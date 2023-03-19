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Три причины, почему «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

Решает не только фактор Хвичи и Осимхена.
Три причины, почему «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов
19 марта 2023 15:07
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Наполи»

Краткая хронология жизни «Наполи» в текущем сезоне:

– Лето 2022. Из команды уходят два лучших бомбардира за всю историю клуба (Мертенс и Инсинье), а к ним впридачу лучший защитник последних лет Калиду Кулибали. Вместо них были приобретены малоизвестные игроки, в том числе Хвича Кварацхелия. Реакция фанатов радикальна они требуют отставки президента.

Первая половина сезона. «Наполи» ярко начинает сезон, громит «Ливерпуль» в ЛЧ, становится фаворитом за Скудетто, но многие верят, что Лучано Спаллетти традиционно провалится в весенней части.

Настоящее время. «Наполи» доминирует в Италии, у команды нет намека на спад, клуб впервые в истории пробивается в 1/4 финала ЛЧ.

Источник фото: ФК «Наполи»

И только сейчас «Наполи» стали воспринимать как реального претендента на победу в главном европейском турнире. Какие есть реальные доводы в пользу этого?

1. Жребий

В 1/8 финала «Наполи» прошел довольно посредственный «Айнтрахт», а дальше клубу мог попасть любой, включая «Баварию», «Манчестер Сити» и «Реал», но ему повезло попасть на хорошо знакомый «Милан», да еще и в не самом лучшем состоянии. В текущем сезоне команды уже встречались, и тогда сильнее оказались неаполитанцы со счетом 2:1, да еще и в гостях.

В целом, если «Наполи» пройдет соотечественников, то впереди их ждет кто-то из пары «Интер»/«Бенфика». Более, чем проходимые соперники. И лишь в финале их будет ждать настоящий гранд.

Источник фото: ФК «Наполи»

2. Турнирная таблица Серии А

В пользу «Наполи» играет его огромный запас в чемпионате Италии (18 очков). Такой привилегии нет ни у одного клуба, который еще продолжает борьбу за ЛЧ. Даже «Бавария», которая обычно доминирует в Бундеслиге, по всей видимости, будет до последнего тура отбиваться от преследователей.

Только Спаллетти может сконцентрироваться на ЛЧ, а это дорогого стоит, особенно на самом финише сезона.

Источник фото: ФК «Наполи»

3. Глубина состава

Еще перед стартом сезона было мнение, что он может получиться необычным ввиду зимнего ЧМ-2022, и эти слова сейчас обретают реальный смысл. Единицы от всего состава «Наполи» поехали на мундиаль, что тоже сильно контрастирует на фоне, к примеру, «Реала» и «Челси».

Лучано Спаллетти грамотно воспользовался ситуацией. На протяжении всего сезона он не отдает предпочтение только 11 игрокам, а активно их ротирует, благодаря чему коллектив выглядит бодрым и свежим, что особенно эффектно на фоне энергозатратного стиля игры.

Хвича и Осимхен - главные козыри команды, которые могут принести победу в ЛЧ, но и помимо них хватает крутых футболистов, в том числе те, кто чаще начинает со скамейки запасных. У того же Осимхена есть два сменщика: Распадори и Симеоне, на счету которых 8 голов в текущей ЛЧ, что, к примеру, всего на два меньше, чем у «Челси», «Боруссии» и «Интера» на всем групповом этапе.

Источник фото: ФК «Наполи»

У других клубов тоже есть крутые составы, но именно у «Наполи» он выглядит очень сбалансированно и сыграно, чего не хватает некоторым другим.

«Наполи» отнюдь не фаворит турнира, но с ним придется считаться всем оставшимся участникам ЛЧ. Молодая и дерзкая команда, которая находится на кураже, это очень страшный соперник для любого топ-клуба. «Наполи» может сотворить то, что не смог «Аякс» несколько лет назад, который оступился в шаге до финала. И если сравнивать неаполитанцев с нидерландцами того образца, то итальянцы выглядят по-настоящему зрелыми и готовыми для исторической победы.

источник: «Советский спорт»
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