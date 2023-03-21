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«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе

Официально Дешам преемника Льориса не называл, но журналисты уверены в том, что новым капитаном станет звезда «ПСЖ».
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
21 марта 2023 15:24
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

«ОБСУЖУ ЭТО С ИГРОКАМИ»

После финала чемпионата мира вратарь сборной Франции Уго Льорис завершил славную международную карьеру (золото ЧМ-2018 и Лиги наций-2021, серебро ЧМ-2022 и Евро-2016), чем поставил перед главным тренером Дидье Дешамом непростую задачу: выбрать нового капитана команды, полной талантливых, амбициозных и самоуверенных футболистов.

И он не торопится представлять болельщикам ее решение. Во всяком случае, во время 40-минутной пресс-конференции он только и делал, что использовал тактику, известную любому сильному политику – говорить много, но не сказать ничего. «Это станет пыткой», – подытожил свою ходьбу вокруг да около темы выбора нового капитана французский специалист.

Источник фото: Keystone Press Agency

Почему же Дешам тянет с выбором, если о проблеме было известно заранее? Вероятно, хочет удостовериться в своем выборе в разговорах с самими футболистами. «В первые дни сбора я обсужу это с заинтересованными игроками. Килиан – один из них, – признал 54-летний тренер. – Игроки не смогут заставить меня принять то или иное решение, но обмен мнениями поможет мне в размышлениях».

МБАППЕ ИСКУСЕН В ОБЩЕНИИ

Звучит так, будто Дешам хочет удостовериться в том, что его выбор устроит главные лица команды и не вызовет конфликтов. Большинство журналистов уверены, что он отдаст повязку Килиану Мбаппе. Помимо него фаворитами являются Антуан Гризманн и Оливье Жиру, а остальным пока не хватает опыта и выслуги лет, чтобы соревноваться с ветеранами.

Косвенно такое предположение подтверждает желание тренера выбрать «легитимного» капитана, то есть того, по кому в команде не будет сомнений. И лучший бомбардир последнего чемпионата мира подходит на эту роль, как нельзя лучше. Дешам считает Мбаппе достаточно авторитетным и «искусным в общении», что тоже важно для капитана.

Источник фото: XinHua

При этом Льорис перед каждым матчем толкал в команде речь, чего от Мбаппе с его мизерным общением с прессой ждать трудно. Но и тут Дешам на стороне форварда: «Это не определяющий критерий и не является частью обязанностей капитана, хотя Уго и делал это до сих пор».

ГРИЗМАНН МЕЧТАЛ КАПИТАНИТЬ НА ЕВРО-2024

По информации L'Equipe и Le Figaro, Дешам всего лишь заигрывает с публикой и игроками, поскольку еще в понедельник окончательно решил, что капитаном будет Мбаппе. И это очень расстроило Гризманна. 32-летний нападающий провел в сборной Франции девять лет и 117 матчей, был и остается одной из ее звезд и игроков, определяющих лицо команды. В силу возраста, опыта и заслуг он очень хочет получить повязку, а будет вынужден довольствоваться статусом вице-капитана.

Форварда расстраивает еще и сам выбор тренера, ведь Гризманн является олицетворением командой игры (он лидер по количеству голевых передач в истории трехцветных) и всегда ставит интересы коллектива выше собственных, тогда как 24-летний Мбаппе исключительный индивидуалист.

Источник фото: AFLO

По мнению СМИ, Антуан на полном серьезе задумался о своем будущем в сборной Франции. Он смотрит на пример завершивших в ней карьеры Льориса и Рафаэля Варана и понимает, что команду ждет очередная смена поколений (еще ведь и Поль Погба уже больше года не вызывается из-за травм). Роль официального лидера этого процесса вдохновляла Гризманна, он мечтал вывести партнеров на Евро-2004 в качестве капитана, а вот вновь оказаться на вторых ролях ему уже не интересно.

Неужто такое «оскорбление» спровоцирует его на завершение карьеры в сборной?

источник: «Советский спорт»
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе
Официально Дешам преемника Льориса не называл, но журналисты уверены в том, что новым капитаном станет звезда «ПСЖ».
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