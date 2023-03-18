Три сборные, которые удивят в квалификации к ЧЕ-2024

23 марта 2023 года начинается квалификационный этап к Чемпионату Европы-2024, заключительная часть которого пройдет в Германии. Напомню: из группы только две команды проходят в финальную часть турнира, все остальные - мимо. 20 команд будут определены в квалификации, еще одно место забронировано за немцами (как за хозяевами турнира), три оставшихся слота будут разыграны между командами, которые получат последний шанс через Лигу наций.

С фаворитами и явными претендентами всё ясно, а какие команды могут устроить сюрприз, пройдя в главный турнир Старого Света?

1. Босния и Герцеговина

Соперники: Словакия, Люксембург, Исландия, Лихтенштейн, Португалия

Босния и Герцеговина - молодая футбольная команда (сощдана в 1992), которая всегда была далека от больших турниров. Исключением стал лишь ЧМ-2014, на который она пробилась, но на Евро боснийцы ещё не попадали ни разу.

За последнее время не было явного прогресса, но они могут попасть в Германию с помощью банального стечения обстоятельств, а именно:

1. Состав. Эдин Джеко даже в 37 лет в полном порядке (11+5 в сезоне), Сеад Колашинац обрёл вторую молодость в «Марселе», а к ним присоединились некоторые молодые интересные парни вроде Амара Дедича, чья трансферная стоимость в 20 лет составляет более 10 млн евро, что является лучшим результатом среди всех соотечественников. У Боснии собрался крепкий состав, сплавленный из опыта и молодости.

2. Состав группы. Португалия - фаворит, спору нет, но кто станет вторым? Боснийцам повезло попасть в легчайшую группу, где она может обыграть почти любую команду, и если они провалят отбор, то винить нужно будет только себя.

И всё-таки БиГ достойна отдельной похвалы. В прошлом отборе к ЧМ-22 команда сыграла вничью с Украиной и Францией, что уже говорит о многом..

2. Грузия

Соперники: Испания, Шотландия, Норвегия, Кипр

Грузия никогда не попадала в финальную часть международных турниров, а их лучший результат установлен в 1996-м году, когда сборная заняла третье место в квалификации. Перед ЧМ-2022 грузины были близки к повторению лучшего результата, но они стали лишь четвертыми, уступив Греции, Швеции и Испании.

Теперь Грузии вновь вновь встретиться с испанцами, но остальные соперники стали чуть проще. Шотландцев, киприотов и норвежцев явно нельзя отнести к топ-сборными мира, и все они вполне сопоставимы с бывшими представителями СССР.

Главная ставка команды будет делаться на Хвичу Кварацхелию, но и помимо него в команде хватает звёзд из чемпионатов Испании, Франции, Дании, Германии. А с недавних времен к ним присоединились Саба Сазонов и Лука Гагнидзе, которые играют далеко не последнюю роль в московском «Динамо».

Грузия выглядит более цельной и крепкой командой, чем, например, разбалансированная Норвегия с Эрлингом Холландом в атаке.

3. Албания

Соперники: Чехия, Польша, Молдавия, Фарерские острова

На первый взгляд очевидно, что вся заруба за первые два места развернется исключительно между Чехией и Польшей, которые регулярно играют на больших международных турнирах, а все остальные просто будут играть в ничего не значащих, с точки зрения квалификации, ненужных матчах.

И отчасти это так, ведь Молдавия и Фарерские острова выглядят явными андердогами группы, чего нельзя не сказать про Албанию. «Орлы» очень прилично выросли в футболе за последние годы, в том числе благодаря ярким появившимся звёздам. В их числе: Кристьян Аслани («Интер»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Армандо Броя («Челси»), Берат Джимсити («Аталанта») и другие. Да и в целом, почти вся команда представлена игроками из топ-чемпионатов.

В квалификации к ЧМ-22 албанцы заняли третье место, уступив только Англии и Польше, до которой не хватило всего двух очков. Уверен, что в этой кампании эти оппоненты вновь увязнут в плотной борьбе, но далеко не факт, что победителем из неё вновь выйдет команда Роберта Левандовски.