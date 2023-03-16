Туринская классика. «Ювентус» на классе проходит «Фрайбург» в 1/8 финала Лиги Европы

КИН ВМЕСТО КЬЕЗЫ

Лига Европы – последний шанс для Массимилиано Аллегри спасти провальный сезон. Ходят упорные слухи даже о возможной отставке тренера, хотя их авторы, кажется, не учитывают абсолютно посредственный состав туринцев и тот факт, что по чисто спортивным результатам матчей они были бы в серии А вторыми, если бы не 15-очковый штраф.

Так что во Фрайбург «старая синьора» прибыла решать серьезную задачу по удержанию минимального преимущества, добытого дома. Состав команды был соответствующим. Из важных игроков основы не вышли с первых минут только Федерико Кьеза и Анхель ди Мария, а пару форвардов составили Мойзе Кин и Душан Влахович.

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От немцев ждать помощи не приходилось, ведь у них очень опытная команда. Средний возраст основы «Фрайбурга» в этот вечер составил 28,6 года, что на год больше, чем у тоже довольно возрастного соперника. Широкой аудитории, наверное, в этой команде наиболее знакомы центральный защитник Матиас Гинтер и правый нападающий Рицу Доан, блеснувший на ЧМ-2022, по ходу которого забивал по мячу Германии и Испании. Но этот матч он будет вспоминать без ностальгии.

ЗАЩИТНИКИ «ЮВЕ» ДОМИНИРУЮТ В ОБЕИХ ШТРАФНЫХ

Матч изначально представлялся очень сложным и тягучим для зрителей, поскольку обе команды славятся в нынешнем сезоне своей эффективностью, а не эффектностью. И не очень хороши в позиционных атаках. При этом «Юве» хотел владеть инициативой, как более сильный коллектив, а «Фрайбург» – как отыгрывающийся. Так что первый тайм прошел во в целом равной борьбе.

Пожалуй, хозяева выглядели чуть интереснее за счет того, что действовали в более привычной манере за счет вертикальных атак, в ходе которых на ударную позицию мог выйти чуть ли не любой игрок линии полузащиты или нападения. Их активность позволила обратить на себя внимание Бремеру. Он выиграл много верховой борьбы, сорвал пару опасных заходов в штрафную и заблокировал опасное добивание Михаэля Григорича в середине тайма.

Источник фото: IMAGO

В такой игре часто на первый план выходят стандарты и индивидуальные ошибки. Умением реализовать угловой или штрафной славятся обе команды, и «Юве» чуть не улыбнулась удача в этом аспекте. После подачи со штрафного Бремер головой в падении пробил в перекладину, а Влахович с нескольких метров добил мяч после скидки Мойзе Кина, но из офсайда.

Тем не менее, под занавес тайма итальянцам радикально повезло. Также проводивший очень хороший матч Федерико Гатти подключился к атаке, получил изящную передачу от Николо Фаджоли и ударом в дальний угол попал в руку бросившемуся навстречу Мануэлю Гульде. Поскольку защитник уже имел предупреждение, он был удален (впервые за шесть сезонов во «Фрайбурге»), а Влахович, пусть и не самым уверенным ударом по центру, открыл счет. В итоге «Юве» ушел на перерыв при шоколадном раскладе – в большинстве ведя в счете.

СТИЛЬ АЛЛЕГРИ

Аллегри не был бы собой, если бы на второй тайм туринцы не вышли застегнутыми на все пуговицы. Они отдали сопернику мяч и со стороны в пять защитников наблюдали, как тот мучается в позиционных атаках, пугающих игроков «Фрайбурга» сильнее, чем «Реал» Мохамеда Салаха.

Кристиан Штрайх пытался разогнать игру команды за счет свежих игроков. С 62-й по 74-ю минуту он сменил всю тройку нападающих, но по-настоящему близки к голу его футболисты были только один раз, когда Гинтер быстрее всех сориентировался в суматохе в чужой штрафной и сильно пробил в угол, но Войцех Щенсны успел среагировать. Вратарь отбил мяч перед собой, а Мануэль Локателли в падении катнул ему в руки, но арбитр почему-то не увидел в этом нарушения правил.

Источник фото: IMAGO

Концовка матча прошла при преимуществе «Фрайбурга» во владении, но контролировал игру именно «Ювентус», уверенно на классе прошедший в четвертьфинал Лиги Европы. Соперника он узнает в пятницу, но кто бы туринцам ни достался, должно быть сложнее, чем с немецким выскочкой.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Фрайбург» - «Ювентус» - 0:2 (0:1)

Голы: Влахович, 45 – с пенальти – 0:1. Кьеза, 90+5 – 0:2.

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер, Гинтер, Гульде, Сильдийя, Эггештайн (Шмидт, 46), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 74), Доан (Салаи, 62), Хелер (Грифо, 62), Грегорич (Петерсен, 74).

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо (Де Шильо, 84), Фаджоли, Локателли (Барренечеа, 84), Рабьо, Костич (Илинг-Жуниор, 70), Влахович (Кьеза, 70), Кин (Соуле, 90+1).

Предупреждения: Гульде, 26. Влахович, 56. Илинг-Жуниор, 82. Салаи, 88.

Удаление: Гульде, 44 (2 жк).

Судья: Гезюбююк (Нидерланды).

Первый матч – 0:1.