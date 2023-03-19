ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Где окажется главный английский талант Джуд Беллингем? Есть три реальных претендента

И здесь нет «ПСЖ».
Где окажется главный английский талант Джуд Беллингем? Есть три реальных претендента
19 марта 2023 14:42
автор: Никита Шмытов
автор фото: Sven Simon

Джуд Беллингем - главный лакомый кусочек трансферного окна 2023. Молодой англичанин на данный момент принадлежит дортмундской «Боруссии», которая желает переподписать текущий контракт (действует до 2025-го), но очевидно, что парень явно перерос средний немецкий клуб, который далеко не всегда борется за первые места.

Претенденты называются разные, но в число главных и самых реальных покупателей всегда вносятся три представителя: «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль». А куда лучше?

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола несколько раз откровенно восхищался Джудом, и теперь его комплименты могут сыграть далеко не последнюю роль в трансфере. За последние несколько лет между «Боруссией» и «МС» укрепились отношения, а Эрлинг Холланд и Мануэль Аканджи не дадут соврать, что их выбор в пользу «горожан» оказался верным. Они тоже станут рычагом для переговоров с Джудом, пускай и небольшим.

На первый взгляд может показаться, что трансфер в «Манчестер Сити» для Беллингема не выглядит однозначным, ведь он может увязнуть в плотной конкуренции, но это не так. У «МС» не так много игроков схожих по стилю с Беллингемом, да и нельзя забывать, что тому же Кевину де Брюйне уже почти 32 года, так что возможный спад тоже не за горами.

Приход Джуда может развязать руки Пепу по трансферу Бернарду Силвы, которого в последние несколько трансферных окон отправляют в Каталонию.

Беллингем - универсальный центральный полузащитник, который разнообразит игру «Сити», и сделает ее сильнее.

Учитывая частые провалы «Сити» в ЛЧ, Джуду не гарантирован «ушастый» трофей, но титулы в Англии ему обеспечены.

«Ливерпуль»

Другим претендентом называется «Ливерпуль», который, по заверению многих, является лидером в гонке за англичанина. Джуд мог оказаться в «Ливерпуле» еще до перехода в Бундеслигу, но в то время Юрген Клопп не стал делать поспешные шаги, решив опереться на имеющихся игроков.

А теперь самое время сделать ставку на Джуда. Полузащита «Ливерпуля» нуждается в срочной перестройке, и если 19-летний хавбек станет мерсисайдцем, то нет никаких сомнений, что «красные» вновь вернуться в борьбу высокие награды, в том числе в Лиге чемпионов.

Также в пользу Джуда играет игровая модель Клоппа, в которой ему будет максимально удобно. 4-3-3 с подвижным центром, подстраховками и высоком темпом игры - это те условия, при которых раскрываются лучшие качества англичанина.

«Реал»

В случае с «Реалом» куда сложнее. Если в «Сити» и «Ливерпуле» место Джуду почти обеспечено, а выбить из состава условных Джордана Хендерсона или Коула Палмера не составит проблем, то в «Мадриде» разбить пару из Тони Крооса и Луки Модрича будет невероятно трудно.

У двоих вышеперечисленных футболистов заканчиваются контракты ближайшим летом, и именно от этого зависит исход трансфера Джуда. Уверен, что если они оба продлят контракты, то Беллингем откажется от трансфера в «Реал». Если же хотя бы один из них уйдет, то перед Джудом открываются шикарные перспективы.

Но с другой стороны Джуду не стоит забывать, что далеко не все англичане приживались в Испании. Майкл Оуэн и его печальная история с «Мадридом» не дадут соврать.

А кто еще есть?

Нельзя исключать «Челси», «ПСЖ», «МЮ» и даже «Арсенал», но с трудом верится в переход Джуда в один из перечисленных клубов по разным причинам. У кого-то не хватит финансовых возможностей, а к кому-то и просто Беллингему будет переходить невыгодно.

источник: «Советский спорт»
Пять лет без побед. ЦСКА в очередной раз попытается прервать черную серию в играх с «Зенитом»
Пять лет без побед. ЦСКА в очередной раз попытается прервать черную серию в играх с «Зенитом»
Армейцы не обыгрывали чемпионов страны с 2018 года.
19.03.2023 14:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Где окажется главный английский талант Джуд Беллингем? Есть три реальных претендента
Где окажется главный английский талант Джуд Беллингем? Есть три реальных претендента
И здесь нет «ПСЖ».
19.03.2023 14:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса
Суперкамбэк «Локо»! Дзюба не реализовал пенальти, но дожал «Краснодар» после удаления Рамиреса
Событий этого матча хватило бы на весь тур – пять голов, два удаления, нереализованный пенальти и масса эмоций.
18.03.2023 21:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
В этот раз будет интереснее, чем в прошлый. Превью очередного Эль-Класико
В этот раз будет интереснее, чем в прошлый. Превью очередного Эль-Класико
Бензема и Левандовски вернулись, голы обеспечены.
18.03.2023 18:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
ЦСКА не побеждает у «Зенита» 10 матчей подряд. Получится ли на этот раз?
ЦСКА не побеждает у «Зенита» 10 матчей подряд. Получится ли на этот раз?
Превью центрального матча 20-го тура.
18.03.2023 18:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
Тюкавин вышел с капитанской повязкой и принес «Динамо» трудную победу в Екатеринбурге
Тюкавин вышел с капитанской повязкой и принес «Динамо» трудную победу в Екатеринбурге
Матч «Урал» - «Динамо» был насыщен борьбой, но прошел почти без опасных моментов. Победу москвичам принес в самой концовке Константин Тюкавин, вышедший с капитанской повязкой.
18.03.2023 16:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы
Единственный темнокожий тренер в АПЛ остался без работы
Чемпион мира и Европы Патрик Виейра снова в поисках клуба - «Кристал Пэлас» объявил о расставании со своим главным тренером.
18.03.2023 14:30
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Воробьев наказал пресыщенных столичных франтов. «Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Спартака»
Воробьев наказал пресыщенных столичных франтов. «Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Спартака»
Команда Марцела Лички выиграла восемь из 10 домашних матчей сезона, «Спартак» проиграл в РПЛ впервые с сентября.
18.03.2023 14:11
Футбол
автор: Артем Зибрак
Решатся ли в РПЛ на забастовку?
Решатся ли в РПЛ на забастовку?
Супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова на фоне непрекращающейся судейской неадекватности в российском футболе призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться в борьбе за правое дело и прекратить быть терпилами.
18.03.2023 13:59
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Три сборные, которые удивят в квалификации к ЧЕ-2024
Три сборные, которые удивят в квалификации к ЧЕ-2024
Динамовцы могут помочь Хвиче сотворить историю.
18.03.2023 12:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика