Дзюба – супергерой или суперзлодей? Главные впечатления от 20-го тура РПЛ

ПРЕРВАНЫ СОЧНЫЕ СЕРИИ «ЗЕНИТА», «СПАРТАКА» И «УРАЛА»

Тур ознаменовался сразу тремя сорванными сериями без поражений. Чемпионы впервые с августа 2020 года проиграли московскому клубу (имели серию 15 побед и 5 ничьих), и вновь в гостях. В тот раз было минимальное поражение от «Динамо», теперь – от ЦСКА. И стоит признать, что армейцы этот успех заслужили. Да, гол Федора Чалова дальним ударом через рикошет от Дугласа Сантоса получился во многом случайным, но красно-синие имели еще массу куда более классных моментов. «Зенит» же от прессинга соперника очухался только во втором тайме. Этот матч – для тех, кто не понимал, насколько для питерцев важен выбывший Вильмар Барриос.

Источник фото: ПФК ЦСКА

«Спартак» тоже провалил первый тайм в гостях – в Оренбурге. Это был первый дальний выезд команды в году, и она оказалась к нему не готова. Дмитрий Воробьев совершил два шикарных атакующих действия – пас вразрез на Юрия Ковалева и удар пяткой по летящему мячу с линии вратарской – и принес самой домашней команде лиги победу. При толике удачи москвичи могли избежать поражения – первого за 10 туров, – но Шамар Николсон с двух метров пробил мимо пустого угла, а Александр Соболев угодил в штангу.

«Урал» же проиграл впервые за 17 (!) матчей, и вот это с учетом уровня подбора исполнителей поистине впечатляет. Пожалуй, подопечные Виктора Гончаренко не заслуживали поражения и на сей раз. К 84-й минуте по xG (ожидаемым голам, данные understat) они даже превосходили динамовцев – 0,38-0,33, но в концовке маленький шедевр удался Константину Тюкавину, на замахе уложившему сначала защитника, а затем и мяч мимо классно игравшего Ильи Помазуна. В этом сезона Тюкавин, а не Арсен Захарян является главной звездой бело-голубых.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

И СНОВА О ДЗЮБЕ

Нападающего «Локомотива» можно любить или ненавидеть, но нельзя не признать, что для российского футбола он очень и очень яркая персона. И не только тем, что творит на пределами футбольного поля. В субботу в Черкизове состоялся один из самых ярких матчей сезона. «Локомотив» после первого тайма проигрывал «Краснодару» со счетом 0:2, но сумел вырвать победу. И Дзюба сыграл в этой истории очень важную роль.

На самом деле, нельзя однозначно сказать, что он стал героем матча. Напротив, по итогам первого тайма он был его однозначным антигероем. Как и в ноябре 2020 года, впервые выйдя на поле после того знаменитого видео, под занавес первого тайма он пошел исполнять пенальти и сделал это идеально плохо – слабо покатил даже не в угол. По иронии судьбы, в обоих случаях в соперниках был «Краснодар». В тот раз в воротах стоял Матвей Сафонов, в этот – подменявший его Станислав Агкацев.

Источник фото: ФК «Краснодар»

На перерыв в обоих случаях команда Дзюбы уходила, проигрывая в счете. Но и на этом совпадения не заканчиваются. Как и два с половиной года назад, Дзюба сказал свое слово во втором тайме. Только тогда это был победный гол на 79-й минуте, а на сей раз – на 65-й. Причем до этого он еще и помог сравнять счет Максиму Глушенкову – гениальной скидкой пяткой по летящему мячу на ход партнеру. Вот и кто он – герой или злодей?

КАРПИН – ЛЕТЧИК-АС

Осечкой «Спартака» воспользовался вскочивший на второе место «Ростов» Валерия Карпина, которого уже никто не назовет сбитым летчиком. По игре его команде еще есть куда расти, но нельзя отказать ему в том, как эффективно он работает с подручным материалом далеко не лучшего качества. Достаточно сказать, что 41 очко после 20 туров – лучший результат в истории клуба! Даже при Курбане Бердыеве в середине 10-х годов (а там состав был куда круче) не набирали на данной дистанции больше 40.

