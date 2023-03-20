Черная полоса у наших в Европе: Черчесов и Кержаков проиграли, Головин и Миранчук травмированы

«ФЕРЕНЦВАРОШ» В КРИЗИСЕ?

В четверг на минувшей неделе «Ференцварош» безнадежно проиграл и второй матч в 1/8 финала Лиги Европы с «Байеру» - 0:2, и вылетел из турнира. А вчера, 19 марта, команда Станислава Черчесова уступила на выезде в чемпионате Венгрии середняку «Залаэгерсеру» - 0:1.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Судя по статистическим показателям, игра проходила с небольшим преимуществом команды из Будапешта. Хозяева забили лишь один гол перед самым свистком на перерыв. У «Ференцвароша» был в распоряжении целый тайм, чтобы отыграться. Увы, неудачная серия команды Черчесова затянулась. Помимо вылета из Лиги Европы, в чемпионате Венгрии в новом году «Ференцварош» проиграл дважды, три раза сыграл вничью и одержал лишь одну победу над «Дебреценом».

В итоге, внушительный отрыв «Ференцвароша» от «Кечкемета» сократился до 8 очков. За судьбу Черчесова в Будапеште немного тревожно, учитывая взрывной характер президента клуба Габора Кубатова.

Положение команд после 24-го тура. 1. Ференцварош – 50 очков, 2. Кечкемет - 42. 3. Академия Пушкаша - 34…

МИРАНЧУК И ГОЛОВИН – ВНЕ ИГРЫ

У Алексея Миранчука диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра. По информации из офиса «Торино», на восстановление Алексею потребуется около десяти дней. А пока без него «Торино» был разгромлен на своем поле «Наполи» - 4:0.

Источник фото: ФК «Наполи»

Еще один наш легионер в европейском топ-чемпионате Александр Головин пропустил очередной матч чемпионата Франции из-за мышечной травмы. На восстановление Александру потребуется порядка двух недель. И Головин, и Миранчук не приедут с расположение сборной России, и соответственно не сыграют с Ираном и Ираком.

«Монако» без Головина выиграл на выезде у аутсайдера «Аяччо» - 2:0. Однако в результате непродолжительной неудачной серии опустился на четвертое место. Путевки в Лиге чемпионов получают команды, занявшие три первых места.

Положение команд после 28-го тура. 1. ПСЖ – 66 очков, 2. Марсель – 59, 3. Ланс – 57. 4. Монако – 54…

КЕРЖАКОВ: ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ

На Кипре завершился регулярный чемпионат. Команды разделились на чемпионскую группу и группу вылета. В первой на 3-м месте идет «Арис» из Лимасола, за который выступает Александр Кокорин. «Арис» сегодня принимает дома АЕК, идущий на втором месте. Команды отделяют три очка.

Команда Александра Кержакова «Кармиотисса» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте.

В последнем туре «Кармиотисса» проиграла на выезде клубу «Докса Кат» - 0:2. Гости пропустили два гола уже к 15-й минуте. За оставшиеся 75 с лишним минут так и не смогли отыграться.

Кстати, «Кармиотиссу» на поле выводит с капитанской повязкой экс-зенитовец 37-летний Томаш Губочан. Который играл с нынешним главным тренером еще в «Зените».

Под руководством Кержакова «Кармиотисса» выиграла один матч, три проиграла и один раз сыграла вничью. И пока сохранила 10-е место.

Положение команд в группе вылета. 9. Анортосис – 39. 10. Кармиотисса – 30. 11. Докса Кат – 24…