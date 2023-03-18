Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса

ЧЕМ ПРИБОЛЕЛ САФОНОВ?

«Локомотив» в двух турах под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков – больше, чем в десяти предыдущих. При этом четыре весенних матчах из пяти провел на выезде – в Кубке со «Спартаком» и в Тольятти, в Ростове и Грозном в РПЛ. И вот наконец железнодорожники предстали перед родной публикой на изумрудном газоне в Черкизове.

Предстали с Дмитрием Бариновым в составе. На неделе фигура полузащитника активно обсуждалась из-за того, что он должен был пропускать игру в Тольятти в связи с дисквалификацией, но в клубе этот момент прошляпили. Он вновь вышел в основе, как и замененный в Тольятти в перерыве Антон Миранчук, как и отдыхавший на неделе Артем Дзюба. В пятерке игроков атаки место на скамейке досталось Максиму Глушенкову.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Владимир Ивич перед матчем потерял приболевшего Матвея Сафонова. Говорят, коронавирусом. Однако в заявку вратарь все-таки попал (что вряд ли возможно при ковиде), пусть и не в основной состав. Его позицию в воротах занял Станислав Агкацев. Других примечательных изменений не замечено. Кристиан Рамирес в обороне, Эдуард Сперцян в полузащите, Джон Кордоба в нападении – все на месте.

БЕЗДАРНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ДЗЮБЫ

Зная об атакующем крене гостей, Галактионов прибег к необычному рецепту противодействия в середине поля. В первой фазе без мяча расстановку «Локо» можно описать, как 3-1-4-2 с Франсуа Камано на одном уровне с Дзюбой и Наиром Тикнизяном как бы в средней линии. «Единичка» это Карпукас. Когда краснодарцы закреплялись на чужой половине, железнодорожники возвращались к четверке защитников.

Особенно интересно смотрелась высокая позиция Тикнизяна, поскольку она позволяла ему и активнее действовать в атаке. Помогал ему на фланге Сергей Пиняев, а противостоял Сергей Волков, которого москвичи, видимо, выбрали на роль слабого звена. Именно через его зону они провели две самые опасные комбинации, а последний пас приходился как раз на Тикнизяна. Увы, Камано и Миранчук пробили в одну и ту же точку рядом с левой штангой. А под занавес тайма сам защитник с метра не попал в пустой угол…

Вообще индивидуально за звание антигероя тайма яростно боролись с применением локтей Херман Конти, Миранчук и Дзюба. Первый совершил феерический привоз (о нем ниже), второй не попал в створ ни разу из четырех попыток (три удара заблокированы, один мимо), а последний бездарнейшим образом запорол пенальти, заработанный Игорем Смольниковым в единоборстве со Сперцяном. Форвард с 11 метров покатил мяч так, как это сделал в памятном матче за «Зенит» после своего легендарного видео.

Источник фото: ФК «Локомотив»

ХУНИОР, С ПОЧИНОМ!

Тем не менее, краснодарцы со временем адаптировались к такому противодействию и перевели игру на чужую половину поля. Пошли подачи в штрафную Ильи Лантратова, и зачастую они достигали адресатов. Например, Дуглас Сантос идеальным навесом попал точно в голову Кордобе, но тот пробил углом. Раз не получилось, два, три и завершилось закономерным голом. Сперцян с углового подал на ближнюю штангу, а Хуниор Алонсо оторвался от Дзюбы и подрезал мяч в дальний угол. Это первый гол парагвайца за «Краснодар».

А незадолго до перерыва Херман Конти обзавелся солидной группой хейтеров – вчистую проиграл силовое единоборство Кордобе (причем дважды за один проход колумбийца), потерял равновесие, вскочил и бросился под удар, но лишь привел к нечитаемому Лантратовым рикошету – 0:2.

В итоге первый тайм получился неоднозначным. В целом команды сыграли на равных. «Краснодар» больше владел мячом, «Локо» чаще бил и создавал голевые моменты, имел пенальти. Но гости не позволяли себе индивидуальных ошибок, а хозяева эпизодами персонально действовали расхлябанно и были наказаны за это.

Источник фото: ФК «Локомотив»

ГАЛАКТИОНОВ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ИГРУ

Уж насколько событийным был первый тайм, но второй тайм начался не менее огненно – с долгожданного ответного гола хозяев. Сработали замены Галактионова, заменившего Камано и Миранчука на Глушенкова и Рифата Жемалетдинова.

Сначала вынужденный уйти на право Пиняев удивил защитников своим появлением в штрафной и покатил во второй темп Баринову. Удар полузащитника Агкацев чудом отбил, но прямо в Волкова, от которого мяч и заскочил за линию ворот. А спустя четыре минуты Глушенков дерзко бросился в штрафную на нескольких соперников. Мяч отскочил к Дзюбе, а он в касание пяткой вернул мяч Глушенкову, и он метров с восьми пробил Агкацева.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Москвичей такое развитие событий очень воодушевило. Они стали опережать оппонентов в эпизодах и переигрывать в единоборствах. И получили еще одно преимущество. Баринов встретил на фланге Кристиана Рамиреса, а тот, прокинув мяч мимо, врезался в соперника и локтем врезал ему в шею. Уже имевший желтую эквадорец оценил обстановку и повалился на газон, но не помогло – Кирилл Левников дождался его возвращения и удалил. «Краснодар» остался в меньшинстве.

ДЕЖАВЮ ДЛЯ ДЗЮБЫ

Ивич не успел отреагировать на изменения, а «Локомотив» уже вышел вперед. Это Дзюба в высоком прыжке головой добил мяч в сетку от перекладины после техничного удара Баринова из центра штрафной. Ирония в том, что в том самом упомянутом матче в ноябре 2020 года Дзюба тоже не забил пенальти прямо перед перерывом, а во втором тайме забил победный мяч. А знаете, что самое удивительное? В соперниках у него был… «Краснодар».

Но и на этом игра не собиралась остывать. Галактионов не сделал выводов из ошибки оппонента и не заменил никого из четверых имевших предупреждения футболистов. А зря. Смольников повел себя максимально не профессионально. Имея желтую, повелся на банальную провокацию Кади Боржеса и руками обхватил его за шею. Все это происходило в позиционной борьбе вдалеке от мяча. Так составы выровнялись. И только после этого Галактионов заменил Карпукаса на Дмитрия Живоглядова.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Эта несдержанность Смольникова подарила «быкам» шанс спасти игру. И они честно пытались ею воспользоваться, но потратили в этот вечер слишком много сил и эмоций. «Локо» выиграл по весне в третьем туре подряд, у краснодарцев по-прежнему одна победа в шести последних турах.

РПЛ. 20-й тур

«Локомотив» - «Краснодар» - 3:2 (0:2)

Голы: Х. Алонсо, 29 – 0:1. Кордоба, 39 – 0:2. Волков, 47 – в свои ворота – 1:2. Глушенков, 51 – 2:2. Дзюба, 65 – 3:2.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45 (вратарь).

«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Карпукас (Живоглядов, 74), Баринов, Миранчук (Глушенков, 46), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Пиняев, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Х. Алонсо, Рамирес, Боржес (Кривцов, 85), Баньяц (Черников, 68), Сперцян, Олусегун (Батчи, 80), Кобнан (Петров, 68), Кордоба.

Предупреждения: Кобнан, 16. Смольников, 21. Карпукас, 43. Тикнизян, 45+5. Рамирес, 56. Жемалетдинов, 61. Щетинин, 87.

Удаление: Рамирес, 63 (2 жк). Смольников, 72 (2 жк).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).