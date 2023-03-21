ФИФА говорит на русском и продолжает платить РФС, так что переизбрание Инфантино нам на руку

У ИНФАНТИНО СТАРТОВАЛ ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРАВЛЕНИЯ

16 марта в столице Руанды Кигали прошло заседание очередного 73-го конгресса ФИФА. Здесь на третий по счету срок был переизбран нынешний глава этой организации Джанни Инфантино. Его полномочия продлятся до 2027 года, после чего в связи с истечением трех сроков правления к руководству должен прийти другой кандидат.

В ходе работы конгресса был определен формат чемпионата мира 2026 года, который сразу в трех странах Северной и Центральной Америки – в США, Канаде и Мексике. Подтверждено, что на ЧМ-2026 будут выступать 48 сборных вместо нынешних 32. Участники будут разбиты на 12 групп по 4 команды в каждой, а не 16 групп по 3 сборных в группе, как планировалось ранее. С 1/16 финала начнутся матчи плей-офф, куда попадут по два победителя из каждый группы, а также восемь лучших сборных, из занявших третьи места.

Источник фото: Sven Simon

Всего пройдет 104 матча. Это на 40 больше, чем при прошлом формате. Определена и дата финального матча – 19 июля 2026 года, а все национальные чемпионаты должны быть завершены к 24 мая.

Следующий конгресс ФИФА состоится 17 мая 2024 года, место его проведения будет определено позднее.

Кроме того, данное собрание практически единогласно утвердило приостановку деятельности федераций футбола Шри-Ланки и Зимбабве.

ФИФА ЗАГОВОРИЛА НА РУССКОМ

Это был первый конгресс ФИФА, когда стало выполняться решение о признании русского языка официальным языком международной федерации наряду с шестью другими: английским, французским, испанским, немецким, которые и ранее имели такой статус, а также вновь утвержденными португальским и арабским. Правда, хочу заметить, что качественный перевод всех выступлений делегатов на русский язык и так выполнялся на конгрессах с помощью синхронного перевода уже более 20 лет.

Делегация РФС принимала участие в работе конгресса. Более подробные детали этого заседания пока неизвестны, но вполне вероятно, что по отношению к Российскому футбольному союзу никаких новых решений принято не было. Так что, как мы видим, международные футбольные власти стараются не применять к РФС самые жесткие меры, которых удостоились две упомянутые выше футбольные федерации.

Источник фото: РФС

При этом надо отметить, что приостановлена не только международная спортивная деятельность наказанных федераций, но и оказание им ежегодной финансовой помощи и поддержки со стороны ФИФА и континентальных конфедераций по программам развития футбола. РФС и российские команды с весны 2022 года до настоящего времени отстранены только от участия в официальных международных соревнованиях.

Однако они могут проводить товарищеские матчи сборных и клубных команд, продолжают получать финансовую помощь и реализовать проекты развития футбола по международным программам. Россия продолжает показывать по телевидению матчи еврокубков, ЧМ-2022 и других подобных турниров, а также некоторых национальных чемпионатов.

Переизбрание Инфантино на очередной четырехлетний срок означает, что указанное содействие и возможность осуществления программ ФИФА остаются в силе, как минимум, на этот период времени. Напомню, что выручка ФИФА от проведения ЧМ-2022 составила около 7,5 млрд долларов, и значительная часть этих средств пойдет на реализацию проектов развития и финансовую помощь национальным федерациям и континентальным конфедерациям футбола в течение следующих четырех лет.

«ХЕТ-ТРИК» СТОИМОСТЬЮ ЧУТЬ МЕНЕЕ 1 МЛРД

Все эти проекты по линии ФИФА объединяет комплексная Программа развития футбола «Форвард», пришедшая на смену хорошо известным программам развития футбольной инфраструктуры «Гол» и финансовой помощи «ФАП», а также образовательной программе ФИФА. Программа «Форвард» реализуется для всех 211 национальных федераций футбола-членов ФИФА с 2015 года, и сейчас принят ее новый вариант на период до 2026 года.

Для сведения, по одному из проектов этой программы каждая из этих федераций, за исключением временно отстраненных, ежегодно получит от ФИФА по 1,25 млн на текущие операционные расходы. Всего только по этой статье расходов ФИФА планирует выделить в течение четырех лет сумму в размере 1,06 млрд.

Источник фото: IMAGO

Помимо этого, большие суммы будут выплачены национальным сборным за участие в ЧМ-2022 и футбольным клубам за игроков, призванных в эти команды, а региональным ассоциациям – на нужды развития. Из этих же 7,5 млрд будут также оплачиваться проведение будущих чемпионатов мира по футболу среди юношей, молодежи и женщин, для клубных команд, по футзалу и пляжному футболу в течение всего начавшегося в январе четырехлетнего цикла.

Второй мощный канал помощи нашей федерации продолжает поступать от УЕФА, в том числе по линии программы солидарности и развития HatTrick («Хет-Трик»). С 2024 года общий бюджет этой программы должен будет увеличиться до 935 млн евро или чуть менее 1 млрд долларов. УЕФА также не возражает против участия национальной сборной России в товарищеских матчах.