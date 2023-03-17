«Ференцварош» вылетел из Лиги Европы. Как это отразится на судьбе Черчесова?

ПРОТИВ «БАЙЕРА» ШАНСОВ НЕ БЫЛО

Перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы я написал заметку о том, почему «Ференцварош» не выйдет в четвертьфинал. Такой вывод я сделал на основе анализа возможных соперников. И при этом считал, что небольшой шанс есть у команды Черчасову лишь в случае, если жребий выберет в соперники «Ференцварошу» леверкузенский «Байер».

Почему? Немецкий клуб играет в этом сезоне крайне нестабильно. Но даже при этом я давал «фроди» только 10 процентов на успех. С другими соперниками – вообще без шансов. Достаточно посмотреть на список участников 1/8 финала. Однако матчи показали, что и против «Байера» никаких шансов не было. Команда из Леверкузена в последнее время явно набрала ход. «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» в чемпионате Германии - 3:1, затем была победа над «Монако» - 3:2, в предыдущем раунде Лиги Европы. На прошлой неделе в Бундеслиге был обыгран «Вердер», тоже на выезде – 3:2. А перед этим «Ференцварош» дома – 2:0. Как видим, команде легенды испанского футбола Хаби Алонсо все равно, где и сколько забивать – дома или в гостях.

После жеребьевки я давал «Ференцварошу» не больше 10 процентов на выход в ¼ финала. Но при условии, что чемпион Венгрии относительно удачно сыграет в Леверкузене. Что я под этим подразумевал? Победа или ничья – понятно, а также поражение с минимальным счетом. Увы, второй, пропущенный на 85-й минуте гол, резко снизил шансы «Ференцвароша» на благоприятный исход противостояния.

Теперь в Будапеште надо забивать минимум два, чтобы хотя бы уйти на добавочное время. И при этом не пропустить, что, глядя на результаты предыдущих игр «Байера», выглядело нереальным. Объективно – три «Ференцварош» такому сопернику не забьет.

Ответный матч прошел не на домашнем стадионе «фради» - «Гроупама Арене», которая вмещает 24 тысячи, а на главном стадионе страны «Ференц Пушкаш Арене», вместимостью 68 тысяч. Давно венгерская команда не забиралась так высоко в еврокубках. Вся Венгрия ждала этого матча, поэтому решили играть на «Ференц Пушкаш Арене». Кстати, 31 мая именно здесь пройдет финал Лиги Европы. Этот факт являлся дополнительным давлением на «Ференцварош». Журналисты не раз напоминали Черчесову, что финал пройдет в Будапеште.

Увы, все фактически закончилось уже на 3-й минуте. Диаби убежал по флангу в контратаку, вошел в штрафную и пробил вратаря Дибуса.

В дальнейшем у «Байера» было не мало шансов забить второй. Например, в одном эпизоде Сердар Азмун в штрафной несколько раз накрутил защитников хозяев, но затянул с ударом и мяч у него в последний момент выбили.

На 40-й минуте Станислав Черчесов получил предупреждение за излишнюю экспрессию на бровке. Время шло, призрачные шансы «Ференцвароша» таяли с каждой минутой. И на 81-й Адли поставил точку – 2:0.

ДОРАБОТАЕТ ЛИ ЧЕРЧЕСОВ ДО КОНЦА СЕЗОНА?

Да, у «Ференцвароша» объективно не было шансов против «Байера» и матчи 1/8 финала это показали. Уровень чемпионата Венгрии, не сопоставим с Бундеслигой. Вроде бы особых вопросов к Черчесову быть не должно. Но у «Ференцвароша» очень необычный, так его мягко охарактеризуем, президент - Габор Кубатов. Он своенравен, может принимать не совсем логичные решения. Так Кубатов расстался в свое время с Сергеем Ребровым, хотя тот впервые вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Чего Черчесову не удалось сделать этой осенью. А предшественник Станислава Саламовича австриец Петер Штегер был уволен в декабре 2021 года как раз из-за того, что команда провалила еврокубковую кампанию.

Черчесов пришел и сразу сделал золотой дубль – выиграл Кубок и титул чемпиона Венгрии, чем заработал себе любовь болельщиков. Но Кубатов и фанаты мечтают об успехе в Европе. Что может быть таким успехом для нынешнего «Ференцвароша»? Если отбросить эмоции, выход напрямую в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, уже потолок этой команды. Убежден, 1/16 «фради» не прошли бы. Можете посмотреть на состав участников. Но как это объяснить взбалмошному президенту клуба? А тут еще «Ференцварош» лихорадит в чемпионате Венгрии. Хотя команда лидирует с отрывом в 11 очков, но последние результаты говорят о том, что с игрой есть проблемы. Три ничьи – с «Мезекевешдом» (1:1), с главными преследователями «Кечкеметом» (1:1) и «Кишвардой» (0:0), победа над «Дебреценом» (2:0). И болезненное домашнее поражение от еще одного конкурента «Академии Пушкаша» - 1:2.

И в этом ряду логично смотрятся два проигрыша по всем статьям «Байеру».

Как бы Кубатов после вчерашних 0:2 не принял эмоциональное решение. Но будем надеяться, что все-таки этот сезон в Будапеште Черчесов доработает. А там – жизнь покажет.