После победного матча в Химках (1:0), в котором его команда единственный мяч забила с пенальти и больше часа провела в большинстве, Карпин был крайне недоволен действиями своих футболистов. И отчасти его можно понять – в конце подмосковная команда действительно чуть не увела у гостей одно очко. Тем не менее, эта гиперамбициозность впечатляет.

Источник фото: ФК «Ростов»

За счет чего «Ростов» так здорово набирает очки? Я бы напрямую связал это с рекордным количеством заработанных пенальти – 13 (столько же было в прошлом у «Краснодара» и «Крыльев Советов», но за весь сезон). Не потому, что команде везет, а по тому, как грамотно и системно она доставляет мяч в штрафную – не абы куда, а целенаправленно Николаю Комличенко или кому-то из его партнеров. Отсюда постоянные единоборства и, как следствие, нарушения правил. Когда в атаке, когда в обороне. Вот только стоимость этих фолов диаметрально противоположна.

То есть нынешний «Ростов» – это про порядок, который бьет класс. Пусть, и не в том смысле, в котором принято использовать это выражение.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТАКИМИ УДАЛЕНИЯМИ, КАК У БИКЕЛА?

В Химках желто-синие играли в большинстве с 29-й минуты, когда Жаниу Бикел влетел шипами в колено Кириллу Щетинину. Удаление абсолютно заслуженное, тут и обсуждать нечего. Но вот подумалось о том, что таких красных карточек в последние годы становится все больше. А РФС еще и анонсировал новый подход, согласно которому подобные грубые фолы будут еще чаще наказывать красными.

Желание защитить здоровье футболистов понятно и похвально. Давно прошли годы Пеле и Диего Марадоны, когда игрокам чуть ли не в прямом смысле отрывали ноги. И тем более впечатляет величие двух этих гениев. Да, наказывать грубиянов надо, но вместе с тем жаль команды, которые они подставляют, ведь зачастую в самих нарушениях нет ничего, кроме желания забрать мяч. Да, жестко, иногда безрассудно, но не из злых побуждений. Однако одно неудачное решение, и команда остается в меньшинстве на целый час, что в футболе в большинстве случаев трактуется, как самоубийство.

Источник фото: ФК «Химки»

Я не к тому, что на грубость Бикела и других надо смотреть сквозь пальцы, но, может, подумать о градации удалений? Например, разделить их на спортивные и не спортивные. За первые (фол последней надежды) окончательно удалять с поля, потому что футболист нарушал правила, чтобы помочь команде избежать пропущенного мяча и, шире, поражения. А за вторые (например, критику арбитров или грубую игру в рамках единоборств) ввести какие-то чуть менее строгие санкции. Например, временное удаление (10 минут, 20, 30?) с возможностью последующей замены провинившегося. Потому что наказывать команду за одного дурака – иногда слишком жестоко, особенно если речь, допустим, о матче плей-офф, где ничего исправить будет нельзя. Ну, а чтобы футболистам это не казалось подарком судьбы, дисквалифицировать автоматом от трех матчей.

Это не готовый план, а мысли вслух. Повод для обсуждения. Просто смотришь вот на «Химки» на протяжении часа игры и понимаешь, что в их ситуации может оказаться вообще любая команда. Одно неудачное единоборство, один наступ, один невовремя сделанный подкат или задранная вверх нога, и исход чемпионской гонки или – что даже страшнее – вопрос выживания в премьер-лиге решен. Просто представьте, что «Спартак» оказался так в меньшинстве в каком-нибудь решающем матче с «Зенитом» (или наоборот). Может, найти какую-то более гибкую схему? В конце концов, в других видах спорта подобные примеры встречаются. Понимаю, что этот вопрос не в компетенции РФС, но с чего-то же надо начинать.

КАК РПЛ ДОПУСКАЕТ НА ПОЛЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИГРОКОВ?

Честно, эта тема у меня вообще не укладывается в голове. Как такое может быть, что организатор соревнований допускает до соревнований тех, кто к ним допущен быть не может? И зачем такой организатор вообще нужен? Речь, естественно, о почти гарантированном «Пари НН» техническом поражении в матче с «Торпедо». Причина в том, что Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле. Осенью он получил два предупреждения за «Зенит-2» во Второй лиге, а затем еще два уже весной за нижегородцев.

Источник фото: ФК «Пари НН»

Понятно, что клубу некого винить в своем просчете. Раз регламент составлен так, что клубы сами должны вносить все данные в специальную программу, значит, ответственный сотрудник должен делать это предельно внимательно, не допускать подобных косяков, а в случае спорных ситуаций обращаться в лигу.

Удивляет другое. Почему вообще лига, как организатор турнира не в состоянии отслеживать такие сугубо технические моменты сама? Ведь то же самое всего несколькими днями ранее произошло в Кубке России у «Локомотива». Железнодорожники запутались в регламенте и не поняли, что Дмитрий Баринов не может играть в Тольятти. А организаторы как бы ни при чем. Да, насколько я понимаю, это международная практика. Все мы помним, как «Реалу» засчитали техническое поражение в Кубке Испании за выход дисквалифицированного Дениса Черышева.

Но я никогда не смогу понять, почему лига (или РФС) не способна выделить 100 тысяч рублей на создание одной должности специалиста, который будет сидеть и мониторить все данные в специальной базе? Или даже – почему нельзя написать программу, которая автоматически учитывает все дисциплинарные меры на основе загружаемых в нее протоколов матчей? В общем, все ругали «Локо» и будут ругать «Пари НН», а я лишь смотрю в светлые лица футбольных чиновников и недоумеваю, зачем они нам даны, если не могут решить такую элементарную, повторюсь, сугубо техническую проблему.

ФАН УШЕЛ

Так называемым «паспортом болельщика» продолжают издеваться над нашим футболом. Убийство происходит на наших глазах, убийцы всем известны, но никто ничего не может сделать. В субботу произошел вопиющий случай, когда семью с тремя детьми не пустили на матч «Урал» - «Динамо» из-за отсутствия fan ID у семимесячного (!!!) младенца. Если это не повод свернуть эксперимент по усилению безопасности на стадионах, то что?

Источник фото: ФК «Урал»

Ну, и контрольный выстрел в голову российскому футболу: на тренировку ЦСКА перед игрой с «Зенитом» пришло более восьми сотен болельщиков. Это больше, чем посетили матч «Химки» - «Ростов» (696). Режиссер Роберт Б. Уайлд.

КАРМА БЕРДЫЕВА

Курбан Бердыев с «Сочи» потерпел второе подряд разгромное поражение. Такое в его карьере случалось только раз, да и то в далеком 2006 году. Причем если о катастрофе в домашнем матче с «Оренбургом» я писал, как он несчастном случае – хозяева тоже имели моменты, а в их ворота залетело все, что только могло – то 0:3 в Воронеже оказались более справедливы. Правда, начало им положила совершенно дурацкая игра рукой Ибрагима Цаллагова, просто не попавшего по мячу головой. И только после этого гости развалились.

Источник фото: ФК «Факел»

С другой стороны, можно объяснить это стечение обстоятельств кармой. Уж не знаю, сплавляли ли игроки предшественника Бердыева Вадима Гаранина, но точно за него не бились и после его отставки вышли на руководство с просьбой позвать мэтра. По-моему, в больших клубах так не делается, и руководству нельзя идти на поводу у игроков. Чтобы не попадать в такие вот ситуации.