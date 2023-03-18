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Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы

Чемпион мира и Европы Патрик Виейра снова в поисках клуба - «Кристал Пэлас» объявил о расставании со своим главным тренером.
Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы
18 марта 2023 14:30
автор: Анастасия Лукачи

Что символично, уволить Виейра решили как раз перед выездным лондонским дерби с «Арсеналом», за который французский специалист выступал с 1996 по 2005 год и, более того, стал легендой клуба. С «Арсеналом» бывший полузащитник завоевал три титула чемпиона Англии и четыре Кубка Англии, а в 2002 году стал капитаном команды. В сборной Франции он тоже не последний человек - вместе с национальной командой своей страны он выиграл домашний чемпионат мира (1998) и Европы (2000). Всего за сборную Патрик провел 107 матчей и забил шесть голов.

Свой тренерский путь Виейра начал в 2011 году в «Манчестер Сити» - клубе, который стал последним в его профессиональной карьере футболиста и где ему доверили молодежный состав команды. Затем француз отправился покорять MLS - Виейра пригласили на пост главного тренера клуба «Нью-Йорк Сити». Через пару лет любимец Арсена Венгера возглавил «Ниццу» и был уволен в декабре 2020 года, после пяти поражений в пяти последних матчах в Лиге 1. Кроме того, тренер так и не смог вывести команду в плей-офф Лиги Европы. И, наконец, заключительным на данный момент местом работы заслуженного француза стал «Кристал Пэлас», с которым он в 2021 году подписал трехлетний контракт. Дебютировал Виейра с «орлами» уверенно, хотя и на 12-й позиции в турнирной таблице - команда под его чутким руководством добралась до полуфинала Кубка Англии, где, правда, уступила «Челси» (0:2). А вот новый сезон совсем не задался: после 27 матчей «Кристал Пэлас», по-прежнему, занимает 12-е место в английской премьер-лиге, а отрыв от зоны вылета - всего три очка. «Орлы» проиграли три последних матча, а безвыигрышная серия команды достигла уже 12 встреч. Так что руководство клуба решило дальше не рисковать.

- Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ, - заявил председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

Фамилий потенциальных кандидатов на пост главного тренера «орлов» пока озвучено не было. Но, видимо, в самое ближайшее время с коучем определятся: 19 марта «Кристал Пэлас» едет в гости к «Арсеналу».

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источник: «Советский спорт»
Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы
Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы
Чемпион мира и Европы Патрик Виейра снова в поисках клуба - «Кристал Пэлас» объявил о расставании со своим главным тренером.
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