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Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID

В понедельничном номере газеты мы рассказали о вопиющей истории в Екатеринбурге, где семья – папа Илья, мама Кристина и трое их детей – отправилась на матч «Урал» – «Динамо», но их семимесячного ребенка отказались пускать без «карточки болельщика». Камеры видеонаблюдения внесли коррективы в эту историю.
Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID
20 марта 2023 18:51
автор: Сергей Терехов

Издание Baza рано утром в понедельник сообщило, что Илья с Кристиной всех обманули. Семья с младенцем на матч все-таки попала.

Обман раскрылся благодаря камерам наблюдения, попавшим в распоряжение журналистов. На них видно, как в 16:14 Илья вместе с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передает Илье коляску с младенцем. На видео видно, что коляску пропускают без досмотра, просто отодвигая металлический турникет.

У семьи действительно сначала возникли проблемы с fan-ID на входе. Их отказывались пропускать на стадион и советовали зайти в мобильный МФЦ на стадионе (там можно оформить документы перед матчем), но супруги отказывались, аргументируя, что они с ребенком, а там «большая очередь». В итоге один из стюардов все же решил под свою ответственность пропустить семью на футбол.

Зачем Илья и его жена Кристина решили соврать, выдумав историю, что их якобы не пропустили на стадион – неизвестно.

Телеграм-канал «Мутко против» очень четко резюмирует: «Вот теперь реально надо их лишить доступа на стадион. Потому что на хрена так тупо врать, тем более понятно, что везде есть камеры и это вранье быстро вскроется? Ну, а заодно подставили человека, пропустившего их – за нарушение закона у него будут большие проблемы».

Илья уверяет, что изначально он рассказал журналистам уральского «Е1» (это издание первым сообщило про историю с младенцем и fan-ID), что семью в итоге пропустили на стадион, но те якобы не стали про это писать. По словам Ильи, журналисты приняли такое решение, чтобы «не подставлять стюарда», ведь пропустив пару с младенцем, у которого не было fan-ID, сотрудник нарушил правила. В доказательство Илья предоставил переписку с журналистами «Е1». Но там нет ответа на вопрос, почему он в конечном счете не опроверг растиражированную версию.

Одно можно прогнозировать точно: теперь при каждом разговоре об ущемлении новыми корочками прав фанатов нам всегда будут предъявлять этот эпизод (а может, и еще какие подоспеют или сознательно будут организованны). Честнее надо, ребята.

источник: «Советский спорт»
Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID
Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID
В понедельничном номере газеты мы рассказали о вопиющей истории в Екатеринбурге, где семья – папа Илья, мама Кристина и трое их детей – отправилась на матч «Урал» – «Динамо», но их семимесячного ребенка отказались пускать без «карточки болельщика». Камеры видеонаблюдения внесли коррективы в эту историю.
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