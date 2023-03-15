Ку-ку! У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти, но не смогли лишить полуфинала

БЕЗ МАЛКОМА И СМОЛОВА

Зенитовцы девять раз выигрывали чемпионат России/СССР и пять раз – Кубок, так что этими трофеями питерцев не удивить. А вот «золотой дубль» им покорялся всего дважды, и вот это уже действительно хорошая мотивация взять оба главных внутренних трофея. Тем более, что в кубке подопечные Сергея Семака оказались в непривычном положении – потеряли нескольких лидеров и оказались в нижней части сетки, где не имели права на ошибку.

Тем не менее, мотивация, более классная и длинная скамейка запасных, а также фактор родных трибун делал «Зенит» очевидным фаворитом этого матча. Хотя Семак удивил, разбавив основной состав несколькими непривычными лицами. И если дисквалифицированных Родригао и Малкома Дмитрий Чистяков и Зелимхан Бакаев заменили вынужденно, то Михаила Кержакова и Андрея Мостового тренер усадил в запас собственноручно. И это необычно, ведь они играли несколько дней назад в куда менее значимом матче с «Химками». Не стоило ли поступить наоборот?

Нельзя не отметить и отсутствие основополагающего игрока середины поля Вильмара Барриоса, ведь другого столь классного опорника у питерцев нет. Его роль должны были разделить Далер Кузяев и Вендел, пока Клаудиньо концентрируется на креативе в финальной трети поля.

Состав «Динамо» тоже имел свои особенности, но в рамках логики. Так, в воротах сыграл Игорь Лещук, а не Антон Шунин, но в Кубке Славиша Йоканович почти неизменно доверяет именно ему. Справа в обороне Эли Дасу заменил опытный Сергей Паршивлюк, а в средней линии наконец появился в основе долго набиравший форму Матиас Норманн. В нападении в связи с травмой Федора Смолова Константину Тюкавину и так не было альтернатив.

ТРАГЕДИЯ ВАСЮТИНА, ТВОРЧЕСТВО КЛАУДИНЬО

Матч для чемпионов начался ошеломительно. Со стартового свистка не прошло и двух десятков секунд, как динамовцы вышли вперед – Муми Нгамале принял длинную диагональ через полполя и с лета пробил в дальнюю штангу, от которой мяч попал в лицо не дотянувшемуся до него Александру Васютину и закатился за ленточку. Какое кошмарное начало для вратаря, который, будучи воспитанником сине-бело-голубых, в 28 лет проводил за родную команду всего четвертый матч и первый с сезона-2019/20!

С этого момента дальнейший ход матча был очевиден. Динамовцы вдруг получили необходимое преимущество и могли без зазрения совести его оборонять. Поначалу казалось, что питерцы втопчут соперника в штрафную, особенно когда Лещук отбил прострел Бакаева на Мантуана, и бразилец угодил в перекладину. Однако это была редкая атака хозяев через правый фланг. В дальнейшем они игнорировали Бакаева, предпочитая на противоположном краю Мантуана, и испытывали проблемы с доставкой мяч в штрафную. Совпадение?

И все же, как известно, вода камень точит. Незадолго до перерыва уставший Паршивлюк не уследил за подключением Дугласа Сантоса и не смог помешать ему подать точно в голову Бакаеву – 1:1. Но надо отметить и Клаудиньо. Может быть, движения ему пока не всегда хватает, но техника и футбольный интеллект у него запредельные. Не раз и не два он выбирал нестандартные решения, которые исполнял пяточкой или внешней стороной стопы. Именно он в голевой атаке и отдал Дугласу Сантосу, технично убрав мяч из-под носа защитника.

КУ-КУ, …!

До перерыва москвичи редко пересекали центр поля и все же решение Славиши Йокановича заменить Арсена Захаряна на Луку Гагнидзе весьма удивило. Как удивило то, что вторую половину гости начали куда агрессивнее. Особо неприятные минуты питерцы пережили, когда Клаудиньо в попытке перехватить прострел на Тюкавина опоздал к эпизоду и врезал форварду сзади по ноге.

Ассистенты на ВАР минуты три искали повод не поставить пенальти, но, видимо, не нашли, и к монитору пришел Евгений Кукуляк. Казалось, что у него нет вариантов, но он долго смотрел в монитор, явно не желая признавать очевидного, и в конце концов принял огонь на себя, отказав гостям в очевидном праве на 11-метровый.

Неужели «Газпром» настолько всемогущ, что поставить пенальти в ворота «Зенита» в Петербурге это так страшно? И как тут не вспомнить легендарный твит «Уфы», вынесенный в этот подзаголовок?

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ КУКУЛЯКА?

Эпизод сделал игру более нервной. Гости почувствовали, что играют не против 11 соперников, а против 12, питерцы же наконец осознали, на каком краю только что находились. Скорости в игре выросли, но пропорционально вырос и процент брака, чему способствовало и стремление «Динамо» прессинговать соперника у его штрафной. Вот почему Захаряна заменил более боевитый и цепкий Гагнидзе.

Но классный динамичный, равный футбол опять отошел на второй план, потому что все окончательно запутались. Почему-то решили, что в первом тайме Кукуляк дал желтую карточку Далеру Кузяеву за опасную игру против Муми Нгамале (так было указано на сайте РФС), однако на 79-й он другой его фол против Гагнидзе оценил на желтую. Вот только красную не показал… Говорят, первой карточки все-таки не было, а наше исследование показало, что первым о ней сказал комментатор Георгий Черданцев. Он, видимо, всех и запутал.

И все же, положа руку на сердце, признаем, что за то нарушение в первом тайме Кузяев должен был быть наказан. Фол-то явно на карточку. Так что, кажется, это последний матч Кукуляка в профессиональной карьере.

Команды же выдали шикарную концовку, в которой каждая могла додавить соперника, но не хватило мастерства и удачи. В основной части серии пенальти Васютин и Лещук обменялись по спасениями после ударов Вячеслава Грулева и Кузяева. А в битве нервов первым не выдержал Дуглас Сантос. «Динамо» идет в полуфинал Кубка регионов, а «Зенит» прощается с мечтами о золотом дубле.

Кубок России. Путь регионов. Четвертьфинал

«Зенит» – «Динамо» – 1:1 (1:1; 4:5 по пен.)

Голы: Нгамале, 1 – 0:1. З. Бакаев, 36 – 1:1.

Серия пенальти: Фомин – 0:1. Адамов – 1:1. Грулев – 1:1 (вратарь). Сутормин – 2:1. Норманн – 2:2. Мостовой – 3:2. Лесовой – 3:3. Кузяев – 3:3 (вратарь). Гагнидзе – 3:4. Клаудиньо – 4:4. Даса – 4:5. Д. Сантос – 4:5 (вратарь).

«Зенит»: Васютин, Караваев (Адамов, 90), Чистяков, Ренан, Д. Сантос (Круговой, 90), Кузяев, Вендел, Клаудиньо, З. Бакаев (Сутормин, 85), Мантуан (Ерохин, 85), Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Даса, 90), Сазонов, Р. Фернандес, Скопинцев, Норманн, Фомин, Захарян (Гагнидзе, 46), Гладышев (Макаров, 69), Нгамале (Лесовой, 90), Тюкавин (Грулев, 77).

Предупреждения: З. Бакаев, 70. Скопинцев, 76. Кузяев, 79.

Судья: Кукуляк (Калуга).