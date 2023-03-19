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Пять лет без побед. ЦСКА в очередной раз попытается прервать черную серию в играх с «Зенитом»

Армейцы не обыгрывали чемпионов страны с 2018 года.
Пять лет без побед. ЦСКА в очередной раз попытается прервать черную серию в играх с «Зенитом»
19 марта 2023 14:52
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ПОСЛЕ КУБКОВОГО ШОКА

Две сильнейшие команды РПЛ в XXI веке подходят к очной встрече в замешательстве от весенних результатов. ЦСКА неожиданно предстал исключительно домашней командой. В родных стенах армейцы разгромили «Краснодар» и «Крылья Советов», а на выезде с теми же командами и в Сочи в сумме с трудом зацепили одну ничью. Качество игры подопечных Владимира Федотова аналогично результатам – за яркой игрой в атаке следует блеклая и наоборот.

Если красно-синие среди недели удовлетворились ничьей в Самаре, то чемпионы России сенсационно вылетели из Кубка страны на глазах заполнившей «Газпром Арену» (паспорт болельщика-то не требовался) публики. Матч «Зениту» не удался по многим причинам, но отдельно стоит указать на странную кадровую политику Сергея Семака.

Источник фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

В прошлые выходные он без особой нужды выставил всех сильнейших на матч с аутсайдером чемпионата «Химками», хотя гипотетическая потеря очков здесь не была бы критичной, а в Кубке с «Динамо», когда не было права на ошибку, почему-то прибег к невынужденной ротации. И это при том, что и без того был лишен дисквалифицированных Родригао, Вильмара Барриоса и Малкома.

В итоге питерцы досрочно лишились возможности в третий раз в своей истории оформить «золотой дубль».

«ЗЕНИТ» БЕЗ БАРРИОСА

Впрочем, и в Москве Барриоса – системообразующего футболиста – не будет. Против «Химок» он получил травму и предварительно пропустит до четырех недель. Для Федотова это огромная возможность. Требуется только придумать, как лучше всего ею воспользоваться. Опорная зона сине-бело-голубых уже не будет столь непролазной, ведь Вендел и Далер Кузяев (они разделили роль колумбийца в кубковой игре) далеко не так хороши в позиционной обороне и непосредственно отборе.

Зато матч с «Динамо» показал, что уже хорошую форму набрал Клаудиньо. В плане движения ему еще есть куда прибавлять, зато удовольствие от созидания из него так и прет. Бразилец быстро соображает, видит нестандартные варианты и спокойно исполняет даже технически сложные элементы. Если учесть, что в Москве сыграет и находящийся в шикарных кондициях Малком, Игоря Акинфеева ждут непростые 90 минут.

Источник фото: Евгений Асмолов/ ФК «Зенит»

Для армейцев главная позитивная новость в том, что наконец вернулся не игравший с сентября из-за перелома голени Игорь Дивеев. В Самаре он получил первые полчаса, а против «Зенита» наверняка окажется в старте. Слишком уж важная фигура для обороны москвичей. Вероятно, стоит ждать в основе и Антона Заболотного, дважды подряд (невиданное дело!) выходившего в старте ЦСКА. В РПЛ против «Крыльев» он забил гол-красавец и помог отличиться Федору Чалову, а в гостевой игре на кубок ассистировал Хесусу Медине.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

ЦСКА: Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойзес – Гаич, Зделар, Мендес, Обляков – Медина, Чалов – Заболотный.

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос – Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Малком, Кассьерра, Мостовой.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧАЛОВА

Болельщики ЦСКА в воскресенье наверняка будут включать телевизоры без особого энтузиазма. Все-таки годы неудач делают свое. Шесть последних матчей «Зенит» выиграл у армейцев с разницей мячей 14-4. Причем в июне 2020-го в Москве состоялся форменный разгром хозяев со счетом 4:0. Половину мячей в той встрече забил Малком, который и на сей раз будет на месте.

Ну, а последняя победа красно-синих датирована аж ноябрем 2018 года, когда команда была на кураже после летней перезагрузки и даже дважды грохнула в Лиге чемпионов «Реал», а Федор Чалов забивал в каждой игре.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Кстати о Чалове. В нынешнем сезоне форвард переживает ренессанс. В том сезоне-2018/19, до сих пор для него лучшем, он забил 15 мячей (за 30 игр), а в этом – уже 11 (19 игр). То есть идет даже по более высокому графику результативности. В двух последних матчах с «КС» Чалов также записал на свой счет по точному удару и явно настроен продлить серию во встрече с «Зенитом». Как считаете, удастся?

источник: «Советский спорт»
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