Тюкавин вышел с капитанской повязкой и принес «Динамо» трудную победу в Екатеринбурге

МЫСЛИ ВСЛУХ

Перед туром состоялась необычная встреча, или саммит, как сейчас модно говорить. Гильермо Абаскаль, возмущенный судейством матчей «Спартака», фактически вызвал на ковер российских судей. Испанец выступал от имени тренерского штаба команды, арбитров представлял глава судей Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. Именно Мешков и судил скандальный матч «Спартака» с «Уралом» (2:2), в котором не засчитал гол Александра Соболева.

Сообщается, что Абаскаль предъявил претензии к судьям, те с аргументами тренера согласились и, видимо, пообещали, что так больше не будут.

Что делается в футбольном царстве?! Не припомню такого, чтобы тренер одной из команд высшей лиги вызывал на нелицеприятный разговор судей. Те явились, как миленькие, выслушали критику и покаялись.

Очевидно, что эта встреча еще больше добавит напряжения, психологический пресс на судей усилится. А следовательно – увеличит количество ошибок.

Но перенесемся в Екатеринбург. Там футбольный матч «Урал» - «Динамо» и переполнен стадион. Увы, последние слова из переделанной мной популярной песни не соответствуют действительности. Наш футбол и так не вызывает больших эстетических эмоций, а тут еще футбольные власти максимально усложнили болельщикам посещение стадионов. На центральных трибунах расположились сиротливые островки из зрителей, левая трибуна за воротами заполнена едва процентов на тридцать, а вот высокая оранжевая трибуна за правыми воротами – девственно чиста. А ведь в гости приехал старейший клуб России, именитый, легендарный. Сколько же болельщиков можно ожидать на матчах с условными «Оренбургом» или «Химками»?

Что ж, сотрудникам стадиона убираться меньше. Хоть какой-то плюс от мудрых решений РФС.

Интересное решение проблемы с посещаемостью придумали в Екатеринбурге. Оказывается, передвижные пункты МФЦ ездят по предприятиям большого промышленного города, чтобы труженики, не отходя от станка, могли оформить паспорт болельщика.

Предлагаю бесплатный совет московским властям: все знают, что по вагонам метро ходят продавцы различной мелочи. Пусть сотрудники МФЦ тоже спустятся в метро «Товарищи, оформите паспорт болельщика!» Помните: «Товарищи, посетите комнату смеха», - призывал герой Валентина Смирницкого в классическом советском фильме «Семь стариков и одна девушка». Можно ли сравнить нынешний российский футбол с комнатой смеха, решать вам.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Но перенесемся в Екатеринбург. Не знаю, кто как, а я больше всего болел на арбитра Алексея Амелина. Из-за того, о чем я написал выше. Хочется, чтобы обошлось без очередных судейских скандалов.

И еще, я рад за Костю Тюкавина. Долго наставник «Динамо» Славиша Йоканович держал его в черном теле, не верил, что ли в молодого форварда? Выпускал в концовке, на 10-12 минут, а матчи в старте начинал Федор Смолов. Но в этом году серб решил сделать ставку на Тюкавина. Более того, Константин вышел на матч с капитанской повязкой - штатный капитан Даниил Фомин пропускал игру из-за дисквалификации.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом «Урала», но без опасных моментов у ворот гостей. В одном из эпизодов Амелин даже слушал коллег из ВАРа на предмет назначения пенальти в ворота «Динамо». Обошлось.

Динамовцы проводили редкие контратаки, в одной из них Захарян вышел почти один на один – пробил выше. Пожалуй, это все самое интересное в первой половине.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Перед началом второго тайма Алексей Амелин пересчитал футболистов обеих команд по головам. Как в детском саду воспитательница периодически пересчитывает малышей во время прогулки группы по городу.

Динамовцы вначале второго тайма активизировались, но на ходе игры это не сильно отразилось. Все равно «Урал» больше владел мячом больше атаковал.

На 68-й минуте произошел важный эпизод. Кажется, мяч попал в руку защитнику «Динамо». Амелин ВАР послушал, нам же повторили момент дважды и как-то быстро и невнятно. Из этого просмотра я так и не понял, были ли игра рукой. А Амелин показал: играем дальше.

После этого эпизода страсти накалились. Футболисты «Урала» провели несколько атак на ворота гостей. В штрафной «Динамо» временами было напряженно.

Но «Динамо» провело редкую атаку, Макаров вышел один на один и забил. Однако нападающий москвичей оказался в небольшом оффсайде.

На 89-й минуте наступила развязка. Одна из атак «Динамо» завершилась голом. Гладышев выцарапал мяч у защитника «Урала» в штрафной, откатил Тюкавину. Капитан уложил на паузе Бевеева, а затем точно пробил – 0:1.

«Урал» тут же едва не сравнял счет – спас Лешук. На 4-й добавленной минуте Виктор Гончаренко излишне экспрессивно обратился к арбитру, Амелин решил, что такая реплика заслуживает удаления.

Подведем итог: рад за Тюкавина и, кажется, обошлось без судейских ошибок.

Премьер-лига. 20-й тур

«Урал» - «Динамо» - 0:1 (0:0)

Гол: Тюкавин, 89.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Бевеев, 65), Бегич, Эммерсон, Кулаков, Мишкич (Татаринов, 91+1), Влут, Бикфалви, Ранджелович (Железнов, 66), Егорычев (Юшин, 66), Каштанов (Сунгатулин, 78).

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Паршивлюк, 86), Даса, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Грулёв (Гладышев, 56), Макаров (Майсторович, 92+2), Тюкавин.

Предупреждения: Ранджелович, 61.

Удаление: Гончаренко, 90+4. Захарян, 90+5.

Судья: Алексей Амелин (Тула)

18 марта. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».