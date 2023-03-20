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Азар – все. Он не играет, не разговаривает с Анчелотти, и даже партнеры по клубу отвернулись от него

Его называют вторым Бэйлом, но это далеко не так.
Азар – все. Он не играет, не разговаривает с Анчелотти, и даже партнеры по клубу отвернулись от него
20 марта 2023 18:31
автор: Никита Шмытов
автор фото: Keystone Press Agency

Эден Азар образца «Челси» был одним из лучших вингеров планеты, который был желанным игроком для многих клубов, но лишь «Реал» сумел удовлетворить аппетит «синих», заплатив за бельгийца 115 млн евро. Баснословные деньги за зрелого полузащитника изначально казались слишком завышенными и неоправданными от Флорентино Переса – и ожидания не обманули.

Статистика Азара за четыре сезона в Мадриде (включая нынешний):

73 появления на поле;

3640 игровых минут (40 полных матчей), то есть по 10 полных матчей за сезон;

7 голов (1,75 за сезон);

11 голевых передач (2,75 за сезон).

Ужасные цифры для любого футболиста «Реала», а если уж вспоминать игру Эдена в Англии, затраченную на него сумму и высочайший оклад, то становится совсем страшно. И если в прошлых сезонах еще была какая-то надежда на реинкарнацию, то в текущем совсем все плохо: 296 минуты на поле, 67 из которых пришлись на кубковый матч против клуба из четвертого испанского дивизиона.

Источник фото: AFLO

Усложнились и внутренние отношения с главным тренером Карло Анчелотти. Азар в недавнем интервью признался, что он не имеет малейшего общения с наставником, хотя еще относительно недавно итальянец пытался вселить уверенность в Эдена, в том числе через спортивные медиа, но, видимо, вера угасла. Частенько в таких ситуациях игроков поддерживают партнеры по команде, но тот же Тони Кроос отметил, что ему не жаль Эдена в сложившемся положении, и Азар имеет право винить исключительно себя.

Азар второй Бэйл, но только с одной стороны. Эден получает 24 млн евро в год, обгоняя Луку Модрича, Винисиуса, Тони Крооса и других, а точнее всех, кроме Карима Бензема. Бельгиец не стесняется просиживать на скамейке запасных, терпеть многочисленную критику, быть откровенным балластом и, кажется, его совершенно не беспокоит столь позорный финиш карьеры. Только вот Бэйл эффектно забивал в финалах ЛЧ, отметился за «сливочных» 106 голами и 67 голевыми передачами, да и не выглядел жалко на поле, как это сейчас происходит с Азаром.

Источник фото: XinHua

Болельщики «Реала» хейтили Бэйла, но нейтральные зрители в душе были рады за валлийца, который кайфовал от любимого гольфа, временами ярко зажигал в футболе, а перед завершением карьеры уехал в США, где выиграл MLS. И нет никаких намеков, что с Эденом произойдет нечто похожее. Возможно он тоже счастлив, в том числе семейном плане (у него пять детей), но в спортивном мире он практически умер.

У Азара есть лишь один выход хоть как-то украсить концовку карьеры уйти этим летом. Его контракт действует до 2024-го года, но нет никакого смысла сидеть в глухом резерве еще целый сезон, а куда красивее было бы уйти в другой клуб. Родная Бельгия, медийная MLS или новое любимое пристанище для стариков вроде Саудовской Аравии неважно, Эдену просто нужно покинуть «Реал». Было бы куда лучше запомниться персональным фанатам ярким и хоть немного похожим на себя времен АПЛ классным вингером, чем пухляшом и полностью сдувшимся игроком, к чьему имени будет на долгое время прикован ярлык «худший трансфер в истории «Реала».

источник: «Советский спорт»
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