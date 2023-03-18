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В этот раз будет интереснее, чем в прошлый. Превью очередного Эль-Класико

Бензема и Левандовски вернулись, голы обеспечены.
В этот раз будет интереснее, чем в прошлый. Превью очередного Эль-Класико
18 марта 2023 18:49
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Барселона"

Последние результаты и турнирная таблица

«Барселона»

«Барселона» уверенно двигается по чемпионской тропе - и этот факт просто нужно признать. У неё бывают небольшие осечки, но в целом ее результаты выглядят почти безупречно. Каталонцы не разбивают соперников с разгромным счётом, но этого и не нужно, ведь они нередко берут три нужных очка со счетом 1:0.

Четыре из последних пяти побед закончились именно минимальными победами, и лишь у «Кадиса» получилось выиграть чуть крупнее - 2:0. Примечательно, что архитекторами двух последних победных голов становились одни и те же герои: Серхио Бускетс (ассисты) и Рафинья (голы).

«Реал»

Какие бы шансы «Барселона» не подкидывала «Реалу», мадридцы совершенно ими не пользуются. Ничью «сливочных» с «Атлетико» (1:1) объяснить ещё как-то можно (хотя они едва не проиграли в большинстве), а вот следующая осечка с «Бетисом» (0:0) вновь вызвала немало вопросов.

Перед очным матчем «Реал» отстаёт от лидирующих каталонцев на девять очков. Даже если он выигрывает и сократит отставание до шести очков, то сильно это ситуацию не выправит, так как «Барселона» потеряла очки всего четыре раза за 25 туров.

Ориентировочные составы

«Барселона»

Во многом минимальные победы «Барсы» связаны с сильно сократившимся атакующим потенциалом. В лазарете находились Педри и Роберт Левандовски, но, к счастью, они должны восстановиться к матчу против принципиального соперника. Также свою дисквалификацию отбыл Рональд Араухо, который займёт место в центре защиты.

И «Реал» тоже не останется без главной ударной силы. Карим Бензема восстановился от травмы и точно начнёт в старте против «Барсы», которой он забил в двух из трех последних матчей.

Зато не успеет восстановиться Давид Алаба. На данный момент его подменяет Начо, который иногда выглядит невероятно полезным и подходящим защитником, но всё же его потенциал сильно ограничен, особенно в атакующей части поля.

Статистика и факты

· «Барселона» не побеждает дома у «Реала» 4 матча подряд. Последняя победа была достигнута в 2018-м году (5:1). В других встречах были 2 ничьи и 2 поражения.

· «Барселона» и «Реал» обменивались голами на «Камп Ноу» 17 раз в последних 20 матчах.

· «Барселона» одержала 10 побед и сыграла 2 раза вничью на домашнем стадионе в 12 матчах текущей Ла Лиги.

· «Барселона» за 12 домашних матчей пропустила только 1 гол.

· «Реал» проиграл в гостевых матчах Ла Лиги 2022/23 трижды. Сильнее «сливочных» были «Райо Вальекано», «Вильярреал» и «Мальорка».

Матч состоится 19 марта в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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