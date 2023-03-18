Решатся ли в РПЛ на забастовку?

Как бы удивительно это ни звучало, но примерно с таким же посылом «Атлетико Мадрид», несправедливо засуженный в очередной раз, обратился не так давно ко всем клубам Ла Лиги - кроме «Барселоны» и «Реала», разумеется, этот тандем в испанском чемпионате исполняет роль российского «Зенита». Но, как и следовало ожидать, большинство участников примеры пока это предложение проигнорировало, глава Ла Лиги Хавьер Тебас свое дело знает - тот еще поклонник авторитарных схем. Так что испанцы решили ещё потерпеть, но они могут себе это позволить: у них есть болельщики, которые исправно заполняют стадионы и проводят перфомансы и акции в поддержку своих команд и против произвола судей. Руководство местного судейского корпуса не меняет каждый год трактовки правил. В конце концов, теперь у Ла Лиги есть «дело Негрейры» - представить нечто подобное в российском чемпионате довольно затруднительно. На влиятельный и богатый клуб у нас дело не заведут - максимум посадят судью на полиграф и отстранят пожизненно, чтобы ни показал детектор лжи.

В общем, госпожа Салихова знает, о чем говорит. Все, что команды премьер-лиги могут себе позволить - это проводить акции протеста.

- Если судьи продолжат исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, - предложила супруга Федуна.

И действительно, кажется, что других рычагов воздействия пока нет. Сажать каждого накосячившего судью на полиграф - полиграфов не хватит. Да и не повысят они уровень профессионализма российских арбитров. В 2020 году муж Заремы Леонид Федун уже пробовал радикально решить проблему с нашими рефери - грозился снять «Спартак» с чемпионата, аргументировав это тем, что ему надоело участвовать в этой клоунаде. Но так и не решился на этот шаг - проблема с арбитрами начинается не на поле, а на самом верху, в ЭСК.

РПЛ провела всего два тура с момента возобновления чемпионата после зимней паузы, а сколько уже случилось судейских ошибок и два рефери отправились в неоплачиваемый отпуск до конца сезона - Антон Фролов и Евгений Кукуляк. На 18-й тур еще арбитров хватило, а вот уже к 19-му из-за ошибок на предыдущем этапе в запасе оказались Виталий Мешков и Сергей Иванов, из-за проблем со здоровьем выбыл Ян Бобровский.

К 20-му туру выбор стал еще меньше: не получили назначений, например, Владислав Безбородов, который работал на игре «Спартак» - «Факел» (3:2), и Виталий Мешков, так и не вызванный со скамейки запасных после матча «Спартак» - «Урал» (2:2). Но глава судейского комитета РФС Павел Каманцев по-прежнему настроен оптимистично. Команды не бастуют, зарплату судьями повысили, а значит, все пока под контролем. И, как бы ни призывала Зарема Салихова клубы «не жевать сопли», вряд ли что-то в одночасье кардинально изменится - обитатели элитного дивизиона явно не не готовы встать в позу или объединится. Ведь, как известно, «все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».