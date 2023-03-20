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Никто не помешает Хави взять золото. «Барса» дожала «Реал» в Эль-Класико и оторвалась на 12 очков

По голу в составе каталонцев забили Роберто и заменивший его по ходу матча Кессье. Последний отличился уже в компенсированное время.
Никто не помешает Хави взять золото. «Барса» дожала «Реал» в Эль-Класико и оторвалась на 12 очков
20 марта 2023 01:04
автор: Артем Зибрак

ПЕП БОЛЕЕТ ЗА ХАВИ

Эль-Класико не нуждается в дополнительном подогревании интереса и принципиальности. Слишком разные и слишком непримиримы противники и не только представляют футбольные команды, но и символизируют политические особенности Испании. Так что у всех (кроме, видимо, болельщиков «Атлетико») есть предпочтения в этом противостоянии.

Тем не менее, новая встреча команд выделялась на общем фоне. В первую очередь для каталонцев. С одной стороны, они настраивались в этот вечер завершить чемпионскую гонку. Девятиочковое преимущество позволяло в случае победы закрывать вопрос о золотых медалях, да и ничья оставляла сливочным минимальные шансы.

С другой, после судейского скандала с вмешательством прокуратуры в «Барселоне» царит менее благодушная атмосфера. Пусть футболисты стараются эти новости не читать, понятно, что живут они не в вакууме и как минимум от друзей получают ссылки на сообщения СМИ. А там гипотетическая возможность лишиться еврокубков и даже покинуть примеру. Вроде бы пока серьезной причины ожидать худшего нет, а все равно нервирует.

Матч был столь значим (а бывают ли другие Эль-Класико?), что в этот воскресный вечер «Камп Ноу» посетил даже Пеп Гвардиола, у которого в «Манчестер Сити» и своих дел хватает.

НЕСЧАСТЬЕ АРАУХО

Хави и Карло Анчелотти довольно предсказуемые тренеры в плане выбора стартовых составов, и в этот раз они не стали изменять себе – обоюдные 4-3-3 со всеми звездами в старте. Состав «Реала» вообще можно назвать с закрытыми глазами, что создает команде трудности – на одних игроков выпадает слишком большая нагрузка, пока другие морально и физически тухнут на скамейке. У «Барсы» можно отметить разве что Серхи Роберто в центре поля, а не Франка Кессье, но оно и понятно – испанец опытнее, выдержаннее, предсказуймее в игре с мячом.

Сам план был хорош. С первых минут блауграна окружила штрафную Тибо Куртуа и вынудила его несколько раз очень серьезно вступить в игру. Но тренеры предполагают, а мяч располагает. В голевых моментах у ворот гостей он пролететь мимо вратаря не смог, а в редкой контратаке на чужие ворота оказался за ленточкой. Это Винисиус от лицевой простреливал в штрафную и попал в голову Рональду Араухо, от которой мяч влетел в ближний угол. Рикошет, конечно, обидный, но Марк-Андре тер Штеген должен взять вину за гол на себя. Понятно, что он уже перенес вес на дальнюю ногу, но время хотя бы попытаться среагировать у него было.

Грустная ирония в том, что Хави отправил Араухо персонально под Винисиуса. Второго марта команды встречались в рамках Кубка Испании («Барса» выиграла в Мадриде 1:0), и в тот раз уругваец бразильца съел без соуса. А теперь вот такой несчастный случай уже в самом начале игры.

ВОТ ЗАЧЕМ ВЫШЕЛ РОБЕРТО

Гол незримо изменил атмосферу на поле. Вышедшие с полной уверенностью в своих силах хозяева вдруг стушевались. Нет, они не позволяли сопернику доминировать, но и сами были уже не так агрессивны. Удивительно, но даже во владении мячом и количестве передач «Реал» сопернику уступал на уровне статистической погрешности. Хотя вообще-то в таких играх об этом мало заботится.

Тем не менее, отыграться хозяевам удалось еще до перерыва. Помогла штурмовая атака в самой концовке, в ходе которой все рикошеты и подборы оказались в пользу каталонцев. В конце концов, мяч отскочил к Роберто, и тот прицельно пробил в угол, а Куртуа выручить не мог, потому что не успел подняться после предыдущего выстрела.

Стоит отметить, что для обоих звездных центрфорвардов Роберта Левандовского и Карима Бензема это был далеко не лучший матч. Оба почти не получали мяча в штрафной и, соответственно, очень редко выходили на ударную позицию. Разница только в том, что француз регулярно отскакивал перед штрафной и там пытался что-то завязать, но не всегда потом успевал вернуться на позицию. Поляк же просто потерялся между защитниками сливочных. В итоге Винисиус и Рафинья выглядели куда острее, чем их партнеры.

КЕССЬЕ ВЫШЕЛ И РЕШИЛ

Второй тайм получился неровным для обеих команд. Временами «Барса» впечатляюще комбинировала, в том числе на чужой половине поля, не чуралась средними передачами и тонкими диагоналями, но регулярно пропускала контратаки, которые возглавлял Винисиус. Огромный объем работы проделывал 37-летний Лука Модрич, на сей раз призванный больше помогать партнерам в созидании и поэтому регулярно появлявшийся перед чужой штрафной.

Первым устал безучастно наблюдать за происходящим Анчелотти. На исходе часа игры он выпустил Ферлана Менди и Родриго (что необычно, вместо Тони Крооса), а за 15 минут до конца – Орельена Тчуамени, Дани Себальоса и Марко Асенсио. Последнему едва не удалось стать героем встречи. Вскоре после выхода он подставил ногу под зрячую передачу Дани Карвахаля и отправил мяч в угол, но на первом же повторе стало очевидно, что он залез плечом в офсайд. Обидно, но справедливо.

Пока Анчелотти повально освежал состав, Хави делал точечные замены, лишь в концовке выпустив Кессье (заменил не зря вышедшего автора гола Роберто) и Феррана Торреса (вместо лучшего игрока у каталонцев Рафиньи). Концовка, как принято говорить, прошла на три результата. Удача могла повернуться к любому, причем «Реал» даже имел территориальный и моральный перевес. Но все-таки Эль-Класико завершился победой хозяев – уже в компенсированное время Кессье прибежал в чужую штрафную и замкнул зрячий пас Алехандро Бальде.

«Барселону» можно поздравлять с чемпионством. Ее отрыв от «Реала» теперь составляет 12 очков. 5 апреля нас ждет очередная серия Эль-Класико – в ответке Кубка Испании.

Ла лига. 26-й тур

«Барселона» - «Реал» - 2:1 (1:1)

Голы: Араухо, 9 – в свои ворота – 0:1. Роберто, 45 – 1:1. Кессье, 90+2 – 2:1.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Роберто (Кессье, 77), Ф. де Йонг, Рафинья (Ферран Торрес, 84), Гави, Левандовски.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Ф. Менди, 62), Камавинга (Тчуамени, 76), Модрич (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62), Вальверде (Асенсио, 76), Винисиус, Бензема.

Предупреждения: Начо, 17. Рафинья, 33. Роберто, 65. Модрич, 69. Бальде, 90. Фати, 90+7. Себальос, 90+7.

Судья: Бенгоэчеа.

источник: «Советский спорт»
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