной площади, но с последним обостряющим пасом все было не столь радужно. Впрочем, дважды Ломаев мог вытащить мч из сетки. На 11-й минуте Чалов вывел на удар Кучаева, и тот потряс ближнюю штангу. А на 29-й Виктор Мендес с правого полуфланга вырезал диагональ за шиворот защитникам, куда устремился Хесус Медина. Но вместо того, чтобы в касание замкнуть штангу, парагваец послал мяч вдоль ворот.

Первый тайм прошел без пауз, так что рефери Сухой не пришлось добавлять даже минуту. А после перерыва гости открыли счет. А посодействовал им нападающий Дмитрий Цыпченко, решивший поучаствовать в комбинации на своей половине. Трудно сказать, что его смутило. Но он попросту подарил мяч Заболотному, который тут же переадресовал его Медине. Парагваец технично перебросил мяч через остановившегося в полупозиции Ломаева. Немая сцена…

Не прошло и трех минут, как волжане отыгрались. После угловых, особенно с правого фланга, у ворот армейцев часто полыхал пожар. Вот и сегодня обороняющиеся не разобрались с опекой соперников и позволили Писарскому с линии вратарской ногой протолкнуть мяч в сетку. Новичок «Крылышек» - настоящий кубковый убийца. Забил во всех трех матчах – дважды «Динамо», теперь – ЦСКА.

Не успели 10 тысяч зрителей отпраздновать ответный гол, как защитник Гленн Бейл ножницами отправил мяч в ворота с передачи Фернандо Костанцы. Но вмешался ВАР (ассистент Дмитрий Мосякин), зафиксировав малюсенький офсайд у… Писарского.

После блеклого первого тайма хозяева легко вскрывали оборону армейцев с правого фланга. Федотов отреагировал заменой – после долгого лечения вышел Игорь Дивеев. И тут же «подковал» Писарского, разумеется, не умышленно.

Пока кубкового «убийцу» лечили, его обязанности блистательно исполнил Цыпченко, головой отправив мяч в сетку с навеса Романа Ежова (опять с правого полуфланга). Дивеева рядом не оказалось.

Зато защитник армейцев прибежал в штрафную хозяев, когда был назначен угловой. До высоко летящего мяча на дальний угол вратарской Ломаев не добрался. Дивеев пробил головой в ближний угол, где на пути мяча оказалась рука Цыпченко. Но это удалось выяснить только после визита рефери Сухого к монитору. Окажись на его месте судья Эрик Фредриксоон, не бывать пенальти. Напомним, этот швед не заметил «божью руку номер два» Диего Марадоны в матче ЧМ-1990 против сборной СССР. Тогда удар головой в пустой угол нанес защитник Олег Кузнецов, а великий аргентинец отбил мяч рукой.

Пенальти реализовал Чалов.

А тренеры принялись вводить в бой свежие силы.

На 88-й минуте Дивеев сфолил в метрах 25 от ворот. Бейл пробил поверх стенки, Тороп отчаянно бросился за мячом, а тот от крестовины срикошетил в линию ворот и вылетел в поле. Хозяева бросились к судье. Если бы на линии работал Тофик Бахрамов, то гол бы засчитали, как в финале ЧМ-1966 Англия – Западная Германия (4:2 ОТ). Сейчас есть ВАР, так что в решении судьи никто не усомнился – нет гола!

В итоге справедливая результативная ничья. Путевка в финал (Путь РПЛ) будет разыграна 5 апреля в Москве.

СТАТИСТИКА

ФОНБЕТ Кубок России. Полуфинал (Путь РПЛ)

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА – 2:2 (0:0). 15 марта. Самара. «Солидарность Арена». 10364 зрителя

Судья: Алексей Сухой. ВАР: Владислав Безбородов

Голы: 0:1 Медина (46), 1:1 Писарский (49), 2:1 Цыпченко (64), 2:2 Чалов (75, пен.)

«Крылья Советов»: Ломаев; Рассказов, Евгеньев, Солдатенков-к, Бейл, Костанца, Витюгов (Коваленко, 88), Ежов (Иванисеня, 90+3), Гарре (Горшков, 83), Цыпченко (Рахманов, 83), Писарский (Шитов, 83).

ЦСКА: Тороп; Гайич, Набабкин-к, Зделар, Мойзес, Медина (Ермаков, 90), Кучаев (Дивеев, 59), Мендес, Обляков, Чалов (Карраскаль, 90), Заболотный.

Предупреждения: Обляков (60), Набабкин (81), Солдатенков (82), Коваленко (90+2)