Сергей Хусаинов: Кукуляк принял необъяснимое решение, не назначив пенальти в ворота «Зенита»

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о причинах ошибки Кукуляка.

- Сергей, Кукуляк, случаем, не ваш воспитанник?

- Нет, но мы с ним пересекались по жизни. Кукуляк из Калуги. Я одно время работал в академии ЦСКА, молодой футболист Кукуляк в ней занимался. Хороший парень, но себе на уме. Серьезную карьеру игрока, видимо, он делать не собирался. Говорил, что у него травма, вряд ли что-то получится. Полгода он у меня занимался, после этого наши пути разошлись. Про судейство вообще никаких разговоров не было.

- Честно говоря, задал этот вопрос для затравки беседы, а оказалось, что вы с Кукуляком по жизни пересекались. Но перейдем к главной теме: не назначенному Кукуляком пенальти во ворота «Зенита».

- Давайте обратимся к правилам. Был удар по ноге соперника. Если такое нарушение происходит в центре поля, назначается штрафной в пользу пострадавшей команды. Думаю, в данном эпизоде обошлось бы без карточек. Грубости не было, игровой эпизод.

Если подобное нарушение происходит в штрафной площадке – это безусловно пенальти. Тут никаких двойных трактовок быть не может. Клаудиньо акцентировано бьет по ноге Тюкавина. Эпизод отлично виден с места, которое занял арбитр, это произошло не в толпе игроков.

Кукуляк не определяет нарушения. Судьи, работающие на ВАРе, останавливают игру и предлагают Кукуляку посмотреть эпизод подробнее. Смотрел он долго, но нарушения со стороны Клаудиньо не увидел.

- Часто в скоплении игроков в штрафной трудно определить, было ли нарушение, даже после просмотра. Но тут они были вдвоем, никто обзор не закрывал.

- Это решение, а также явные ошибки в матчах с участием «Спартака», дают основания полагать, что арбитры получили негласное указание от вышестоящих организаций, от своих руководителей, что в острых эпизодах, связанных с назначением пенальти, нужно обращать внимание на цвет футболки игрока, нарушившего правила.

Ведь для всех было очевидно, что Клаудиньо нарушил правила. Но арбитр Кукуляк принял такое нравственно необъяснимое решение.

Это свидетельствует о том, что арбитры поступаются честью и достоинством. Это тормозит развитие футбола.

- Кукуляк долго смотрел телевизор. Хотя в этом эпизоде все было настолько отлично видно. Клаудиньо от души подъемом бьет сзади по икроножной мышце Тюкавина.

- Думаю, варовцы его позвали, чтобы выработать трактовку. Объяснить, что нарушения не было. И объяснение смешное: недостаточное соприкосновение. А что такое достаточное – когда ногу ломают?