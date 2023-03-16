Футбольный тлен. А нужна ли вообще теперь РПЛ?

Вообще неприятно смотреть, как что-то чахнет. Будь то цветок на подоконнике, который остался от бабушки, или отечественный футбол, который выпилили из мирового. Можно сказать, обрезали корни, потому что футбол не может развиваться вне глобального контекста. Но вместо того, чтобы поставить его в баночку с водой, чтобы сохранить до лучших времен и снова посадить в землю, у нас ему еще и сломали стебель.

Есть только небольшой побег, который развивается, и это - Кубок России. Со странной системой розыгрыша, но болельщикам уже и это не важно. Они идут на матчи, потому что там не нужен fan-ID, так что, по сути, сейчас можно поймать какие-то мгновения большого футбола на стадионе, а не по телевизору. В итоге на восьми матчах последнего тура РПЛ было 49 537 зрителей, а на пяти матчах Кубка во вторник-среду, то есть в будние дни, - 60 743 человек.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

И все футболисты, включая одного из героев недели вратаря «Динамо» Игоря Лещука, говорили, что играть при такой посещаемости куда приятнее, чем на пустых стадионах, когда будто гоняешь «товарняк». Безусловно, зрители повышают и качество футбола. Поэтому сейчас болельщики обсуждают и чудесные вратарские спасения, и красивые голы, и нереализованные моменты. Более того, Кубок смотрят по телевизору, судя по соцсетям, больше, чем РПЛ, несмотря опять же на то, что часть матчей начинается в рабочее время.

Но дело не только в паспортах болельщиков, хотя после зимней паузы именно они нанесли по РПЛ сокрушительный удар, просто вогнав ее в мерзлую землю стадиона в Химках, куда пришло в субботу аж 207 зрителей.

Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Понятно же, что «Зенит» только чудом может растерять преимущество и не стать чемпионом. Также понятно, что «Спартак», видимо, второй. Но России нет в еврокубках, поэтому любое место, кроме первого, в любом случае это не более чем строчка в футбольном справочнике. Поэтому главные события происходят в низу таблицы, где решается вопрос вылета. Собственно, и внимание в первых двух турах 2023 года какие команды привлекли? «Локомотив» с Дзюбой, «Факел», который чуть не отнял очки у «Спартака», «Торпедо», которое взяло очко в Краснодаре, да «Химки», прыгнувшие выше головы в Санкт-Петербурге. Все остальное если чем и запомнилось, то судейскими скандалами.

Источник фото: ФК «Спартак»

Посмотрите на два абсолютно разных «Динамо» в Краснодаре и Питере. Все то же самое, но в Кубке есть мотивация, шансы на него не потеряны, а в чемпионате их уже нет. Максимум – третье место в год столетия клуба. Это вряд ли способствует тому, чтобы у футболистов вырастут крылья.

К слову, о «Крыльях»… Два матча с ЦСКА – 0:4 в Москве при 2600 зрителях и 2:2 в Самаре при 10 тысячах болельщиках. И не могла команда по какой-то иной причине, кроме психологии, так поменяться за три дня. Причем, в среду самарцы были существенно ближе к победе, чем армейцы.

Но, к сожалению, качество футбола падает, и очень сильно. Мы этого не замечаем, потому что не играем в еврокубках и нам не с чем сравнивать. Но как может быть одним из лучших в РПЛ Квинси Промес, который не проходил со «Спартаком» предсезонку? Или второй герой первых двух туров Артем Дзюба, который ее почти не проходил. То есть их вполне хватает на нынешнюю РПЛ с легионерами из первенства Болгарии и алжирскими французами из мини-футбола. Другие легионеры сейчас могут поехать только в большие клубы за большие деньги, но только зачем нужны такие расточительные траты, если борьба на внутренней арене совершенно этого не требует?

Источник фото: ФК «Локомотив»

Еще я обратил внимание на два довольно показательных обстоятельства. Во-первых, множество вратарских ошибок. И удивляться тут нечему, в нынешней РПЛ не самым худшим смотрится Сослан Джанаев, который играет в «Сочи», то есть в составе действующего серебряного призера РПЛ. Во-вторых, множество голов. Не удивляет ни 4:0, ни 3:2. С одной стороны, это радует, но потом вспоминаешь, что во дворе мы забивали еще больше. Проблема тут в обороне. С защитниками в России застарелая проблема, но раньше ее решали за счет качественных легионеров, а в сборную брали ветеранов Березуцких и Игнашевича. Теперь же ни осталось ни того, ни другого. И вот уже «Динамо» борется за третье место с незаменимым центральным защитником Сабой Сазоновым, которой в «Зените» если куда и проходил, то только в третий состав.

Если говорить о внимании прессы и болельщиков, то с Промесом и Дзюбой конкурирует только судейский корпус. Теперь сенсацией становится не матч с судейским скандалом, а матч без него. И это тоже итог изоляции российского футбола. Сегодня арбитрам не надо стремиться судить в Европе, РПЛ – высшая точка карьеры. Вот и результат… Если это ошибки, то из-за отсутствия стремления расти и повышать квалификацию, разбираться с ВАРИАНТ и вообще учиться у лучших представителей профессии в мире. Если это предвзятость, то опять же все останется внутри и ни на что не повлияет. Могут выгнать, потом вернуть, могут вообще не выгнать. В конце концов, никто, кроме небольшой кучки болельщиков на стадионе и преданных телезрителей, обо всем этом не узнает. Неудивительно, что ситуация дошла до того, что будь Россия не изолирована, встал бы вопрос о замене не единичных судей РПЛ, а большей их части, ибо то, что они творят, простите, людям стыдно показывать.

И все это венчают яркие мелочи. Уже сложно следить за тем, у кого из футболистов сколько желтых карточек. Вот писали, что у Кузяева в кубковой игре с «Динамо» было две, а оказывается, что одна. Хотя может и две, точно вам никто не скажет.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Владимир Писарский - если вы не знали, по-прежнему Владимир Сычевой по паспорту, но не по футболке. И вот у меня возник вопрос. А если Дзюба решит написать на футболке «Лукаку», ему разрешат? Или появится у нас «Месси»? Играли же мы во дворе так. У меня была футболка с номером 7, например. Тем более сейчас несложно нанести любую фамилию.

Так что теперь я часто думаю, что настоящей катастрофой станет не дальнейшее отстранение от еврокубков, а быстрое возвращение к ним. Это станет очень горькой правдой для многих. Хотя уже скоро игры сборной с Ираном и Ираком. Можете не сомневаться, что там ты тоже увидим обилие горькой правды, думаю, что даже больше, чем ожидаем. Поэтому многие сторонники ухода российского футбола в Азию, задумаются над тем, стоит ли это делать?