Где окажется главный английский талант Джуд Беллингем? Есть три реальных претендента

Джуд Беллингем - главный лакомый кусочек трансферного окна 2023. Молодой англичанин на данный момент принадлежит дортмундской «Боруссии», которая желает переподписать текущий контракт (действует до 2025-го), но очевидно, что парень явно перерос средний немецкий клуб, который далеко не всегда борется за первые места.

Претенденты называются разные, но в число главных и самых реальных покупателей всегда вносятся три представителя: «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль». А куда лучше?

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола несколько раз откровенно восхищался Джудом, и теперь его комплименты могут сыграть далеко не последнюю роль в трансфере. За последние несколько лет между «Боруссией» и «МС» укрепились отношения, а Эрлинг Холланд и Мануэль Аканджи не дадут соврать, что их выбор в пользу «горожан» оказался верным. Они тоже станут рычагом для переговоров с Джудом, пускай и небольшим.

На первый взгляд может показаться, что трансфер в «Манчестер Сити» для Беллингема не выглядит однозначным, ведь он может увязнуть в плотной конкуренции, но это не так. У «МС» не так много игроков схожих по стилю с Беллингемом, да и нельзя забывать, что тому же Кевину де Брюйне уже почти 32 года, так что возможный спад тоже не за горами.

Приход Джуда может развязать руки Пепу по трансферу Бернарду Силвы, которого в последние несколько трансферных окон отправляют в Каталонию.

Беллингем - универсальный центральный полузащитник, который разнообразит игру «Сити», и сделает ее сильнее.

Учитывая частые провалы «Сити» в ЛЧ, Джуду не гарантирован «ушастый» трофей, но титулы в Англии ему обеспечены.

«Ливерпуль»

Другим претендентом называется «Ливерпуль», который, по заверению многих, является лидером в гонке за англичанина. Джуд мог оказаться в «Ливерпуле» еще до перехода в Бундеслигу, но в то время Юрген Клопп не стал делать поспешные шаги, решив опереться на имеющихся игроков.

А теперь самое время сделать ставку на Джуда. Полузащита «Ливерпуля» нуждается в срочной перестройке, и если 19-летний хавбек станет мерсисайдцем, то нет никаких сомнений, что «красные» вновь вернуться в борьбу высокие награды, в том числе в Лиге чемпионов.

Также в пользу Джуда играет игровая модель Клоппа, в которой ему будет максимально удобно. 4-3-3 с подвижным центром, подстраховками и высоком темпом игры - это те условия, при которых раскрываются лучшие качества англичанина.

«Реал»

В случае с «Реалом» куда сложнее. Если в «Сити» и «Ливерпуле» место Джуду почти обеспечено, а выбить из состава условных Джордана Хендерсона или Коула Палмера не составит проблем, то в «Мадриде» разбить пару из Тони Крооса и Луки Модрича будет невероятно трудно.

У двоих вышеперечисленных футболистов заканчиваются контракты ближайшим летом, и именно от этого зависит исход трансфера Джуда. Уверен, что если они оба продлят контракты, то Беллингем откажется от трансфера в «Реал». Если же хотя бы один из них уйдет, то перед Джудом открываются шикарные перспективы.

Но с другой стороны Джуду не стоит забывать, что далеко не все англичане приживались в Испании. Майкл Оуэн и его печальная история с «Мадридом» не дадут соврать.

А кто еще есть?

Нельзя исключать «Челси», «ПСЖ», «МЮ» и даже «Арсенал», но с трудом верится в переход Джуда в один из перечисленных клубов по разным причинам. У кого-то не хватит финансовых возможностей, а к кому-то и просто Беллингему будет переходить невыгодно.