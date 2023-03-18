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Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса

Событий этого матча хватило бы на весь тур – пять голов, два удаления, нереализованный пенальти и масса эмоций.
Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса
18 марта 2023 21:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Локомотив»

ЧЕМ ПРИБОЛЕЛ САФОНОВ?

«Локомотив» в двух турах под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков – больше, чем в десяти предыдущих. При этом четыре весенних матчах из пяти провел на выезде – в Кубке со «Спартаком» и в Тольятти, в Ростове и Грозном в РПЛ. И вот наконец железнодорожники предстали перед родной публикой на изумрудном газоне в Черкизове.

Предстали с Дмитрием Бариновым в составе. На неделе фигура полузащитника активно обсуждалась из-за того, что он должен был пропускать игру в Тольятти в связи с дисквалификацией, но в клубе этот момент прошляпили. Он вновь вышел в основе, как и замененный в Тольятти в перерыве Антон Миранчук, как и отдыхавший на неделе Артем Дзюба. В пятерке игроков атаки место на скамейке досталось Максиму Глушенкову.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Владимир Ивич перед матчем потерял приболевшего Матвея Сафонова. Говорят, коронавирусом. Однако в заявку вратарь все-таки попал (что вряд ли возможно при ковиде), пусть и не в основной состав. Его позицию в воротах занял Станислав Агкацев. Других примечательных изменений не замечено. Кристиан Рамирес в обороне, Эдуард Сперцян в полузащите, Джон Кордоба в нападении – все на месте.

БЕЗДАРНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ДЗЮБЫ

Зная об атакующем крене гостей, Галактионов прибег к необычному рецепту противодействия в середине поля. В первой фазе без мяча расстановку «Локо» можно описать, как 3-1-4-2 с Франсуа Камано на одном уровне с Дзюбой и Наиром Тикнизяном как бы в средней линии. «Единичка» это Карпукас. Когда краснодарцы закреплялись на чужой половине, железнодорожники возвращались к четверке защитников.

Особенно интересно смотрелась высокая позиция Тикнизяна, поскольку она позволяла ему и активнее действовать в атаке. Помогал ему на фланге Сергей Пиняев, а противостоял Сергей Волков, которого москвичи, видимо, выбрали на роль слабого звена. Именно через его зону они провели две самые опасные комбинации, а последний пас приходился как раз на Тикнизяна. Увы, Камано и Миранчук пробили в одну и ту же точку рядом с левой штангой. А под занавес тайма сам защитник с метра не попал в пустой угол…

Вообще индивидуально за звание антигероя тайма яростно боролись с применением локтей Херман Конти, Миранчук и Дзюба. Первый совершил феерический привоз (о нем ниже), второй не попал в створ ни разу из четырех попыток (три удара заблокированы, один мимо), а последний бездарнейшим образом запорол пенальти, заработанный Игорем Смольниковым в единоборстве со Сперцяном. Форвард с 11 метров покатил мяч так, как это сделал в памятном матче за «Зенит» после своего легендарного видео.

Источник фото: ФК «Локомотив»

ХУНИОР, С ПОЧИНОМ!

Тем не менее, краснодарцы со временем адаптировались к такому противодействию и перевели игру на чужую половину поля. Пошли подачи в штрафную Ильи Лантратова, и зачастую они достигали адресатов. Например, Дуглас Сантос идеальным навесом попал точно в голову Кордобе, но тот пробил углом. Раз не получилось, два, три и завершилось закономерным голом. Сперцян с углового подал на ближнюю штангу, а Хуниор Алонсо оторвался от Дзюбы и подрезал мяч в дальний угол. Это первый гол парагвайца за «Краснодар».

А незадолго до перерыва Херман Конти обзавелся солидной группой хейтеров – вчистую проиграл силовое единоборство Кордобе (причем дважды за один проход колумбийца), потерял равновесие, вскочил и бросился под удар, но лишь привел к нечитаемому Лантратовым рикошету – 0:2.

