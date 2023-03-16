Блеск и грязь «Газпром Арены». Где «Зенит», там скандал

ДОРОГО-БОГАТО?

Питер очень люблю. Тут куча друзей и знакомых, вообще суперские есть отели и рестораны, а уж достопримечательностей – иные столицы в сумме столько не соберут. Одно только странно: куча комплексов. Комплексов, которые мешают жить.

Выходя из здания Московского вокзала, традиционно упираешься в надпись на доме напротив: «Город-герой Ленинград». И это назойливое напоминание – везде. Настолько же часто, сколь часто утыкаешься в грязь на тротуарах на Невском.

Чаша стадиона у «Зенита» – вне сомнения, самая крутая в стране. Информированные люди мне в свое время рассказывали, сколько стоил тут свет, звук, выкатное поле. На это постоянно выделялись деньги, так как все лично контролировалось Алексеем Миллером.

– А вот подтрибунка – говно. Потому что туда Алексей Борисович не заходит, – добавляют те же информированные люди.

Источник фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Стадион красив, метро от него в двухстах метрах, но сколько ни езжу на «Газпром Арену» – ощущение постоянно продолжающихся строительных работ. Заборы, заборы, заборы. После игры вышел кратчайшим путем к метро – оказалось, что надо полтора (!) километра идти вдоль забора, чтобы потом те же полтора километра идти вдоль обратной стороны забора. Может, питерским ребятам стоит один раз подъехать на «Динамо» и посмотреть, как это в Москве организовано? Просто стыдобища.

БЕЗ FAN-ID ТРИБУНЫ СОБРАТЬ ЛЕГЧЕ

В Питере поставили задачу собрать на трибунах 45 тысяч зрителей. Судя по толчее на станции «Зенит» и на подходах к стадиону за час с лишним до матча видно, что работа в соответствующем направлении явно проделана. А если обратит внимание на не очень понимающие взгляды, куда именно идти, часть здесь точно была впервые.

– Бесплатные билеты у вас? – интересуюсь у мамочки с оболтусом младшего школьного возраста.

– У нас на работе раздавали…

Понятно…

Перепевки песен «Короля и шута» скрашивают подъем по неудобной лестнице на улице.

Источник фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»

Стадион отличается не только отсутствием внятной навигации (волонтеры минут 15 пытались найти лифт, который отвезет меня к сектору С49), но и удивил невнятным звуком.

До стартового свистка весь фанатский сектор скандирует: «Нам не нужен фан-айди». Стадион глушит их скандирование музыкой. Сектор не умолкает, поэтому даже когда «Зенит» пропускает гол имени Васютина в середине первой минуты, трибуны реагируют не на гол, а скандирую очередную речевку: «Фан-айди – убийца футбола».

КРАСАВА КУКУЛЯК

Красавец судья. Перед игрой во флэш-интервью он пообещал:

– Сделаю все, чтобы игра получилась интересной.

Вот, оказывается, с какой миссией они выходят на поле свистеть!

У рефери, кстати, получалось оказаться в центре внимания практически сразу. После столкновения на 16-й минуте двух игроков он вялым движением руки пригласил врачей. Пока врачи бежали от одного фланга к другому, футболисты уже поднялись с газона, и судья дал свисток к продолжению игры. При этом Кукуляк как-то не обратил внимания, что в центре поля все еще находится медицинская бригада.

В середине второго тайма стало понятно, что имел в виду арбитр, обещая интересный матч. Чистый пенальти (удар по ноге Тюкавина) он не увидел с игры, потом три (!) минуты что-то слушал в ухо, две минуты (!) смотрел повторы и в итоге показал, что пенальти не было.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Кукуляк решил для себя: пусть будет техническая ошибка. Кто ее не совершит при счете 1:1, а вот если при этом счете наказать 11-метровым ударом «Газпром» - это уже ошибка идеологическая. А это в нашей стране – ну, никак нельзя себе позволить. Дальше – понижение в классе, в зарплате (арбитры ж живут с гонораров за игры) и т.д.

В этот момент у всех собравшихся в динамовской ложе (а глава селебрити-департамента Сабина Шох традиционно радушно пригласила сюда и актрису Агнию Шиловскую, и блогера Юлию Годунову, девушку Влада А4) возник только один вопрос: «Зенит», не стыдно получать титулы вот так?

Спустя несколько минут началась новая «движуха» – после того, как на 79-й минуте Далер Кузяев получил желтую карточку, интернет забурлил информацией, что она уже вторая и его почему-то не удалили. Мы, правда, про первую вспомнить никак не смогли, но сайт РФС упорно блестел двумя «горчичниками». Как выяснилось чуть позже, админы текстовой трансляции «слушали» матч в исполнении Георгия Черданцева по ТВ, где он рассуждал о желтой на 29-й минуте.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Боже, в какой уровень пришло наше футбольное хозяйство! РФСу невольно указания дает телекомментатор, а черное дело на поле творят судьи.

Кукуляк – особая история. Там весь накопленный бэкграунд таков, что мало не покажется. Последний раз матч с участием «Динамо» Евгений Кукуляк судил в октябре 2021-го. Домашнее поражение от Самары 0:1 и падение Захаряна в штрафной площади во втором тайме. Кукуляк пенальти не назначил, ЭСК ошибку признала (похожая, кстати, ситуация в этом матче с тюкавинской, удар сзади по ноге).

За полгода до этого Евгений работал на матче «Динамо» – «Химки». Тоже 0:1, и при счете 0:0 рефери не назначил пенальти в ворота гостей на 79-й минуте. ЭСК тогда точно так же ошибку признала.

И вот прошло полтора года – и Кукуляк вернулся на матч с участием «Динамо». И как вернулся! Так, что лучше бы не возвращался никогда. За такие выкрутасы, за такие подкашивающиеся ноги перед монитором, над которым крупно написано «Газпром» - только пожизненное отстранение от судейства. Без вариантов!

МИЛЛЕР НОМЕР ОДИН

«Динамо» показало себя командой. Впервые в этом календарном году. Если в первом тайме еще казалось, что это «Зенит» вальяжно играет в полноги – столько, сколько нужно, чтобы победить в итоге на классе, то во втором тайме ситуация полностью изменилась: бело-голубые возили питерских, как щенка носом в пол. И чудом не выиграли уже с игры.

Пенальти – традиционно игра нервов, но тут настало время Лещука. Два отраженных удара – и «Динамо» выбивает «Зенит». Если б, конечно, Кукуляк сказал, что «Зенит» бьет 5, а «Динамо» – 4, то еще были бы шансы у хозяев. Но судья уже окончательно поплыл к этому моменту.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Впереди был еще многокилометровый путь к метро, а на выходе через VIP-парковку наткнулся на совещание у машины Алексея Миллера, где газпромовскому начальнику о чем-то докладывал сильно обросший Сергей Фурсенко. К тому моменту после окончания матча минуло уже минут сорок. Видимо, сильно задел этот позор местное руководство. После импровизированного совещания Миллер пошел садиться в машину. На спине его свитера горделиво красовалась цифра «1».

Как говорил герой фильма «Покровские ворота», «Комплексы, комплексы, комплексы…»