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«Арсенал» одержал важную победу перед перерывом и оторвался на 8 очков от «Манчестер Сити»

В воскресенье, 19 марта, в АПЛ был всего один матч, но важный – «Арсенал» принимал на «Эмирейтсе» «Кристал Пэлас». Канониры без проблем победили и увеличили отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков. Но у команды Гвардиолы игра в запасе.
«Арсенал» одержал важную победу перед перерывом и оторвался на 8 очков от «Манчестер Сити»
19 марта 2023 19:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

В пятницу был отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас» легенда французского, английского (9 лет в «Арсенале»!), итальянского («Ювентус», «Интер») футбола, чемпион мира и Европы Патрик Виейра. «Пэлас» в последний раз побеждал 31 декабря, в новом году у команды нет ни одной победы. Поэтому положение Виейра было шатким. Интересно, что уволили французского специалиста в день Святого Патрика.

Хотя «Кристал» идет на 12-м месте, набрав 27 очков, напомним, в АПЛ 20 команд, но от зоны вылета «Пэлас» отделяет всего три очка. Такая вот плотность в таблице.

Источник фото: IMAGO

Ну, а «Арсенал» проводил второй домашний матч подряд после поражения в четверг на «Эмирейтс» по пенальти в 1/8 финала Лиги Европы от лиссабонского «Спортинга». Всем запомнился шикарный удар португальца Гонсалвеша с центра поля за шиворот Рамсдэйлу, который вышел ближе к линии штрафной площадки. Больше у «Спортинга» шансов забить не было – 1:1 в основное и добавочное время. Но этого хватило, чтобы дотянуть до серии пенальти.

Понятно, что Микель Артета, как и вся команда и ее болельщики, не отказались бы от победы в Лиге Европы. Но чемпионский титул в Англии важнее. Теперь «Арсенал» может полностью сосредоточиться на АПЛ.

Канониры сразу захватили инициативу, но самый опасный момент возник у ворот хозяев на 11-й минуте. Форвард «Кристала» Уилфрид Заа едва не забил: удар из-под защитника в ближний угол пришелся в штангу.

Источник фото: IMAGO

Но в первом тайме у гостей больше шансов не было. «Арсенал» все время находился на половине поля «Пэласа», и конвертировал это преимущество в два гола.

Мартинелли качнул защитника в штрафной и пробил в дальний угол – 1:0. Это было на 28-й минуте. А под конец тайма хозяевам удалась длительная атака – в результате Сака вывели на ударную позицию и – 2:0.

А вскоре после начала второго тайма третий гол забил Джака. На этом можно опустить занавес.

«Арсенал» взял важнейшие три очка перед перерывом на две недели на матчи сборных. Теперь есть восемь очков отрыва от «Манчестер Сити», но у команды Хосепа Гвардиолы на игру меньше.

Положение команд в АПЛ. 1. Арсенал – 69 очков (28 матчей). 2. Манчестер Сити – 61 (27). 3. Манчестер Юнайтед – 50 (26)…

Английская премьер-лига. 28-й тур

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 4:1 (2:0)

Голы: Мартинелли, 28 (1:0), Сака, 43 (2:0), Джака, 55 (3:0), Шлупп, 63 (3:1), Сака, 74 (4:1).

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Габриэл (Кивиор, 86), Холдинг, Зинченко (Тирни, 65), Парти, Эдегор, Джака, Сака, Мартинелли (Смит-Роу, 83), Троссард (Жезус, 65).

Судья: Стюарт Аттуэлл

18 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

источник: «Советский спорт»
«Арсенал» одержал важную победу перед перерывом и оторвался на 8 очков от «Манчестер Сити»
«Арсенал» одержал важную победу перед перерывом и оторвался на 8 очков от «Манчестер Сити»
В воскресенье, 19 марта, в АПЛ был всего один матч, но важный – «Арсенал» принимал на «Эмирейтсе» «Кристал Пэлас». Канониры без проблем победили и увеличили отрыв от «Манчестер Сити» до 8 очков. Но у команды Гвардиолы игра в запасе.
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