В итоге первый тайм получился неоднозначным. В целом команды сыграли на равных. «Краснодар» больше владел мячом, «Локо» чаще бил и создавал голевые моменты, имел пенальти. Но гости не позволяли себе индивидуальных ошибок, а хозяева эпизодами персонально действовали расхлябанно и были наказаны за это.

Источник фото: ФК «Локомотив»

ГАЛАКТИОНОВ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ИГРУ

Уж насколько событийным был первый тайм, но второй тайм начался не менее огненно – с долгожданного ответного гола хозяев. Сработали замены Галактионова, заменившего Камано и Миранчука на Глушенкова и Рифата Жемалетдинова.

Сначала вынужденный уйти на право Пиняев удивил защитников своим появлением в штрафной и покатил во второй темп Баринову. Удар полузащитника Агкацев чудом отбил, но прямо в Волкова, от которого мяч и заскочил за линию ворот. А спустя четыре минуты Глушенков дерзко бросился в штрафную на нескольких соперников. Мяч отскочил к Дзюбе, а он в касание пяткой вернул мяч Глушенкову, и он метров с восьми пробил Агкацева.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Москвичей такое развитие событий очень воодушевило. Они стали опережать оппонентов в эпизодах и переигрывать в единоборствах. И получили еще одно преимущество. Баринов встретил на фланге Кристиана Рамиреса, а тот, прокинув мяч мимо, врезался в соперника и локтем врезал ему в шею. Уже имевший желтую эквадорец оценил обстановку и повалился на газон, но не помогло – Кирилл Левников дождался его возвращения и удалил. «Краснодар» остался в меньшинстве.

ДЕЖАВЮ ДЛЯ ДЗЮБЫ

Ивич не успел отреагировать на изменения, а «Локомотив» уже вышел вперед. Это Дзюба в высоком прыжке головой добил мяч в сетку от перекладины после техничного удара Баринова из центра штрафной. Ирония в том, что в том самом упомянутом матче в ноябре 2020 года Дзюба тоже не забил пенальти прямо перед перерывом, а во втором тайме забил победный мяч. А знаете, что самое удивительное? В соперниках у него был… «Краснодар».

Но и на этом игра не собиралась остывать. Галактионов не сделал выводов из ошибки оппонента и не заменил никого из четверых имевших предупреждения футболистов. А зря. Смольников повел себя максимально не профессионально. Имея желтую, повелся на банальную провокацию Кади Боржеса и руками обхватил его за шею. Все это происходило в позиционной борьбе вдалеке от мяча. Так составы выровнялись. И только после этого Галактионов заменил Карпукаса на Дмитрия Живоглядова.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Эта несдержанность Смольникова подарила «быкам» шанс спасти игру. И они честно пытались ею воспользоваться, но потратили в этот вечер слишком много сил и эмоций. «Локо» выиграл по весне в третьем туре подряд, у краснодарцев по-прежнему одна победа в шести последних турах.

РПЛ. 20-й тур

«Локомотив» - «Краснодар» - 3:2 (0:2)

Голы: Х. Алонсо, 29 – 0:1. Кордоба, 39 – 0:2. Волков, 47 – в свои ворота – 1:2. Глушенков, 51 – 2:2. Дзюба, 65 – 3:2.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45 (вратарь).

«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Карпукас (Живоглядов, 74), Баринов, Миранчук (Глушенков, 46), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Пиняев, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Х. Алонсо, Рамирес, Боржес (Кривцов, 85), Баньяц (Черников, 68), Сперцян, Олусегун (Батчи, 80), Кобнан (Петров, 68), Кордоба.

Предупреждения: Кобнан, 16. Смольников, 21. Карпукас, 43. Тикнизян, 45+5. Рамирес, 56. Жемалетдинов, 61. Щетинин, 87.

Удаление: Рамирес, 63 (2 жк). Смольников, 72 (2 жк).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса
Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса
Событий этого матча хватило бы на весь тур – пять голов, два удаления, нереализованный пенальти и масса эмоций.
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