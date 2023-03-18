Воробьев наказал пресыщенных столичных франтов. «Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Спартака»

В ОЖИДАНИИ ГОЛЕВОЙ ФЕЕРИИ

Выезд в Оренбург стал первым для «Спартака» в 2023 году. Все предыдущие матчи они провели в Москве – или в родных стенах, или в Черкизово. Соперник для команды Гильермо Абаскаля был интересным – легкий, быстрый, идущий в атаку несмотря ни на что, играющий сам и дающий играть другим.

«Оренбург» Марцела Лички – одно из интереснейших явлений в российском футболе в последние годы. Причем команда очень мощно играет дома – в восьми последних играх семь побед и одна ничья, а единственное поражение датировано еще первым туром. В этом матче у хозяев отсутствовал дисквалифицированный защитник Ренато Гойкович. Вместо него в центре обороны появился Михаил Сиваков.

Судя по стартовому составу «Спартака», Абаскаль решил принять открытый бой. С первых минут на левом фланге обороны появился здорово управляющийся с мячом Томаш Тавареш, а в нападение вышло убийственное трио Квинси Промес – Александр Соболев – Антон Зиньковский. Так что болельщики были вправе ожидать от этой игры зрелищной перестрелки. Несмотря на «скромный» счет, игра ожидания нейтральных зрителей наверняка оправдала.

ШЕСТЬ МИНУТ ВОРОБЬЕВА

Атмосфера в Оренбурге очень футбольная. В день матча было около 8-9 градусов, зато светило яркое дружелюбное солнышко, а искусственный газон хотя москвичам и непривычен, зато очень ровный и гладкий, располагающий к комбинационному футболу. Да и на трибунах обстановка была приятной. В отличие от опустевших громадных арен, такие уютные стадиончики от введения fan-ID визуально потеряли не сильно.

Футболисты не преминули возможностью насладиться обстановкой. Так, хозяева несколько раз накрывали соперника и разбегались в атаку настолько большими силами, что защитники оказывались в меньшинстве, но до поры красно-белые успели возвращаться. Однако на 17-й минуте Антон Зиньковский обрезался на своей половине и привез контрвыпад, а подхвативший мяч Дмитрий Воробьев идеально выкатил на ход Юрию Ковалеву, которому оставалось только пробить мимо Александра Селихова.

По последним матчам создается впечатление, что спартаковцы начитались о себе восторженных статей и постов и утратили безудержный голод, который отличал их в осенней части сезона. Как будто они уверовали в свой класс и стали выходить на поле с уверенностью, что победа придет сама. Вот и даже пропущенный мяч не стал для них уроком. Спустя шесть минут Брайн Мансилья выиграл забег у Даниила Денисова (защитник пытался сыграть плечо в плечо, но аргентинец увернулся, и Денисов приземлился на газон) и зряче прострелил на линию вратарской, откуда все тот же Воробьев пяткой (!) переправил быстро летевший мяч в сетку.

Москвичи действовали так топорно и лениво, что им уже в первом тайме явно требовались замены. Вряд ли кто удивился бы, если б Абаскаль не выпустил на вторую половину Георгия Джикию и Зиньковского. Первый дважды останавливался, как вкопанный, глядя на футболиста с мячом, и не контролировал своего оппонента, второй не только привез гол, но и тормозил атаки своими бесконечными перекладываниями мяча с левой ноги на правую и обратно. Незадолго до финального свистка Джикия дернул заднюю поверхность бедра, и это только усилит проблемы команды в обороне.

И МАТЧ-МЕНЕДЖМЕНТ АБАСКАЛЯ НЕ ПОМОГ

Наставник красно-белых сделал в перерыве двойную замену, но иную, чем можно было ожидать. Данил Пруцев и Даниил Денисов уступили место на поле Кристоферу Мартинсу и Даниилу Хлусевичу. Обе замены явно были нацелены на усиление атаки. Хлусевич – известный любитель подключиться, а люксембуржец вообще у Абаскаля несколько раз выходил на фланге нападения.

По задумке, эти перестановки должны были внести управляемый хаос в игру команды впереди. Зиньвоский в позиционном нападении стал прибегать налево к Квинси Промесу, создавая здесь перегруз, а противоположный край заполняли новички Хлусевич и Мартинс. Замысел неплох, но игрокам не хватало скорости движения мяча, поэтому атаки разбивались о слаженную оборону соперника. Более того, «Оренбург» был куда ближе к третьему голу, чем «Спартак» к первому. Например, в эпизоде, когда Селихов ногами с линии ворот вынес мяч после удара головой в упор Мансильи.

Треть тайма Абаскаль наблюдал за тем, как не работает его новый план, и сделал еще два изменения – вместо проваливших матч Зиньковского и Павла Маслова (вообще все делал невпопад, а результативной ошибки избежал чудом) вышли Шамар Николсон и Алексис Дуарте. «Спартак» перешел на игру сдвоенным центром нападения, но если у команды ничего не получается, зачастую никакими заменами ей не поможешь. Для «Спартака» это был тот самый день, когда все валится из рук и ног.

Шанс спастись мог появиться в середине второго тайма, когда Хлусевич грамотно выкатил Николсону во второй темп, но тот толком не попал по мячу и шанс упустил. А забей, концовка была бы куда более горячей, и попадание Соболева в штангу был бы куда драматичнее. А так «Оренбург», пусть и не бед труда, отоборонялся до финального свистка против четверых нападающих и зафиксировал очередную домашнюю победу – восьмую в 10 играх РПЛ. Ну, а «Спартак» проиграл в премьер-лиге впервые с сентября, когда получил 2:4 в Ростове-на-Дону.

РПЛ. 20 тур

«Оренбург» - «Спартак» - 2:0 (2:0)

Голы: Ковалев, 17 – 1:0. Воробьев, 23 – 2:0.

«Оренбург»: Сысуев, Эктов, Сиваков (Хотулев, 71), Перес, Стаматов, Башич (Оганесян, 80), Капленко, Вера, Ковалев (Марин, 65), Мансилья (Обухов, 90+2), Воробьев (Полуяхтов, 80).

«Спартак»: Селихов, Денисов (Хлусевич, 46), Маслов (Дуарте, 59), Джикия (Бальде, 76), Тавареш, Литвинов, Пруцев (Мартинс, 46), Зобнин, Зиньковский (Николсон, 59), Промес, Соболев.

Предупреждения: Воробьев, 4. Зиньковский, 37. Сиваков, 39. Соболев, 45+4. Литвинов, 55. Сысуев, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).