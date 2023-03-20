Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»

Влут обвиняется в том, что сильно превысил скорость своего автомобиля и сбил 4-летнего ребенка. Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырехлетнего ребенка. При этом говорится, что Влут был в состоянии алкогольного опьянения. Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года.

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – заявил прокурор.

Как поступят в этой ситуации российские правоохранители? Немало зависит и от позиции клуба. Пока 27-летний Рай Влут значится в составе основной команды на сайте «Урала».

Это второй футболист из Нидерландов, выступающий в РПЛ, которому на родине грозит тюрьма.

Несколько лет тянется уголовное дело против форварда «Спартака» Квинси Промеса. В ноябре 2021 года его обвинили в покушении на убийство двоюродного брата. На семейной вечеринке в баре Квинси повздорил с братом и пырнул его в ногу ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года.



Источник фото: ФК «Спартак»

А в январе прокуратура Нидерландов возбудила против нападающего еще одно уголовное дело. Игрока «Спартака» подозревают на родине в выплате 250 тысяч евро наркоторговцу за кражу кокаина.

Из-за этого Промес пропустил два зарубежных предсезонных сбора команды в Дубае и Абду-Даби. Внятного объяснения этому не последовало. Но, видимо, сам Квинси и в клубе опасались, что власти Объединенных Арабских Эмиратов могут экстрадировать нападающего в Нидерланды. Опасения эти не беспочвенны – в 2021 году Нидерланды и ОАЭ подписали договор об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах.

Если б наши клубы не забанили в УЕФА, Промес вряд ли бы отправлялся со «Спартаком» на выездные матчи еврокубков.