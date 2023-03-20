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«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»

В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» - проиграли. Это позволило «Ростову» выйти на второе место, оттеснив красно-белых на третью строчку. 
«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»
20 марта 2023 14:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Известный российский тренер Валерий Овчинников подвел итоги тура.

- Валерий Викторович, начнем со «Спартака». После зимнего перерыва команда смотрелась очень прилично. И вдруг какое-то безнадежное поражение в Оренбурге.

- Я играл в Оренбурге в свое время. Там небольшой, уютный стадион. Акустика хорошая, местные болельщики гонят своих вперед, те бегут. «Оренбург» дома выгрызает очки, хочет остаться в РПЛ.

Что касается «Спартака», это сбой, больше психологический. Слишком поверили в свои силы, а пресса подогревала, что только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Вот машина и сломалась, допустила сбой.

- Любое поражение «Зенита» всегда сенсация, даже если в соперниках ЦСКА. Что скажете по вчерашнему матчу?

- Всегда выигрывать невозможно, устали выигрывать.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Может, дело в настрое питерских бразильцев? Они дома, в тепличных условиях, под крышей хорошо играют, а на выезде часто на себя не похожи.

- Перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, как хозяина нет – они отдыхают, не так хорошо выглядят.

- «Локомотив» отыгрался с 0:2, Дзюба – красавец, опять забивает.

- Вот, вы говорите: Дзюба – красавец. А еще полтора месяца назад про него доброго слова никто не сказал.

- Я всегда про Дзюбу только хорошее говорил, потому что понимаю, насколько это хороший нападающий.

- Я не про вас, а про обсуждение: нужен Дзюба или не нужен? «Локомотиву» он точно нужен. В штрафной свое он всегда выгрызет. А если б Дзюбу пригласить в сборную, представляете, какой у него будет настрой.

- Ваш воспитанник Карпин вряд ли его пригласит когда-либо. А ведь Артему всего гол остался, чтобы обойти Кержакова по забитым мячам за сборную и вписать свое имя в историю нашего футбола.

- Да, здесь чистая психология.

источник: «Советский спорт»
«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»
«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» - проиграли. Это позволило «Ростову» выйти на второе место, оттеснив красно-белых на третью строчку. 
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