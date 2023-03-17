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Дмитрий Селюк: В «Ференцвароше» эмоциональный президент, но сезон Черчесову он даст доработать

«Ференцварош» проиграл дома «Байеру» и второй матч 1/8 финала Лиги Европы – 0:2. Чем это может грозить Черчесову, учитывая, что в «Ференцвароше» очень эмоциональный президент Габор Кубатов? 
Дмитрий Селюк: В «Ференцвароше» эмоциональный президент, но сезон Черчесову он даст доработать
17 марта 2023 14:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: DPA

Футбольный агент Дмитрий Селюк, прекрасно знающий подводные камни европейского футбола, комментирует эту ситуацию.

– Считаю, что Черчесов показал максимальный результат в этом еврокубковом сезоне с такой командой, – говорит Селюк. – Правда, не обошлось без везения: в группе им попался «Монако», а для монегасков главный турнир – чемпионат Франции, где они борются за путевку в Лигу чемпионов. Но не хочу умалять достижений Черчесова, выход в 1/8 финала Лиги Европы – очень хороший результат для «Ференцвароша».

«Байер» пройти было нереально?

– Думаю, да. Команда лучше укомплектована, футболисты выше классом, ну, и уровень Бундеслиги не сравним с уровнем чемпионата Венгрии.

Теперь вопрос вам, как знатоку подводных камней европейского клубного футбола. Известно, что в «Ференцвароше» очень, скажем так, импульсивный президент Габор Кубатов. «Ференцварош» вылетел из Лиги Европы, лидирует в чемпионате Венгрии, но после Нового года результаты команды оставляют желать лучшего. Может ли Кубатов принять эмоциональное решение и уволить сейчас Черчесова?

– Все знают, кто такой президент «Ференцвароша». В свое время он уволил Сергея Реброва, который сделал «Ференцварош» не только чемпионом, но и впервые вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. И принес огромные для венгерского футбола деньги в клубный бюджет.

Что касается вашего вопроса, в голову Кубатову не заглянешь, но все же думаю, и надеюсь, что такое решение он не примет. Надеюсь, потому что мы все следим за Саламычем, и желаем ему всяческих успехов в Европе.

Почему не примет?

– Сейчас большой перерыв на игры сборных, страсти по поводу вылета из Лиги Европы немного спадут. А там останется месяца полтора до конца сезона. Отрыв «Ференцвароша» от преследователей 11 очков, не думаю, что Черчесов упустит первое место. А вот даст ли Кубатов Черчесову начать новую еврокубковую кампанию осенью, это другой вопрос.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: В «Ференцвароше» эмоциональный президент, но сезон Черчесову он даст доработать
Дмитрий Селюк: В «Ференцвароше» эмоциональный президент, но сезон Черчесову он даст доработать
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