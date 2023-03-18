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ЦСКА не побеждает у «Зенита» 10 матчей подряд. Получится ли на этот раз?

Превью центрального матча 20-го тура.
ЦСКА не побеждает у «Зенита» 10 матчей подряд. Получится ли на этот раз?
18 марта 2023 18:49
автор: Никита Шмытов
автор фото: ПФК ЦСКА

Последние результаты и турнирная таблица

ЦСКА

От ЦСКА ждали хорошего старта в весенней части сезона, но вместо этого он начал грустно и неожиданно - 0:2 от «Сочи». Однако в следующем туре надежда вновь вспыхнула, причём очень яркими 4:0 над не самыми слабыми «Крыльями Советов».

ЦСКА прервал трехматчевую проигрышную серию, а «Динамо» уступил «Краснодару» (1:3), благодаря чему армейцы закрепились на пятой строчке. До третьего «Ростова» всего ничего - шесть очков.

«Зенит»

В первом матче после зимней паузы «Зенит» легко превзошел «Пари НН» (3:0), а во втором пришлось попотеть, и питерцы были в шаге от потери очков. «Химки» за 11 минут отыгрались со счета 0:2, и лишь Густаво Мантуан на 91-й минуте воткнул победный гол - 3:2.

«Зенит» за 11 туров до конца чемпионата лидирует с восьмиочковым отрывом от «Спартака».

Ориентировочные составы

ЦСКА

Лазарет ЦСКА пуст, дисквалифицированных игроков нет, но Владимиру Федотову не помешало это пойти на эксперименты в матче с «Крыльями». И главным сюрпризом даже стало не появление Антона Заболотного в старте (он забил победный гол), а одновременное размещение его вместе с Фёдором Чаловым.

Ранее некоторые тренеры пробовали запихнуть Фёдора на фланг, но это всегда заканчивалось неудачей, а у Федотова, судя по первому матчу, удалось сделать это более правильно. Чалов был одним из самых заметных игроков, который тоже отметился голом.

Не исключено, что против «Зенита» Чалов тоже появится на этой позиции, благодаря чему поможет в персональной работе против разыгравшегося Малкома.

«Зенит»

А пока ЦСКА лишь пытается найти свою игру и отладить новые связи, «Зенит» старается до максимума отточить уже имеющиеся преимущества. Например, это касается игры Малкома, который наконец-то стал показывать то, чего от него ждали несколько сезонов. В 2023-м он забил четыре гола в двух матчах, благодаря чему у него суммарно 16+5 в 21-м матче РПЛ. И это не только его лучший результат за «Зенит», но и лучший сезон во всей профессиональной карьере.

И всё же Сергею Семаку придётся придумывать что-то новое из-за травмы Вильмара Барриоса, что сильно ударит по опорной зоне питерцев. Кто туда переместится - вопрос. Возможно, глубже придется опуститься Венделу, Далеру Кузяеву или Клаудиньо, который ранее тоже обучался на этой позиции.

Статистика и факты

· ЦСКА не выигрывает у «Зенита» 10 матчей подряд (9 ничьих и 1 поражение). Последняя победа датирована 2018-м годом.

· «Зенит» - лучшая гостевая команда РПЛ: 6 побед, 3 ничьи и 0 поражений. Разница голов - 16:3.

· «Зенит» пропустил всего 9 голов за 19 матчей.

· Согласно показателю xPTS (ожидаемое количество набранных очков), ЦСКА отстает от «Зенита» на шесть 6 баллов, но опережает «Спартак».

· Малком в последнем матче против ЦСКА отметился голом и голевой передачей.

· «Зенит» и ЦСКА не играют со счётом 0:0 в 11 матчах подряд.

Матч состоится 19 марта в 19:30 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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