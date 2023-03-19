«Зенит» играет в поддавки? ЦСКА прервал ужасную серию поражений в матчах с чемпионом

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОДПИТЫВАЮТ АРМЕЙЦЕВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАДИОНОВ

Чемпион приехал в столицу крайне раздраженным неожиданным вылетом из Кубка России от «Динамо», да еще и на своем поле. Теперь у клуба осталась одна задача – в пятый раз подряд выиграть чемпионат России. Задача вполне техническая, если учесть превосходство команды Сергея Семака в подборе исполнителей и нестабильность так называемых преследователей. Накануне «Спартак» проиграл в Оренбурге и позволил «Ростову» выйти на второе место.

Тем не менее, Семаку было важно выиграть на «ВЭБ Арене», чтобы вернуть команду в тонус. В пользу такого исхода говорила статистика – в шести предыдущих встречах с армейцами она неизменно одерживала победы, а не проигрывала с 2018-го. Против – отсутствие важнейшего разрушителя в середине поля травмированного Вильмара Барриоса. Его роль взял на себя универсальный Дуглас Сантос, а Клаудиньо ушел в тройку нападающих. Вакансия на левом фланге обороны досталась Даниилу Круговому, лишь раз появлявшемуся с первых минут в этом розыгрыше РПЛ.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Армейцы же подошли к этому матчу в хорошем настроении. Во-первых, в прошлые выходные им удалось наконец выиграть в премьер-лиге (4:0 с «Крыльями Советов»), а в середине недели вытащить трудный матч на Кубок в Самаре (2:2). А во-вторых, накануне встречи с «Зенитом» тренировку команды посетили более восьми сотен (!) болельщиков. Fan ID прогнал их с трибун, но болельщики находят возможности пообщаться с любимцами. Естественно, эта тренировка прошла очень душевно.

УДУШАЮЩИЙ ПРЕССИНГ ФЕДОТОВА

Первый тайм показал, что в отсутствие Барриоса «Зениту» нужны два Дугласа Сантоса – в центре поля и на привычной позиции слева в обороне. Потому что без него питерцам выводить мяч из обороны просто не кем. Владимир Федотов, как мастер тактики, прочитал такое развитие событий, и ЦСКА с первых минут начал очень мощно прессинговать соперника, чем полностью разрушил его игру.

В этом прессинге никто не ленился, а Федор Чалов и Антон Заболотный даже записали на свой счет по отбору на чужой половине (последний, правда, с фолом, который пропустил Сергея Карасев). Четкого рецепта сине-бело-голубые не придумали, но ситуативно очень глубоко несколько раз опустился Клаудиньо. Ему хватает техники, чтобы сохранить мяч под давлением.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В итоге первая половина тайма прошла под диктовку хозяев, а самой заметной персоной оказался Хесус Медина, которого партнеры выводили на удар раз за разом. Жаль только, что парагвайцу категорически не хватает сколь-нибудь поставленного удара.

АКИНФЕЕВ VS КЕРЖАКОВ

«Зенит» же впервые сподобился на удар только через полчаса, зато сразу после травмы Игоря Дивеева (без видимых причин схватился за бок и был заменен на Кирилла Набабкина) создал убойный момент – Далер Кузяев мягкой проникающей передачей на ход нашел в штрафной Матео Кассьерру, чей удар в упор с угла вытащил Игорь Акинфеев. Очень жаль Дивеева, не игравшего в РПЛ с сентября! Так долго восстанавливался, и снова какие-то проблемы со здоровьем…

Впрочем, армейцы в долгу не остались. Под занавес тайма они тоже провели две классные атаки. Первую, продравшись через частокол ног защитников, завершал Чалов, но Кержаков успел среагировать, затем партнеры классно вывели на удар Заболотного, но тот неуклюже ковырнул мяч.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Семаку нужно было что-то предпринимать, и он решился на смену схемы. Дмитрий Чистяков заменил Вячеслава Караваева, и «Зенит» перешел на игру в три центральных защитника с Круговым и Кузяевым на флангах.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ ЧАЛОВА

Перестановки сработали. Питерцы после перерыва действительно забрали инициативу – стали не просто больше владеть мячом, но и делать это намного осмысленнее и дальше от своих ворот. Более качественный контроль мяча привел к тому, что армейцы потеряли преимущество контратак. Просто потому, что перехватов/отборов стало намного меньше, а на чужой половине они исчезли напрочь. Тройка Медина – Заболотный – Чалов осталась без мяча и перспектив.

Впрочем, футбол не всегда логичен. На 72-й минуте ЦСКА проводил довольно вялую позиционную атаку, которую Чалов пытался завершить не самым сильным и опасным ударом с дальней дистанции, но мяч срикошетил от Дугласа Сантоса и заскочил в дальний угол. Кержаков не успел подстроиться под новую траекторию и дотянуться.

Далее началась тактическая дуэль тренеров. Семак заменил инертного Клаудиньо на Мантуана, Федотов ответил выходом опорника Максима Мухина вместо неэффективного Медины. Концовка получилась нервной и завершиться могла чем угодно, но армейцы оказались удачливее и отстояли победу, которая позволила им сократить отставание от третьего места до пяти очков. «Зенит» же все еще имеет достаточно надежные семь очков преимущества над «Ростовом».

РПЛ. 20-й тур

ЦСКА – «Зенит» – 1:0 (0:0)

Гол: Чалов, 72 – 1:0.

ЦСКА: Акинфеев, Роша, Дивеев (Набабкин, 34), Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Медина (Мухин, 75), Чалов, А. Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан, Круговой (Ерохин, 82), Д. Сантос, Кузяев (З. Бакаев, 90), Вендел (Сутормин, 90), Малком, Клаудиньо (Мантуан, 74), Кассьерра.

Предупреждения: Родригао, 37. Роша, 54.

Судья: Карасев (Москва).