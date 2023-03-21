«Это станет пыткой». Гризманн может уйти из сборной, если Дешам отдаст капитанскую повязку Мбаппе

«ОБСУЖУ ЭТО С ИГРОКАМИ»

После финала чемпионата мира вратарь сборной Франции Уго Льорис завершил славную международную карьеру (золото ЧМ-2018 и Лиги наций-2021, серебро ЧМ-2022 и Евро-2016), чем поставил перед главным тренером Дидье Дешамом непростую задачу: выбрать нового капитана команды, полной талантливых, амбициозных и самоуверенных футболистов.

И он не торопится представлять болельщикам ее решение. Во всяком случае, во время 40-минутной пресс-конференции он только и делал, что использовал тактику, известную любому сильному политику – говорить много, но не сказать ничего. «Это станет пыткой», – подытожил свою ходьбу вокруг да около темы выбора нового капитана французский специалист.

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Почему же Дешам тянет с выбором, если о проблеме было известно заранее? Вероятно, хочет удостовериться в своем выборе в разговорах с самими футболистами. «В первые дни сбора я обсужу это с заинтересованными игроками. Килиан – один из них, – признал 54-летний тренер. – Игроки не смогут заставить меня принять то или иное решение, но обмен мнениями поможет мне в размышлениях».

МБАППЕ ИСКУСЕН В ОБЩЕНИИ

Звучит так, будто Дешам хочет удостовериться в том, что его выбор устроит главные лица команды и не вызовет конфликтов. Большинство журналистов уверены, что он отдаст повязку Килиану Мбаппе. Помимо него фаворитами являются Антуан Гризманн и Оливье Жиру, а остальным пока не хватает опыта и выслуги лет, чтобы соревноваться с ветеранами.

Косвенно такое предположение подтверждает желание тренера выбрать «легитимного» капитана, то есть того, по кому в команде не будет сомнений. И лучший бомбардир последнего чемпионата мира подходит на эту роль, как нельзя лучше. Дешам считает Мбаппе достаточно авторитетным и «искусным в общении», что тоже важно для капитана.

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При этом Льорис перед каждым матчем толкал в команде речь, чего от Мбаппе с его мизерным общением с прессой ждать трудно. Но и тут Дешам на стороне форварда: «Это не определяющий критерий и не является частью обязанностей капитана, хотя Уго и делал это до сих пор».

ГРИЗМАНН МЕЧТАЛ КАПИТАНИТЬ НА ЕВРО-2024

По информации L'Equipe и Le Figaro, Дешам всего лишь заигрывает с публикой и игроками, поскольку еще в понедельник окончательно решил, что капитаном будет Мбаппе. И это очень расстроило Гризманна. 32-летний нападающий провел в сборной Франции девять лет и 117 матчей, был и остается одной из ее звезд и игроков, определяющих лицо команды. В силу возраста, опыта и заслуг он очень хочет получить повязку, а будет вынужден довольствоваться статусом вице-капитана.

Форварда расстраивает еще и сам выбор тренера, ведь Гризманн является олицетворением командой игры (он лидер по количеству голевых передач в истории трехцветных) и всегда ставит интересы коллектива выше собственных, тогда как 24-летний Мбаппе исключительный индивидуалист.

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По мнению СМИ, Антуан на полном серьезе задумался о своем будущем в сборной Франции. Он смотрит на пример завершивших в ней карьеры Льориса и Рафаэля Варана и понимает, что команду ждет очередная смена поколений (еще ведь и Поль Погба уже больше года не вызывается из-за травм). Роль официального лидера этого процесса вдохновляла Гризманна, он мечтал вывести партнеров на Евро-2004 в качестве капитана, а вот вновь оказаться на вторых ролях ему уже не интересно.

Неужто такое «оскорбление» спровоцирует его на завершение карьеры в сборной?