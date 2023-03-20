ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»

Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута.
Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»
20 марта 2023 19:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Урал»

Влут обвиняется в том, что сильно превысил скорость своего автомобиля и сбил 4-летнего ребенка. Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырехлетнего ребенка. При этом говорится, что Влут был в состоянии алкогольного опьянения. Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года.

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», заявил прокурор.

Как поступят в этой ситуации российские правоохранители? Немало зависит и от позиции клуба. Пока 27-летний Рай Влут значится в составе основной команды на сайте «Урала».

Это второй футболист из Нидерландов, выступающий в РПЛ, которому на родине грозит тюрьма.

Несколько лет тянется уголовное дело против форварда «Спартака» Квинси Промеса. В ноябре 2021 года его обвинили в покушении на убийство двоюродного брата. На семейной вечеринке в баре Квинси повздорил с братом и пырнул его в ногу ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник фото: ФК «Спартак»

А в январе прокуратура Нидерландов возбудила против нападающего еще одно уголовное дело. Игрока «Спартака» подозревают на родине в выплате 250 тысяч евро наркоторговцу за кражу кокаина.

Из-за этого Промес пропустил два зарубежных предсезонных сбора команды в Дубае и Абду-Даби. Внятного объяснения этому не последовало. Но, видимо, сам Квинси и в клубе опасались, что власти Объединенных Арабских Эмиратов могут экстрадировать нападающего в Нидерланды. Опасения эти не беспочвенны – в 2021 году Нидерланды и ОАЭ подписали договор об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах.

Если б наши клубы не забанили в УЕФА, Промес вряд ли бы отправлялся со «Спартаком» на выездные матчи еврокубков.

источник: «Советский спорт»
Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»
Голландские прокуроры пришли за еще одним игроком РПЛ – теперь срок грозит Раю Влуту из «Урала»
Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута.
20.03.2023 19:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID
Болельщики обманули журналистов, но повесили клеймо на всех противников fan-ID
В понедельничном номере газеты мы рассказали о вопиющей истории в Екатеринбурге, где семья – папа Илья, мама Кристина и трое их детей – отправилась на матч «Урал» – «Динамо», но их семимесячного ребенка отказались пускать без «карточки болельщика». Камеры видеонаблюдения внесли коррективы в эту историю.
20.03.2023 18:51
Футбол
автор: Сергей Терехов
Азар – все. Он не играет, не разговаривает с Анчелотти, и даже партнеры по клубу отвернулись от него
Азар – все. Он не играет, не разговаривает с Анчелотти, и даже партнеры по клубу отвернулись от него
Его называют вторым Бэйлом, но это далеко не так.
20.03.2023 18:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Конте пошел ва-банк, но потерял раздевалку. Дадут ли «шпоры» доработать ему до конца сезона?
Конте пошел ва-банк, но потерял раздевалку. Дадут ли «шпоры» доработать ему до конца сезона?
Гневная тирада наставника «Тоттенхэма» может быть спланирована. Но риск слишком велик и вряд ли оправдается.
20.03.2023 18:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»
«Зенитовские бразильцы перед своими болельщиками, перед Миллером стараются, на выезде – отдыхают»
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур РПЛ. Лидеры – «Зенит» и «Спартак» - проиграли. Это позволило «Ростову» выйти на второе место, оттеснив красно-белых на третью строчку. 
20.03.2023 14:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черная полоса у наших в Европе: Черчесов и Кержаков проиграли, Головин и Миранчук травмированы
Черная полоса у наших в Европе: Черчесов и Кержаков проиграли, Головин и Миранчук травмированы
Продолжаем традиционную рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян, играющих и тренирующих в Европе, совсем печально.
20.03.2023 12:59
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дзюба – супергерой или суперзлодей? Главные впечатления от 20-го тура РПЛ
Дзюба – супергерой или суперзлодей? Главные впечатления от 20-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак пытается осознать увиденное в прошедшие выходные.
20.03.2023 12:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико
«Зенит», «Спартак» и «Урал» прервали серии без поражений, у «Барсы» 100 побед в Эль-Класико
Главные события выходных в цифрах и фактах.
20.03.2023 10:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Никто не помешает Хави взять золото. «Барса» дожала «Реал» в Эль-Класико и оторвалась на 12 очков
Никто не помешает Хави взять золото. «Барса» дожала «Реал» в Эль-Класико и оторвалась на 12 очков
По голу в составе каталонцев забили Роберто и заменивший его по ходу матча Кессье. Последний отличился уже в компенсированное время.
20.03.2023 01:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит» играет в поддавки? ЦСКА прервал ужасную серию поражений в матчах с чемпионом
«Зенит» играет в поддавки? ЦСКА прервал ужасную серию поражений в матчах с чемпионом
Единственный мяч рикошетом от Дугласа Сантоса забил Чалов. Но армейцам до призовых мест еще пять очков, а «Зенит» по-прежнему имеет солидные семь очков преимущества над преследователями.
19.03.2023 21:38
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика