Алиссон уберег «Ливерпуль» от второго разгрома, но «Реал» уверенно прошествовал в четвертьфинал ЛЧ

СУПЕРАТАКА КЛОППА

После 2:5 на «Энфилде» красные ехали на «Сантьяго Бернабеу» в смешанных чувствах. С одной стороны, им уже удавались в Лиге чемпионов и легендарные камбэки, и яркие победы, но «королевский клуб» в этом турнире в последнее десятилетие просто невероятен. Плюс гандикап слишком велик. Плюс лидеру красных Мохамеду Салаху редко удаются матчи против сливочных – 2+1 в семи встречах при одной ничьей и шести (!) поражениях. А ведь если не египтянину отыгрывать такое отставание, то кому вообще?

У Юргена Клоппа был свой ответ на этот вопрос, и звучал он так – в нападение со стартовым свистком отправляется аж четверка нападающих: Салах, Диогу Жота, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес. По составу «Ливерпуль» мог предстать в расстановке 4-2-4, то есть максимально готовым к риску. В конце концов, терять-то уже было нечего. Но на практике это были привычные 4-3-3 с Гакпо в средней линии. И все же потенциал атаки при таком выборе игроков явно повышался.

Источник фото: IMAGO

У Карло Анчелотти же все было привычно до зубного скрежета – 4-3-3 с Каримом Бензема, Винисиусом Жуниором и Федерико Вальверде в нападении. Варианты могли быть только на левом краю обороны из-за травм Давида Алабы и Ферлана Менди. Итальянский мэтр решил не искать от добра добра и поставил против Салаха Начо, чей выход на замену в первой игре и остановил красную лавину, обрушивавшуюся на штрафную Тибо Куртуа с изрядной регулярностью.

ХИТРЫЙ ПАПА КАРЛО

Перед стартовым свистком казалось, что с первых минут «Ливерпуль» будет вдавливать соперника в штрафную, а «Реал» – контратаковать. И тому было много аргументов. Необходимость для красный отыгрываться. Их мощный старт в первой игре. Состав Клоппа. Его тренерская философия. Отсутствие догм в голове Анчелотти, готового подстраиваться под сильные и слабые стороны соперника.

Однако хитрый итальянец опять всех обманул. Сливочные не только не стали отказываться от инициативы, но и почти безраздельно ею владели, пользуясь дисбалансом в составе гостей. Испанцы классно атаковали и с ходу, и в позиционном нападении, доставляли мяч в штрафную и много били издалека, то есть использовали вообще весь арсенал. Если бы не Алиссон, к середине тайма англичане просили бы о пощаде. Именно он плечом отбил удар Винисиуса метров с пяти и перевел мяч в перекладину после дальнего выстрела Эдуарду Камавинга.

Источник фото: IMAGO

Однако мало-помалу «Ливерпуль» приходил в себя. Временами получался активный прессинг, регулярно удавалось доставить мяч Салаху, сделавшему правильные выводы из предыдущей встречи с Начо. Самому угрожать воротам соперника египтянину не удавалось, зато в подыгрыше он был очень хорош, но Нуньес и Жота – не самые эффективные завершители атак. Тем не менее, и без маленьких подвигов Тибо Куртуа не обошлось. Так, он классно перевел на угловой мяч после удара Нуньеса в дальний угол и справился с ударом Гакпо в ближнюю девятку.

ЧТОБ БЕНЗЕМА УШЕЛ БЕЗ ГОЛА?!

В перерыве сливочные перезарядили батарейки и принялись делать то, что в первом тайме получалось лучше всего – чередовать позиционные атаки с контрвыпадами и искать у чужой штрафной Винисиуса или Бензема. Один из таких выпадов привел к выходу Вальверде один на один, но Алиссон в этот вечер был неподражаем. Уругваец вообще провел один из худших матчей сезона.

Меж тем, в остальном «Реал» смотрелся очень цельно. Классно против Салаха сыграл Начо, Камавинга выживал в опорной зоне, Тони Кроос регулировал атаки в середине поля, Винисиус и Бензема забегали на голевую атаку не раз и не два, но долгое время удача им не сопутствовала. И лишь на 79-й минуте серия киксов привела к тому, что бразилец, лежа в центре штрафной, проткнул мяч на француза, и тот поразил пустые ворота, покинутые Алиссоном.

XinHua

На этом пыл англичан окончательно иссяк, и они признали свое поражение. «Ливерпулю» остается теперь только сконцентрироваться на АПЛ, чтобы и в следующем сезоне иметь возможность встретиться с «Реалом». Мадридцы же, напротив, в чемпионате уже вряд ли нагонят «Барселону» и с интересом ждут, кто будет их соперником по четвертьфиналу.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Реал» – «Ливерпуль» – 1:0 (1:0)

Гол: Бензема, 79.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос (Тчуамени, 84), Модрич (Себальос, 82), Вальверде, Винисиус (Асенсио, 84), Бензема (Родриго, 82).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 90+1), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Карвалью, 90+1), Жота (Эллиотт, 57), Нуньес (Фирмино, 57).

Предупреждение: Цимикас, 90+4.

Судья: Цвайер (Германия).

Первый матч – 5:2