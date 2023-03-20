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«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико

Главные события выходных в цифрах и фактах.
«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико
20 марта 2023 10:24
автор: Артем Зибрак
автор фото: realmadrid.com

2 матча подряд проиграл «Зенит» – в серии пенальти «Динамо» (1:1, 4:5) и ЦСКА (0:1). В предыдущий раз такое происходило в октябре 2021 года: по 1:2 от «Сочи» и «Арсенала».

2 крупных поражения подряд (0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела») потерпел в РПЛ Курбан Бердыев вместе с «Сочи». Такое в его карьере происходило лишь раз – в «Рубине» в сезоне-2006 – 0:4 от «Томи» и 0:3 от «Сатурна».

3 победы подряд одержал «Локомотив» в РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Ни один тренер железнодорожников не стартовал в команде столь эффективно. Кроме того, красно-зеленые за три тура выиграли столько же матчей, сколько в предыдущих 17 турах.

6 хет-триков во всех матчах сезона оформил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Это больше, чем все футболисты АПЛ вместе взятые – 5 (Мохамед Салах, Айвен Тоуни, Сон Хын Мин, Фил Фоден и Леандро Троссард).

6 лет (с 2017 года) «Локомотив» не одерживал победу в матче, в котором уступал с разницей в два мяча. В предыдущий раз до «Краснодара» неудачу потерпел «Спартак», побеждавший 2:0, но проигравший 3:4.

7-месячный ребенок не имел fan ID, поэтому семью и Екатеринбурга завернули на входе на стадион перед матчем «Урал» - «Динамо» (0:1).

8 матчей подряд ЦСКА не мог обыграть «Зенит» – 1 ничья и 7 поражений, а последняя победа была зафиксирована в ноябре 2018-го (2:0).

9 голов головой забил в нынешнем сезоне АПЛ нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Это повторение рекорда Данкана Фергюсона в сезоне-1997/98.

10 туров РПЛ не проигрывал «Спартак» до поездки в Оренбург (7 побед и 3 ничьи).

11 лет (с сезона-2011/12) «Лацио» не удавалось выиграть у «Ромы» оба римских дерби – дважды по 1:0.

12+10 на счету вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелия в нынешнем сезоне серии А. В последние 17 лет никому не удавалось набрать в дебютном сезоне топ-5 европейских лиг сразу по десятку голов и передач. Последним был полузащитник «Вердера» Диего в сезоне-2006/07 (13+13).

13 пенальти пробили футболисты «Ростова» в этом сезоне, повторив рекорд «Краснодара»-2021/22 и «Крыльев Советов»-2004.

13 пенальти (из 46) не реализовал в карьере нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. Более того, он потерпел фиаско в 3 из 4 последних попыток.

13 туров РПЛ подряд забивал «Спартак» до выезда в Оренбург (0:2). В предыдущий раз красно-белым не удавалось поразить ворота соперника в августовской игре с «Динамо» (0:1).

16 матчей во всех турнирах не проигрывал «Урал». Мощную серию прервали динамовцы – 1:0.

19 туров не проигрывал «Реймс». Самая длинная в топ-5 серия прервалась в домашней игре с «Марселем» (1:2).

20 матчей до встречи с ЦСКА не проигрывал московским командам «Зенит» – 15 побед и 5 ничьих. Предыдущее поражение датировано августом 2020-го – 0:1 от «Динамо».

25 очков в 10 домашних матчах сезона (8-1-1) набрал «Оренбург». Больше в РПЛ только у «Зенита» – 27 очков (9-0-1).

41 очко набрали футболисты «Ростова» в 20 турах РПЛ, обновив клубный рекорд на данной дистанции. Предыдущее достижение (40 очков) было оформлено в сезоне-2015/16 под руководством Курбана Бердыева. Тогда ростовчане финишировали вторыми.

41 год и 166 дней было нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу в день матча с «Удинезе», в котором он отличился с пенальти в конце первого тайма. Теперь швед – автор самого возрастного гола серии А. Предыдущий рекорд принадлежал Алессандро Костакурте – 41 год и 25 дней.

46 лет (с сезона-1976/77) «Ювентусу» не удавалось дважды победить «Интер» и сохранить ворота в неприкосновенности. В воскресенье этот барьер был преодолен – 2:0 в первом круге и 1:0 во втором.

100 побед в Эль-Класико на счету «Барселоны». «Реал» выиграл 101 матч, еще 52 завершились вничью.

696 зрителей посетили матч «Химки» – «Ростов». Это меньше, чем болельщиков ЦСКА пришло на тренировку команды перед матчем с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико
«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико
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